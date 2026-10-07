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Les 3 scénarios de la BCE pour l'euro sur la blockchain

Euro numérique, stablecoin, monnaie de banque centrale tokenisée : les différences, les trois modèles présentés par Isabel Schnabel et le calendrier, sans jargon.

Publié le
L'ESSENTIEL
  • Trois modèles : émission directe, passerelle avec T2, jetons de règlement privés.
  • Ils concernent la monnaie entre banques, pas l'euro numérique de détail, visé pour 2029.
  • La BCE veut éviter que les stablecoins privés deviennent l'actif de règlement par défaut.
  • Pontes est lancé depuis le 21 septembre ; le choix de l'architecture Appia est attendu d'ici 2028.
01 Définition

Qu'est-ce que Monnaie de banque centrale sur blockchain, au juste ?

Le 1er octobre 2026, à Londres, Isabel Schnabel, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), a présenté trois façons de faire circuler la monnaie de banque centrale sur une blockchain. Attention à une confusion fréquente : il s’agit de la monnaie que les banques utilisent entre elles pour régler leurs opérations, pas de l’euro numérique que les particuliers pourraient un jour utiliser, un projet distinct dont le lancement est visé en 2029.

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Trois notions à ne pas mélanger. L’euro numérique (de détail) serait une version numérique de l’argent liquide, émise par la BCE et destinée aux particuliers et aux commerçants. La monnaie de banque centrale tokenisée (de gros) est celle que la BCE met à disposition des banques pour régler leurs échanges, ici représentée par des jetons sur un registre numérique. Un stablecoin est un jeton privé, émis par une entreprise, qui vise à garder une valeur stable en étant adossé à des réserves.

La BCE veut éviter que les stablecoins privés deviennent l’actif de règlement par défaut des marchés « tokenisés ». Sa réponse : proposer sa propre infrastructure, tout en conservant le système à deux étages, où la banque centrale fournit la monnaie de référence aux banques, qui servent ensuite les clients.

02 Évolution & versions

Des origines à aujourd'hui

  1. 21 septembre 2026

    Pontes

    La BCE lance Pontes, qui propose deux circuits de règlement : par le système T2 existant ou sur blockchain.

  2. 1er octobre 2026

    Trois modèles

    Isabel Schnabel détaille à Londres les trois scénarios pour la monnaie de banque centrale tokenisée.

  3. 2028

    Appia

    Le choix de l’architecture finale de long terme est attendu d’ici 2028, après comparaison de plusieurs conceptions.

  4. 2029

    Euro numérique de détail

    Lancement visé de l’euro numérique pour le grand public, un projet distinct dont le cadre législatif européen reste en discussion.

03 Fonctionnalités

Ce que ça permet de faire

Modèle 1 : émission directe

La BCE émet les réserves directement sous forme de jetons sur une plateforme programmable : le jeton est la réserve. Les banques détiennent alors la monnaie de banque centrale directement sur cette infrastructure.

Modèle 2 : passerelle

Les réserves restent dans le système actuel de l’Eurosystème (T2). Une couche d’interopérabilité le relie aux plateformes blockchain et synchronise les paiements avec le transfert des actifs ; la monnaie de banque centrale reste hors de la blockchain.

Modèle 3 : jetons de règlement privés

Un intermédiaire privé dépose des réserves à la BCE et émet des jetons adossés à 100 % à ces fonds. Le détenteur a une créance sur cet intermédiaire, pas sur la BCE : le principe ressemble à un stablecoin dont les réserves seraient à Francfort.

04 Limites & risques

Ce qu'il faut garder en tête

Pas l'euro numérique des particuliers

Ces trois modèles concernent le règlement entre banques et institutions financières, pas le portefeuille d’un particulier.

Des scénarios, pas une décision

La BCE explore ces pistes et n’a pas tranché : l’architecture finale est attendue d’ici 2028.

05 Conseils par profil

Faut-il utiliser Monnaie de banque centrale sur blockchain ?

Particuliers

Rien ne change dans votre quotidien : ces modèles concernent la tuyauterie entre banques. L’euro numérique de détail est un autre chantier, visé pour 2029.

Entreprises et acteurs de la finance

Suivez Pontes et Appia : le choix du modèle déterminera la façon de régler des opérations tokenisées en monnaie de banque centrale.

Détenteurs de stablecoins

La BCE refuse que les stablecoins privés deviennent l’actif de règlement par défaut des marchés tokenisés ; le troisième modèle montre qu’elle peut toutefois s’appuyer sur des jetons privés adossés à des réserves à la banque centrale.

06 FAQ

Questions fréquentes

Quels sont les 3 scénarios de la BCE ?

L’émission directe de réserves sous forme de jetons, une passerelle entre le système T2 actuel et les blockchains, et des jetons de règlement émis par un intermédiaire privé adossé à des réserves déposées à la BCE.

Est-ce l'euro numérique que les particuliers pourront utiliser ?

Non. Ces scénarios concernent la monnaie de banque centrale utilisée entre banques. L’euro numérique de détail est un projet distinct, dont le lancement est visé en 2029.

Quelle différence entre euro numérique et stablecoin ?

L’euro numérique serait émis par la BCE, monnaie publique. Un stablecoin est émis par une entreprise privée, adossé à des réserves, et constitue une créance sur cet émetteur.

Pourquoi la BCE agit-elle ?

Pour éviter que des stablecoins privés deviennent l’actif de règlement de référence des marchés tokenisés, tout en gardant le système à deux étages.

Que sont Pontes et Appia ?

Pontes, lancé le 21 septembre 2026, offre deux circuits de règlement (T2 ou blockchain). Appia est l’architecture de long terme, dont le choix final est attendu d’ici 2028.

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