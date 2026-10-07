La BCE étudie trois façons de faire circuler la monnaie de banque centrale sur blockchain pour que les stablecoins privés ne deviennent pas le moyen de règlement des marchés tokenisés.

Le 1er octobre 2026, à Londres, Isabel Schnabel, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), a présenté trois façons de faire circuler la monnaie de banque centrale sur une blockchain. Attention à une confusion fréquente : il s’agit de la monnaie que les banques utilisent entre elles pour régler leurs opérations, pas de l’euro numérique que les particuliers pourraient un jour utiliser, un projet distinct dont le lancement est visé en 2029.

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Trois notions à ne pas mélanger. L’euro numérique (de détail) serait une version numérique de l’argent liquide, émise par la BCE et destinée aux particuliers et aux commerçants. La monnaie de banque centrale tokenisée (de gros) est celle que la BCE met à disposition des banques pour régler leurs échanges, ici représentée par des jetons sur un registre numérique. Un stablecoin est un jeton privé, émis par une entreprise, qui vise à garder une valeur stable en étant adossé à des réserves.

La BCE veut éviter que les stablecoins privés deviennent l’actif de règlement par défaut des marchés « tokenisés ». Sa réponse : proposer sa propre infrastructure, tout en conservant le système à deux étages, où la banque centrale fournit la monnaie de référence aux banques, qui servent ensuite les clients.