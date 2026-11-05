Apple remet sur la table l’une des évolutions les plus controversées de son application Santé. Après avoir retiré une première version de sa refonte à la suite des critiques des utilisateurs, la marque préparerait son retour dans iOS 27.3, avec une interface repensée et plusieurs fonctionnalités alimentées par Apple Intelligence. Au programme : recommandations personnalisées, évaluations physiques à domicile et nouvelle estimation de l’âge de santé.

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Cette nouvelle mouture reprend une grande partie des fonctions déjà aperçues dans les premières versions bêta d’iOS 27.2. Apple aurait toutefois profité de ce délai pour ajuster certains éléments qui avaient suscité des réactions négatives, notamment la fonction Health Age, chargée d’évaluer l’état de santé général de l’utilisateur.

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Une application Santé repensée autour d’Apple Intelligence

La nouvelle application Santé introduit notamment un onglet Insights, destiné à rassembler les principales données de santé récentes. Il affiche des informations comme les anneaux d’activité, la fréquence cardiaque, le score de sommeil et différents indicateurs physiologiques.

Ces données alimentent Apple Intelligence, qui génère des conseils personnalisés en fonction des objectifs et des habitudes de l’utilisateur. L’idée est de dépasser la simple consultation de statistiques pour proposer des recommandations adaptées à l’évolution de son activité et de son état de santé.

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Une nouvelle section Longevity complète cet ensemble. Elle analyse plusieurs dimensions, notamment la santé cardiovasculaire, le sommeil, le bien-être mental, les mouvements, la santé métabolique, l’audition et la nutrition. À partir de ces indicateurs, l’application établit un Health Age, ou âge de santé, destiné à donner une estimation de l’état général de l’organisme par rapport à l’âge réel.

« Pour vous » : des recommandations adaptées aux habitudes quotidiennes

Apple ajoute également une section intitulée Pour vous, conçue pour proposer des recommandations en fonction des habitudes de l’utilisateur. Son contenu doit évoluer dynamiquement selon les changements observés dans son quotidien.

Après plusieurs nuits de mauvais sommeil, par exemple, l’application pourrait suggérer une routine de détente pour aider à retrouver un rythme plus régulier. Elle proposerait également des vidéos pédagogiques et des articles réalisés par des experts médicaux internationaux, afin d’apporter davantage de contexte et des conseils plus détaillés.

Cette approche donne à Santé un rôle plus actif dans le suivi quotidien. L’application ne se limite plus à enregistrer des données : elle cherche à les interpréter et à orienter l’utilisateur vers des changements de comportement.

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Des évaluations physiques directement depuis l’iPhone

La refonte intègre aussi des évaluations des capacités physiques réalisables à domicile, avec pour seul équipement la caméra de l’iPhone. L’utilisateur pourrait ainsi mesurer sa souplesse, sa force, son équilibre, sa mécanique de mouvement et sa VO2 max, sans matériel spécialisé.

Ces évaluations s’appuient sur des modèles Apple Visual Intelligence exécutés directement sur l’appareil. Le système fournit un retour audio et visuel en temps réel pendant les exercices, afin de guider l’utilisateur dans les différentes étapes.

Apple indique que les vidéos et les données capturées par la caméra restent stockées et traitées localement sur l’iPhone. Cette approche vise à préserver la confidentialité des informations recueillies pendant ces évaluations physiques.

Résultats de laboratoire et nouvelles langues prises en charge

Apple prévoit également d’enrichir les données disponibles dans Santé avec des résultats d’analyses médicales. Les utilisateurs pourraient soit commander un bilan auprès de Quest Diagnostics, proposé au tarif de 119 dollars, soit importer manuellement des résultats récents depuis leur dossier médical.

Ces informations pourraient ensuite alimenter le calcul du Health Age, afin de fournir une évaluation plus complète. L’intégration de données biologiques constitue donc une évolution importante pour cette fonctionnalité, qui reposait jusque-là sur les indicateurs suivis par les appareils et les services Apple.

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La refonte doit aussi élargir la prise en charge linguistique. Les langues annoncées comprennent l’anglais international, le chinois simplifié et traditionnel, le français, le japonais, le coréen, le norvégien, le portugais, l’espagnol, le turc et le vietnamien.

Health Age : Apple doit corriger une fonctionnalité trop sévère

C’est probablement le changement le plus attendu de cette refonte. Lors de sa première présentation dans les versions de test d’iOS 27.2, la fonction Health Age avait provoqué de nombreuses critiques. Des utilisateurs de Reddit lui reprochaient notamment de réagir de manière excessive aux variations de leurs habitudes, avec des augmentations importantes de l’âge de santé après quelques mauvaises nuits ou une séance de sport moins réussie.

Le problème était autant lié à la pertinence de l’indicateur qu’à la manière dont il était présenté. Une estimation censée aider à mieux comprendre son état de santé pouvait devenir décourageante, voire anxiogène, lorsqu’elle semblait sanctionner brutalement des écarts ponctuels.

Apple aurait donc revu cette fonctionnalité avant son retour dans iOS 27.3. Reste à savoir si les nouveaux réglages permettront réellement de mieux prendre en compte les fluctuations normales du quotidien et d’éviter des variations disproportionnées. La source ne détaille pas précisément les modifications apportées à l’algorithme.

iOS 27.3 : quels iPhone pourront en profiter ?

La nouvelle application Santé est actuellement accessible dans la version bêta destinée aux développeurs d’iOS 27.3. Sa disponibilité publique est annoncée pour plus tard dans l’année, sans calendrier précis dans les informations communiquées.

Les fonctionnalités reposant sur Apple Intelligence nécessiteront un iPhone compatible avec la plateforme d’intelligence artificielle d’Apple. La liste mentionnée comprend les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, ainsi que les gammes iPhone 16, iPhone 17 et iPhone 18.

Avec cette refonte, Apple cherche à faire évoluer Santé vers un véritable accompagnateur du quotidien, capable de rapprocher les données d’activité, les habitudes de sommeil et les résultats médicaux pour proposer des recommandations plus pertinentes. Mais le succès de cette évolution dépendra notamment de la confiance accordée aux indicateurs de santé. Après les critiques suscitées par Health Age, Apple devra démontrer que son intelligence artificielle sait accompagner les utilisateurs sans transformer chaque écart dans leur routine en mauvaise nouvelle.