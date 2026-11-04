Microsoft veut améliorer les performances de Windows 11 sur les ordinateurs équipés de seulement 8 Go de mémoire vive.

Publicité

Face à la hausse du prix de la RAM et à la pression concurrentielle exercée par le MacBook Neo d’Apple, les fabricants de PC Windows cherchent des solutions pour maintenir des prix abordables. L’une d’elles consiste à commercialiser davantage de machines avec 8 Go de RAM plutôt que 16 Go, mais cette configuration reste délicate avec un système d’exploitation particulièrement gourmand en ressources.

Microsoft annonce donc une série d’optimisations destinées à réduire la consommation mémoire et à accélérer les opérations courantes. Selon les tests internes de l’entreprise, les PC équipés de 8 Go de RAM pourraient bénéficier d’un multitâche jusqu’à 40 % plus rapide.

Windows 11 peut conserver davantage de données en mémoire

L’une des principales évolutions concerne la gestion de la mémoire vive. Microsoft indique que Windows 11 peut désormais conserver jusqu’à 2 Go de données actives supplémentaires dans la RAM, au lieu de les déplacer vers un stockage plus lent. Concrètement, les applications et les onglets de navigateur laissés ouverts devraient avoir moins souvent besoin de se recharger lorsque l’utilisateur revient dessus.

Publicité

Le système bénéficie également d’améliorations dans la gestion des tâches en arrière-plan. Le menu Démarrer, la recherche Windows et l’Explorateur de fichiers pourraient ainsi répondre jusqu’à 20 % plus rapidement. Microsoft Edge profiterait lui aussi de ces optimisations, avec un lancement annoncé jusqu’à 33 % plus rapide.

Jusqu’à 900 Mo de mémoire économisés

Microsoft a également travaillé sur la consommation mémoire de Windows, Edge et des applications Microsoft 365. Selon l’entreprise, ces changements peuvent réduire jusqu’à 900 Mo la croissance de la mémoire engagée. Les optimisations apportées à Word, Excel, PowerPoint et Outlook représenteraient à elles seules jusqu’à 360 Mo d’économies.

D’autres ajustements doivent contribuer à limiter la consommation inutile de ressources. Les widgets restent désormais déchargés tant qu’ils ne sont pas ouverts, tandis que les onglets inactifs de Microsoft Edge passent en veille après 15 minutes. Ces changements visent à libérer de la mémoire pour les applications réellement utilisées.

Le gain de 40 % annoncé par Microsoft concerne le multitâche sur des PC disposant de 8 Go de RAM. L’entreprise précise qu’il provient de tests réalisés dans ses laboratoires, avec plusieurs applications exécutées simultanément. Les performances réelles pourront donc varier selon les logiciels utilisés, la configuration matérielle et les habitudes de chaque utilisateur.

Publicité

La hausse du prix de la RAM met les PC abordables sous pression

Ces optimisations arrivent dans un contexte particulièrement difficile pour les fabricants d’ordinateurs. Le coût de la mémoire vive augmente fortement, ce qui complique la commercialisation de PC à moins de 500 dollars. Gartner a même averti que ce segment pourrait disparaître d’ici 2028 si les pressions sur les coûts se poursuivent.

Dans le même temps, Apple renforce la concurrence avec son MacBook Neo. L’optimisation de macOS et de ses composants permet à la marque de proposer une expérience fluide avec une quantité de mémoire relativement limitée. Les fabricants de PC Windows doivent donc trouver un moyen de rivaliser sans augmenter systématiquement les prix de leurs machines.

Proposer des ordinateurs avec 8 Go de RAM pourrait aider à préserver certains tarifs, mais cette stratégie n’a de sens que si Windows 11 ne mobilise pas une trop grande partie des ressources disponibles. Les améliorations annoncées par Microsoft répondent directement à cette difficulté.

8 Go suffisent-ils encore pour un PC Windows ?

Ces changements pourraient rendre les ordinateurs Windows de 8 Go plus agréables à utiliser pour les tâches quotidiennes : navigation web, bureautique, consultation de documents et utilisation d’applications légères. Ils ne transforment toutefois pas cette capacité en configuration universelle.

Microsoft continue de recommander 16 Go de RAM ou davantage pour les usages plus exigeants. Le montage vidéo, les logiciels de création, les jeux ou le multitâche intensif peuvent rapidement dépasser les limites d’une configuration de 8 Go. Les optimisations logicielles réduisent les contraintes, mais ne remplacent pas une capacité mémoire supérieure.

Les améliorations sont annoncées avec Windows 11 26H2, à partir de la build 26300.9818. Microsoft cherche ainsi à prolonger la pertinence des configurations d’entrée de gamme, à un moment où le coût des composants menace leur compétitivité. Reste à vérifier si les gains annoncés se retrouveront dans les usages quotidiens, au-delà des tests réalisés en laboratoire.