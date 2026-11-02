Microsoft veut donner une nouvelle dimension à la recherche de Windows 11. Avec les dernières versions Insider Preview annoncées le 30 octobre, l’entreprise teste plusieurs fonctions qui permettent d’effectuer des actions directement depuis le panneau de recherche, sans passer systématiquement par les applications ou les paramètres du système.

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Une évolution qui pourrait transformer cet outil, jusqu’ici principalement utilisé pour retrouver des fichiers et des logiciels, en un véritable centre de commandes.

Les nouveautés sont déployées dans plusieurs versions de test destinées aux canaux Beta et Experimental. Elles concernent aussi bien les réglages du PC que les interactions avec un smartphone connecté, les résultats de recherche et la gestion des suggestions.

Régler Windows directement depuis la recherche

La principale évolution concerne l’apparition de commandes interactives dans les résultats. Des curseurs permettent désormais de modifier directement le volume sonore, la luminosité de l’écran ou encore la taille du curseur de la souris. L’utilisateur peut ainsi ajuster ces paramètres sans ouvrir les différentes rubriques de Windows Settings.

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Microsoft va également plus loin avec l’intégration de Mobile connecté. Lorsqu’un smartphone compatible est connecté au PC, Windows Search peut servir à passer des appels, envoyer des SMS ou accéder à certaines commandes du téléphone, comme l’activation du mode Ne pas déranger. La prise en charge d’Android est disponible dès maintenant, tandis que celle de l’iPhone est annoncée pour le début de l’année prochaine.

Les résultats deviennent par ailleurs plus complets. Windows peut afficher des aperçus de fichiers ainsi que des informations complémentaires, notamment leur date de dernière modification, leur emplacement et leur auteur. La recherche peut aussi présenter des réponses issues du Web concernant la météo, les marchés financiers ou des questions générales, en complément des applications et des jeux disponibles sur le Microsoft Store.

Des filtres et davantage de contrôle sur les résultats

Microsoft ajoute également des filtres permettant de distinguer plusieurs catégories de résultats, notamment les fichiers et dossiers, les paramètres et les actions. Les utilisateurs peuvent donner leur avis sur les résultats avec des évaluations positives ou négatives, mais aussi supprimer certaines suggestions de la vue initiale.

Les résultats provenant du Microsoft Store peuvent, quant à eux, être activés ou désactivés dans les paramètres de confidentialité et de recherche, depuis la rubrique Confidentialité et sécurité > Recherche. L’objectif est de rendre l’expérience plus pertinente, tout en laissant davantage de contrôle à l’utilisateur sur les contenus affichés.

Microsoft renforce aussi la confidentialité des retours en entreprise

L’annonce du 30 octobre ne concerne pas uniquement les fonctions destinées au grand public. Microsoft introduit également une nouvelle stratégie Intune pour les organisations qui souhaitent conserver en interne les commentaires envoyés via Feedback Hub.

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Lorsqu’elle est activée, cette politique empêche la publication des retours dans la communauté publique et leur partage avec des personnes extérieures au tenant de l’organisation. Les commentaires restent accessibles à Microsoft ainsi qu’aux utilisateurs appartenant à l’organisation concernée.

Des fonctions encore réservées aux versions Insider

Ces nouveautés arrivent progressivement dans plusieurs versions de test, dont la Build 26220.9836 sur le canal Beta et la Build 26340.9843 sur le canal Experimental, ainsi que dans des versions distinctes destinées à 26H1 et aux Future Platforms. Il ne s’agit donc pas encore d’un déploiement confirmé pour l’ensemble des utilisateurs de Windows 11.

La direction prise par Microsoft est néanmoins intéressante. Plutôt que de se contenter de retrouver une application ou de renvoyer vers un réglage, Windows Search pourrait devenir un point d’entrée pour effectuer directement des tâches courantes. Reste à voir si l’entreprise parviendra à rendre ces commandes suffisamment fiables et pratiques pour qu’elles s’intègrent réellement aux habitudes quotidiennes.