Microsoft commence le déploiement de Windows 11 version 26H2, également présenté comme la mise à jour 2026 de Windows 11. Cette nouvelle version constitue la prochaine mise à jour annuelle majeure du système et cible les appareils compatibles fonctionnant sous Windows 11 25H2 ou 24H2.

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Contrairement à une mise à niveau traditionnelle, Windows 11 26H2 repose sur la même base de maintenance et le même socle de code que les versions précédentes. Microsoft distribue ainsi la nouvelle version au moyen d’un package d’activation léger, qui ne nécessite généralement qu’un seul redémarrage.

Cette approche permet notamment aux entreprises de limiter les efforts de validation et de conserver une gestion cohérente des politiques, de la sécurité et des mises à jour.

Une mise à jour qui active progressivement de nouvelles fonctions

Microsoft continue de distribuer certaines fonctionnalités via les mises à jour qualité mensuelles. Certaines fonctions de Windows 11 26H2 peuvent donc déjà être présentes sur les machines avant que le package d’activation ne les rende disponibles.

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Sur les appareils professionnels, plusieurs fonctions sont notamment activées par défaut, comme la sauvegarde de certains paramètres Windows et des listes d’applications du Microsoft Store, de nouvelles actions spécifiques aux applications dans la barre des tâches ou encore plusieurs améliorations de l’Explorateur de fichiers.

La sécurité prend une place importante

Windows 11 26H2 introduit notamment Administrator protection, un mécanisme destiné à limiter l’exposition aux privilèges administrateur en utilisant des privilèges temporaires et une séparation des profils. La fonctionnalité est désactivée par défaut et peut être configurée avec Microsoft Intune ou les stratégies de groupe.

Microsoft renforce également plusieurs briques de sécurité existantes.

Sysmon est désormais intégré directement à Windows et peut utiliser des configurations personnalisées, avec les événements enregistrés dans l’Observateur d’événements Windows. La fonctionnalité reste désactivée par défaut.

De son côté, Smart App Control peut désormais être activé ou désactivé sans nécessiter une nouvelle installation complète du système. Lorsqu’il est actif, il bloque les applications non approuvées ou potentiellement dangereuses.

Windows 11 26H2 améliore également la prise en charge des gestionnaires d’identifiants et des clés de sécurité avec les passkeys, ainsi que la configuration du code PIN pour les clés de sécurité.

La sécurité de la connexion évolue aussi avec la prise en charge de certains capteurs d’empreintes digitales compatibles, notamment sur les Copilot+ PC. Microsoft modifie par ailleurs la politique de confiance concernant les pilotes : les pilotes cross-signés ne sont plus considérés comme fiables par défaut. Les pilotes WHCP ainsi qu’une liste de pilotes hérités approuvés restent pris en charge.

Windows prépare déjà l’après-quantique

Autre évolution importante, Windows 11 26H2 ajoute la prise en charge de mécanismes de cryptographie post-quantique, avec ML-KEM et ML-DSA conformément aux standards FIPS 203 et FIPS 204. Ces mécanismes sont disponibles via CNG et .NET. ML-KEM peut également être utilisé pour l’échange de clés TLS.

L’objectif est de préparer progressivement Windows aux futures menaces liées aux ordinateurs quantiques, même si cette transition s’inscrit évidemment dans une perspective de long terme.

Une récupération du système plus poussée

Microsoft améliore également les mécanismes de déploiement et de récupération. Windows Autopilot peut désormais associer un appareil à un environnement de confiance avant son inscription et appliquer des stratégies ciblées durant le déploiement.

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La fonction First sign-in restore permet quant à elle de restaurer certains paramètres pris en charge et les listes d’applications du Microsoft Store. Elle concerne notamment les appareils Microsoft Entra hybrides, les Cloud PC et certains environnements multi-utilisateurs.

Windows 11 26H2 introduit également un mécanisme de restauration à un instant précis, permettant de revenir à un point de restauration automatique récent contenant les applications, paramètres et fichiers personnels concernés.

Microsoft améliore enfin Quick machine recovery, qui peut lancer une analyse de remédiation ponctuelle et rechercher automatiquement une solution lorsqu’elle est configurée. La fonction reste désactivée par défaut sur les appareils d’entreprise et joints à un domaine.

L’Explorateur de fichiers devient plus intelligent

L’Explorateur de fichiers bénéficie de plusieurs améliorations, dont certaines s’appuient directement sur l’IA. Pour les fichiers pris en charge, Windows peut proposer des actions IA liées à l’édition d’images et à la synthèse de documents. Copilot peut également résumer certains fichiers stockés sur OneDrive ou SharePoint sans qu’il soit nécessaire de les ouvrir.

Cette fonction nécessite toutefois un abonnement Microsoft 365 actif ainsi qu’une licence Copilot compatible.

Pour les comptes professionnels et scolaires, l’accueil de l’Explorateur de fichiers ajoute également des actions comme Ouvrir l’emplacement du fichier et Demander à Copilot. Microsoft élargit par ailleurs la prise en charge des archives avec les formats uu, cpio, xar et nupkg.

Les préférences d’affichage et de tri sont désormais conservées lorsque des applications ouvrent directement les dossiers Téléchargements ou Documents. La saisie vocale peut également être utilisée pour renommer des fichiers.

L’Explorateur de fichiers devrait en outre démarrer plus rapidement, tandis que la recherche gagne en souplesse avec la prise en charge des aperçus, des fautes de frappe et des noms d’applications partiels.

Le menu Démarrer devient plus personnalisable

Le menu Démarrer reçoit lui aussi une évolution visible. La section Toutes les applications devient défilante et peut être présentée sous forme de catégories ou de grille. Les utilisateurs peuvent également choisir la taille de cette section et décider d’afficher ou de masquer les zones Épinglés, Récents et Toutes les applications.

La barre des tâches gagne de son côté en flexibilité. Elle peut désormais être positionnée en bas, en haut, à gauche ou à droite de l’écran, avec également une option permettant d’utiliser une barre des tâches plus petite.

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Certains agents IA compatibles peuvent par ailleurs afficher leur progression et leurs notifications de fin directement depuis la barre des tâches.

Windows 11 améliore aussi la gestion des caméras

Windows 11 26H2 introduit une fonctionnalité Multi-App Camera, permettant à plusieurs applications d’accéder simultanément au flux de la caméra. Un mode Basic Camera est également proposé pour simplifier l’utilisation de la caméra dans des situations de dépannage ou lorsque la stabilité est prioritaire.

Les deux modes peuvent être administrés à l’aide des stratégies de groupe.

Microsoft améliore la gestion du Bluetooth, notamment pour LE Audio, les appels vocaux, la synchronisation de la coupure du microphone et la reconnexion après une sortie d’hibernation. Les appareils USB4 bénéficient également de corrections concernant les écrans connectés via des stations d’accueil et des hubs USB4 lors de la sortie de veille.

Windows Update adopte de son côté une approche visant à limiter les redémarrages. Lorsqu’elles sont éligibles, certaines mises à jour peuvent être installées en même temps que la mise à jour de sécurité mensuelle.

Les mises à jour individuelles restent accessibles depuis Paramètres > Windows Update > Mises à jour disponibles, tandis que les mises à jour critiques ou accélérées peuvent toujours être déployées séparément.

Accessibilité : Magnifier, Narrator et Voice Access progressent

Microsoft poursuit également son travail autour de l’accessibilité. Magnifier bénéficie de nouveaux pourcentages de zoom, d’incréments réglables, d’annonces améliorées pour les lecteurs d’écran et d’une fonction de teinte colorée en plein écran.

Narrator ajoute un Braille Viewer, capable d’afficher le texte présent à l’écran ainsi que son équivalent en braille sur un afficheur braille actualisable. La navigation dans Microsoft Word bénéficie également d’améliorations.

Sur les Copilot+ PC compatibles, Voice Access devient plus naturel. Les commandes vocales peuvent notamment reconnaître davantage de formulations, de synonymes et de mots de remplissage plutôt que de dépendre uniquement d’un ensemble prédéfini de commandes.

Le système prend également en charge le français, l’allemand, l’espagnol et le coréen, ainsi qu’une fonction Voice Isolation destinée à réduire les interférences provenant d’autres personnes ou des bruits ambiants.

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Le Gestionnaire des tâches exploite davantage les NPU

Le Gestionnaire des tâches s’adapte lui aussi à la montée en puissance des NPU. Windows 11 26H2 permet d’afficher des colonnes NPU et NPU Engine dans les pages Processus, Utilisateurs et Détails. Les informations concernant la mémoire NPU dédiée et partagée sont également disponibles dans la page Détails.

Les moteurs neuronaux intégrés à un GPU apparaissent dans la page Performances, tandis qu’une nouvelle colonne d’isolation permet d’identifier les applications exécutées dans un AppContainer.

Microsoft ajoute également un mode de traitement sécurisé pouvant empêcher les fichiers batch de modifier leur contenu pendant leur exécution.

WMIC disparaît définitivement

Windows 11 26H2 poursuit enfin la suppression de composants historiques. Windows Management Instrumentation Command-line (WMIC) n’est plus disponible dans Windows 11 24H2 et les versions ultérieures. Microsoft l’a également retiré de la liste des fonctionnalités à la demande, ou Feature on Demand.

Les environnements qui dépendent encore de WMIC devront donc prévoir une transition vers les mécanismes de gestion et d’administration modernes proposés par Windows.

Microsoft déploie progressivement Windows 11 26H2 sur les appareils compatibles fonctionnant sous Windows 11 24H2 et 25H2.

Pour vérifier sa disponibilité :

Ouvrez Paramètres > Windows Update. Activez Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles. Vérifiez si Windows 11 version 26H2 est proposé. Lancez le téléchargement et l’installation.

Le déploiement étant contrôlé, tous les PC compatibles ne recevront pas nécessairement la mise à jour immédiatement. Microsoft peut également appliquer des safeguard holds afin de bloquer temporairement l’installation sur les appareils confrontés à des problèmes de compatibilité connus.

Pour les entreprises et établissements scolaires, Windows 11 26H2 est disponible via Windows Autopatch et le centre d’administration Microsoft 365. Les anneaux de mise à jour, stratégies et outils de déploiement existants restent compatibles.

Une évolution importante, mais surtout pour les professionnels

Avec Windows 11 26H2, Microsoft ne se contente pas d’ajouter quelques fonctions visibles dans l’interface. La mise à jour renforce surtout les fondations du système avec davantage de sécurité, de capacités de récupération, de gestion des appareils et d’intégration de l’IA.

Pour le grand public, les changements les plus visibles concernent notamment le menu Démarrer, la barre des tâches, l’Explorateur de fichiers, l’accessibilité et la gestion des caméras. Pour les entreprises, les évolutions autour d’Intune, Autopilot, de la récupération et de la sécurité pourraient être beaucoup plus significatives.

Microsoft conserve par ailleurs son rythme annuel de mises à jour de fonctionnalités, publiées au second semestre. Windows 11 26H2 bénéficie d’une période de support de 24 mois pour les éditions Home et Pro, contre 36 mois pour Enterprise et Education.