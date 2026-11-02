Microsoft prépare plusieurs améliorations pour Windows 11, avec une attention particulière portée à la recherche système et à l’expérience de jeu. Les dernières versions Insider introduisent notamment de nouveaux filtres de recherche, des commandes accessibles directement depuis la barre de recherche et des réglages rapides dans le mode Xbox.

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L’objectif est de rendre Windows plus pratique au quotidien, en permettant d’accéder à davantage de fonctions sans multiplier les manipulations ni ouvrir plusieurs applications.

Le mode Xbox gagne des réglages rapides

La nouveauté destinée aux joueurs concerne le mode Xbox. Les utilisateurs pourront désormais accéder à plusieurs commandes système sans quitter leur environnement de jeu.

Ces raccourcis permettent notamment de gérer le Bluetooth, le Wi-Fi et les paramètres d’alimentation. Une évolution pratique pour modifier rapidement une connexion ou un réglage énergétique sans interrompre sa session de jeu.

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La recherche Windows devient plus polyvalente

Microsoft apporte également des changements plus importants à la recherche de Windows 11. Les résultats peuvent désormais être filtrés selon plusieurs catégories : fichiers, actions ou contenus provenant du Web.

La barre de recherche ne sert plus uniquement à retrouver des documents ou des applications. Elle permet aussi de déclencher directement certaines actions système, comme modifier la luminosité de l’écran ou le volume sonore. Les utilisateurs pourront également effectuer des opérations sur un téléphone connecté, notamment passer des appels.

Les résultats gagnent par ailleurs en précision. Pour un fichier, Windows peut afficher des informations complémentaires comme sa date de dernière modification ou son auteur. La recherche peut aussi intégrer des données visuelles, notamment des graphiques sur les cours de Bourse ou les prévisions météorologiques.

Microsoft prévoit enfin un mécanisme de retour utilisateur directement intégré aux résultats. Des icônes de pouce levé et de pouce baissé permettront d’indiquer si une réponse est pertinente. Ces retours doivent aider Windows à améliorer progressivement la qualité de ses résultats.

Deux nouvelles versions disponibles pour les Insiders

Ces nouveautés sont actuellement proposées aux membres du programme Windows Insider. Elles sont accessibles dans deux versions distinctes :

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Build 26220.9836 : canal Beta.

: canal Beta. Build 26340.9843 : canal Experimental.

Microsoft détaille l’ensemble des changements dans son blog officiel. Comme toujours avec les versions Insider, ces fonctionnalités sont encore en phase de test et leur disponibilité dans une version publique stable de Windows 11 n’a pas été précisée.

Avec ces évolutions, Microsoft cherche à faire de la recherche Windows un véritable point d’entrée vers les fonctions du système, plutôt qu’un simple outil de recherche de fichiers. Le mode Xbox suit la même logique en donnant aux joueurs accès aux réglages essentiels sans les obliger à quitter leur environnement de jeu.