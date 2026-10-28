Dans sa grande annonce du jour, Amazon lance le Echo Time, un réveil connecté conçu pour accompagner les utilisateurs au moment du coucher et du réveil. Alimenté par Alexa+, l’appareil combine un écran tactile circulaire de 3,2 pouces, des centaines de cadrans personnalisables et des alarmes intelligentes capables d’adapter l’heure du réveil à la phase de sommeil détectée.

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Avec ce produit, Amazon cherche à proposer une alternative aux enceintes connectées classiques dans la chambre. L’Echo Time adopte un format compact pensé pour la table de nuit, sans caméra, avec un affichage qui s’adapte automatiquement au moment de la journée. Son prix annoncé en France est de 214,99 euros.

Un réveil personnalisable avec Alexa+

L’Echo Time adopte un design sphérique et un écran tactile rond de 3,2 pouces. L’utilisateur peut choisir parmi des centaines de cadrans, des affichages analogiques traditionnels aux designs numériques, en passant par des thèmes inspirés de la nature, des saisons ou d’équipes sportives. Des personnages issus de franchises populaires, comme Harry Potter, Batman ou Superman, sont également proposés.

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Le cadran peut être modifié à la voix. Il suffit de demander à Alexa de changer de thème pour adapter l’affichage à ses préférences, sans avoir à parcourir les menus.

L’intégration d’Alexa+ permet aussi de gérer des demandes plus complexes. Par exemple, si l’utilisateur indique qu’il doit être prêt à 8 heures et ne pas oublier son déjeuner, l’assistant peut programmer une alarme et ajouter un rappel adapté. Le soir, il peut lancer une playlist relaxante depuis le service musical préféré de l’utilisateur ou ajuster la température de la pièce à l’aide d’équipements compatibles.

Des alarmes intelligentes adaptées au sommeil

La principale nouveauté de l’Echo Time réside dans sa fonction d’alarme intelligente, proposée en option. Au lieu de déclencher systématiquement le réveil à une heure fixe, l’appareil cherche à détecter une phase de sommeil plus léger pour réveiller l’utilisateur dans une fenêtre de 10 à 60 minutes avant l’heure programmée.

Cette fonction s’appuie sur Omnisense, la technologie de fusion de capteurs d’Amazon. Elle combine notamment les données de température ambiante et de détection de présence avec des ultrasons destinés à détecter la respiration et la proximité. Aucun bracelet ou autre dispositif porté sur le corps n’est nécessaire.

Amazon indique que l’Echo Time a obtenu le label SleepMark de la National Sleep Foundation, attribué à des produits répondant à des critères fondés sur les connaissances scientifiques relatives au sommeil. Cette reconnaissance ne signifie toutefois pas que le réveil constitue un dispositif médical ni qu’il garantit un réveil plus reposé pour chaque utilisateur.

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Les alarmes disposent également de sonneries personnalisables, dont le volume et l’intensité augmentent progressivement à chaque répétition, jusqu’à quatre fois.

Un écran qui accompagne le coucher et le réveil

L’affichage s’adapte automatiquement à la période de la journée. Le matin, il augmente progressivement sa luminosité à l’approche de l’alarme, à la manière d’un lever de soleil artificiel. Le soir, il passe en mode nuit, réduit la lumière bleue et se limite aux informations essentielles, comme l’heure ou la prochaine alarme.

L’objectif est de limiter les distractions visuelles dans la chambre et de rendre l’appareil moins lumineux pendant la nuit. L’utilisateur conserve ainsi un affichage utile sans avoir à consulter un smartphone.

Une version dédiée aux enfants

Amazon propose également l’Amazon Kids Echo Time, une variante conçue pour les plus jeunes. Elle permet aux enfants de programmer leurs propres alarmes, de consulter la météo avant de partir à l’école, de poser des questions à Alexa et de personnaliser le cadran.

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L’appareil s’appuie sur l’abonnement Kids+ et intègre Sleep Studio, un ensemble de contenus pour accompagner le coucher, avec notamment des programmes de Calm, Headspace et Moshi. Les parents peuvent configurer les horaires de sommeil depuis le tableau de bord Amazon Parent Dashboard afin de déclencher automatiquement les routines du soir.

Cette version est proposée dans deux coloris, Galactic Grape et Cosmic Lime. Elle vise à aider les familles à structurer les routines quotidiennes, tout en donnant aux enfants un appareil adapté à leur âge.

Confidentialité : pas de caméra et une coupure des microphones

L’Echo Time ne dispose d’aucune caméra. Amazon indique également que des témoins visuels signalent lorsque Alexa écoute et qu’un bouton dédié permet de couper complètement les microphones.

La détection du sommeil est désactivée par défaut et doit être activée volontairement. L’utilisateur peut ensuite la désactiver à tout moment dans les paramètres de l’appareil ou en coupant les microphones avec le bouton de confidentialité.

Ce choix est important pour un produit destiné à rester sur une table de nuit pendant plusieurs heures. Amazon veut ainsi proposer des fonctions de suivi du sommeil sans imposer une surveillance permanente à tous les utilisateurs.

Prix et disponibilité de l’Echo Time

L’Amazon Echo Time est disponible en France au prix de 214,99 euros, dans trois coloris : Graphite, Glacier White et Coral Pink. Un support réglable assorti est vendu séparément.

La version Amazon Kids Echo Time débute à 209,99 dollars aux États-Unis, avec un an d’abonnement Kids+ inclus. Certaines fonctionnalités nécessitent Alexa+, compris dans l’abonnement Amazon Prime selon les conditions annoncées par le constructeur.