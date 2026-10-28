Amazon dévoile une nouvelle génération d’appareils Alexa destinés à la maison. Au programme : une enceinte Echo Dot repensée, un Echo Studio équipé d’une caméra, un réveil connecté baptisé Echo Time, un cadre photo intelligent et un nouvel Echo Show 16. Cette gamme accompagne l’évolution d’Alexa vers des conversations plus naturelles et des tâches plus complexes, grâce aux nouvelles capacités d’intelligence artificielle de l’assistant.

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L’objectif d’Amazon est de faire de ses appareils connectés davantage que de simples interfaces vocales. Entre contrôle de la maison intelligente, compréhension de l’environnement, organisation familiale et suivi du sommeil, le constructeur multiplie les usages possibles au quotidien. Les prix annoncés sont pour l’instant exprimés en dollars américains.

Echo Dot : une enceinte compacte qui fait aussi office de hub domotique

La nouvelle Echo Dot franchit une étape importante en intégrant pour la première fois un hub pour la maison connectée. Elle peut ainsi se connecter à des milliers d’appareils compatibles, notamment des éclairages, des serrures et des thermostats, sans nécessiter systématiquement un équipement supplémentaire.

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Amazon ajoute également une extension Wi-Fi eero capable, selon le constructeur, d’étendre la couverture du réseau existant jusqu’à 1 000 pieds carrés, soit environ 93 m². La partie matérielle repose sur la puce AZ3 développée par Amazon, accompagnée d’un accélérateur d’IA destiné à améliorer la détection des commandes vocales et à filtrer les bruits de fond.

La marque annonce également des basses 50 % plus puissantes que sur la génération précédente. La nouvelle Echo Dot est proposée à 104,99 euros. Une version destinée aux enfants est également annoncée à 114,99 euros, avec un an d’abonnement Amazon Kids+.

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Echo Studio avec caméra : Alexa gagne en perception visuelle

Amazon décline son enceinte haut de gamme Echo Studio dans une nouvelle version équipée d’une caméra domestique. L’appareil conserve son architecture audio, avec un haut-parleur de graves à grande excursion et la prise en charge du Dolby Atmos pour produire un son immersif. Une fonction d’adaptation avancée ajuste également le rendu sonore à la pièce.

La nouveauté tient surtout à la capacité d’Alexa à exploiter davantage le contexte visuel. L’assistant pourra, par exemple, expliquer les règles d’un jeu à partir de sa boîte, reconnaître une boîte de céréales pour faciliter une nouvelle commande ou permettre de consulter la pièce à distance depuis l’application Alexa.

Amazon prévoit aussi de permettre prochainement l’association de l’Echo Studio avec caméra à certains téléviseurs Fire TV compatibles, afin de passer des appels vidéo sur grand écran.

L’Echo Studio classique est affiché à 239,99 euros, tandis que la nouvelle version avec caméra est proposée à 259,99 euros.

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Echo Time : un réveil connecté qui analyse le sommeil

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Avec Echo Time, Amazon s’attaque à un autre moment clé de la journée : le réveil. Cet appareil dispose d’un écran personnalisable proposant des centaines de cadrans, allant des affichages analogiques aux designs modernes, en passant par des thèmes consacrés aux équipes sportives. Il ne comporte pas de caméra.

Son principal argument est une fonction de détection du sommeil reposant sur la technologie Omnisense. Elle vise à identifier les phases de sommeil plus léger pour déclencher le réveil entre 10 et 60 minutes avant l’heure programmée, sans avoir besoin de porter une montre ou un bracelet connecté.

À l’approche de l’alarme, l’écran augmente progressivement sa luminosité pour reproduire un lever de soleil, tandis que le son monte doucement en volume. Amazon indique également que l’appareil a obtenu le label SleepMark de la National Sleep Foundation, qui évalue des produits selon des critères liés au sommeil.

L’Echo Time est annoncé à 214,99 euros. Une version Amazon Kids est proposée à 209,99 dollars, avec un an d’abonnement Kids+ (prix euros non communiqué).

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Alexa Photo Frame : un cadre photo connecté à Amazon Photos

Le cadre photo Alexa Photo Frame entend donner une nouvelle place aux photos stockées sur les smartphones. Il s’agit, selon Amazon, du premier cadre photo intégrant Alexa. Une fois connecté à Amazon Photos, il synchronise automatiquement les images, y compris les nouvelles photos ajoutées à la bibliothèque.

L’assistant peut sélectionner les clichés qu’il estime les plus pertinents, en privilégiant notamment les photos de personnes souriantes ou correspondant à une période de l’année, plutôt que les captures d’écran et les images moins utiles. L’utilisateur peut également demander à afficher des photos d’une personne, d’un animal ou d’un voyage en particulier.

L’écran tactile antireflet de 10 pouces permet enfin de parcourir les images directement sur l’appareil. Amazon n’a pas précisé de prix pour ce nouveau produit dans son annonce.

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Echo Show 16 : un grand écran pour la maison et Fire TV

Le nouvel Echo Show 16 constitue la vitrine la plus ambitieuse de cette gamme. Son écran Full HD de 16 pouces bénéficie d’un design plus fin de près de 40 %, tandis que la surface d’affichage augmente de 10 %. Amazon propose également une option Nanomatte, conçue pour réduire les reflets de plus de 90 %.

L’appareil peut se transformer en organisateur familial, avec calendriers, tâches et menus, en cadre photo numérique ou en tableau de bord domotique. Ce dernier peut afficher une carte interactive de la maison, grâce à Alexa Home Map, pour visualiser l’emplacement des éclairages, serrures, thermostats et caméras connectés.

L’Echo Show 16 intègre aussi Fire TV pour accéder aux contenus vidéo. Sa caméra profite d’un champ de vision plus large, du cadrage automatique et, pour la première fois sur un Echo Show selon Amazon, d’une vision nocturne pour consulter le flux en direct de son domicile.

Le constructeur annonce une disponibilité en précommande à partir de 499,99 dollars, ou 569,99 dollars avec l’écran Nanomatte. Une remise de 100 dollars est mentionnée pour les précommandes dans le cadre de l’offre annoncée. Pas d’annonce en France à l’heure actuelle.

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Alexa mise sur des conversations plus naturelles

Les cinq appareils partagent la dernière version d’Alexa présentée par Amazon. L’assistant promet des échanges plus naturels, un raisonnement plus approfondi, la possibilité de poser des questions de clarification et une meilleure coordination entre plusieurs sources d’information pour traiter des demandes complexes en plusieurs étapes.

Sur les appareils dotés d’un écran, comme l’Echo Show 16, Alexa peut également générer du contenu visuel au fil de la conversation. Les échanges sont organisés sous forme de cartes afin de permettre à l’utilisateur de reprendre une tâche sur différents supports, notamment les appareils Echo, l’application Alexa ou Alexa.com.

Certaines fonctions nécessitent toutefois Alexa+, inclus avec un abonnement Prime selon Amazon. La disponibilité de chaque appareil et de chaque fonctionnalité devra être confirmée selon les marchés : l’annonce ne fournit pas de calendrier détaillé pour la France.

Avec cette nouvelle gamme, Amazon cherche à renforcer la place d’Alexa au cœur de la maison connectée. L’enjeu ne se limite plus à répondre à des questions ou à lancer de la musique : l’assistant doit comprendre davantage le contexte, agir sur les équipements domestiques et aider à organiser les activités quotidiennes. Reste à voir dans quelle mesure ces nouvelles capacités seront accessibles en français et sur le marché européen.