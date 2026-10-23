Huawei prépare l’arrivée d’un nouveau membre dans sa gamme de smartphones haut de gamme. Le constructeur chinois a ouvert les précommandes du Huawei Pura 90 Plus en Chine et publié un premier teaser officiel révélant son design.

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Positionné entre le Pura 90 standard et le Pura 90 Pro, ce modèle se distingue notamment par ses lignes plus arrondies, alors que les autres smartphones de la série privilégient un cadre plat.

Les précommandes ont débuté à 10 h 8, heure locale, sur la boutique en ligne VMall, dans les boutiques Huawei Experience Stores et auprès des revendeurs agréés. Des avantages exclusifs sont proposés aux premiers acheteurs. Le lancement officiel est prévu la semaine prochaine, avec des livraisons attendues avant le 8 novembre.

Un design plus arrondi et une finition Sunset Purple

Le premier teaser officiel présente le Huawei Pura 90 Plus dans une finition Sunset Purple, un dégradé mêlant le violet et l’orange, déjà proposé sur le Pura 90 Pro Max. À l’arrière, le smartphone conserve le module photo en forme de triangle inversé, placé dans le coin supérieur droit, qui caractérise cette génération.

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La principale différence esthétique se trouve au niveau du châssis. Alors que les Pura 90, Pura 90 Pro et Pura 90 Pro Max adoptent des bordures plates, le Pura 90 Plus revient à un cadre incurvé et à une coque arrière arrondie, dans un style proche de celui du Huawei Pura 80 Pro.

Ce choix permet au nouveau modèle de se démarquer visuellement au sein de la gamme, sans abandonner les éléments de design qui assurent sa cohérence avec les autres appareils de la série.

Un appareil photo principal de 50 mégapixels attendu

Huawei n’a pas encore communiqué la fiche technique officielle du Pura 90 Plus. Selon les fuites, le smartphone, connu sous le nom de code Lucia, pourrait néanmoins embarquer un capteur photo principal RYYB de 50 mégapixels au format 1 pouce, associé à une ouverture physique variable.

La technologie RYYB remplace certains pixels verts par des pixels jaunes afin de capter davantage de lumière. L’ouverture variable permet, quant à elle, d’ajuster la quantité de lumière entrant dans l’objectif et de modifier la profondeur de champ. Si ces caractéristiques se confirment, elles pourraient contribuer à améliorer les prises de vue dans différentes conditions d’éclairage.

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Le module photo comprendrait également un téléobjectif macro de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 40 mégapixels et un capteur multispectral de 1,5 mégapixel. Huawei préparerait aussi une nouvelle version de son algorithme de traitement d’image XMAGE. Ces informations restent toutefois à confirmer lors de la présentation officielle.

Une puce Kirin 9020 et un écran de 6,8 pouces

Sous le capot, le Pura 90 Plus serait équipé d’une puce Kirin 9020. Celle-ci intégrerait huit cœurs CPU, avec des fréquences annoncées de 2,5 GHz, 2,15 GHz et 1,6 GHz, accompagnés d’un processeur graphique Maleoon 920.

L’écran serait une dalle de 6,8 pouces affichant une définition 1,5K. Cette diagonale placerait l’appareil parmi les grands smartphones de la gamme, tandis que les performances réelles dépendront notamment de l’optimisation logicielle et des caractéristiques définitives de la dalle.

Pour le moment, Huawei n’a précisé ni la capacité de la batterie ni les caractéristiques de recharge du modèle. Ces éléments devraient être détaillés lors de l’annonce officielle prévue la semaine prochaine.

Quel prix pour le Huawei Pura 90 Plus ?

Le tarif du Pura 90 Plus demeure inconnu. Il devrait se situer entre celui du Pura 90 standard, annoncé à partir de 4 699 yuans en Chine, et celui du Pura 90 Pro, dont le prix de départ atteint 5 499 yuans.

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Cette position intermédiaire correspondrait à son placement dans la gamme, avec un équipement photo potentiellement ambitieux et un design distinctif. Il reste néanmoins impossible de déterminer son rapport qualité-prix avant de connaître son tarif officiel et l’ensemble de ses caractéristiques.

Huawei devrait lever ces dernières inconnues lors de la présentation de la semaine prochaine. En attendant, les précommandes sont déjà ouvertes en Chine, tandis que la disponibilité internationale du Pura 90 Plus n’a pas été annoncée.