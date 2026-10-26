Apple pourrait bientôt proposer une gamme de MacBook particulièrement dense, avec des modèles couvrant davantage de niveaux de prix, de performances et de technologies d’affichage. Entre le MacBook Neo, les différentes tailles de MacBook Air, les MacBook Pro classiques et de futurs modèles équipés d’écrans OLED tactiles, le catalogue risque de devenir difficile à décrypter.

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Cette diversification offre davantage de choix aux consommateurs, mais elle soulève aussi une question : comment distinguer clairement les différentes familles d’ordinateurs portables de la marque ? Comme le souligne Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, Apple pourrait devoir revoir la manière dont elle positionne ses modèles d’entrée de gamme, ses machines professionnelles et ses futurs ordinateurs haut de gamme.

Une gamme MacBook de plus en plus difficile à comprendre

Le catalogue envisagé comprendrait le MacBook Neo, les MacBook Air de 13 et 15 pouces, un MacBook Pro de 14 pouces équipé d’une puce M standard, les MacBook Pro de 14 et 16 pouces plus performants, ainsi que de futurs modèles premium dotés d’écrans OLED tactiles.

Le risque est de voir plusieurs machines se rapprocher en matière d’usages, malgré des appellations et des tarifs différents. Pour un acheteur qui cherche avant tout un ordinateur portable polyvalent, la frontière entre un MacBook Air haut de gamme et un MacBook Pro d’entrée de gamme peut déjà sembler peu évidente.

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Le cas du MacBook Pro de 14 pouces équipé d’une puce M standard illustre particulièrement cette difficulté. Ses capacités peuvent se rapprocher de celles d’un MacBook Air plus coûteux, mais le nom « Pro » conserve un poids commercial important. Cette perception peut inciter certains acheteurs à privilégier le modèle professionnel, même lorsque leurs besoins ne nécessitent pas nécessairement ses caractéristiques.

Apple aurait donc peu de raisons de supprimer rapidement cette configuration si elle rencontre son public. Selon les informations rapportées, une version redessinée serait prévue pour l’année prochaine, tandis qu’une autre déclinaison conserverait le design actuel. La coexistence de ces variantes pourrait encore compliquer la lecture du catalogue.

L’OLED tactile pourrait rapprocher les différentes gammes

L’arrivée annoncée d’écrans OLED tactiles sur les MacBook Pro pourrait néanmoins offrir à Apple une occasion de simplifier sa gamme à plus long terme. Si cette technologie rencontre le succès attendu, l’entreprise pourrait progressivement rapprocher les modèles classiques et tactiles, plutôt que de maintenir durablement deux familles parallèles.

Apple a déjà procédé à des regroupements de gamme par le passé, notamment lorsque certaines technologies d’affichage sont devenues plus accessibles. Une évolution similaire serait envisageable si l’OLED tactile devenait une caractéristique courante des ordinateurs portables haut de gamme.

Cette transition ne se limiterait peut-être pas aux MacBook Pro. Apple testerait également des écrans OLED pour de futurs MacBook Air et iMac, selon les informations évoquées. Ces évolutions ne seraient toutefois pas imminentes : des versions actualisées sans OLED devraient arriver avant elles.

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Apple pourrait-elle généraliser les écrans tactiles sur Mac ?

À terme, les écrans tactiles pourraient s’étendre à une part beaucoup plus large des ordinateurs Mac. Une telle évolution marquerait un changement important pour Apple, qui a longtemps privilégié une interaction reposant sur le clavier, le trackpad et la souris sur ses ordinateurs.

Le passage au tactile ne signifie pas nécessairement que macOS deviendrait une version hybride d’iPadOS. Il pourrait plutôt introduire de nouvelles possibilités d’interaction, tout en conservant les principes d’utilisation propres au Mac. Les choix d’interface et la manière dont Apple articulera les différents modes de contrôle seront déterminants.

Mais avant de généraliser cette technologie, la marque devra clarifier la place de chaque modèle dans son catalogue. Davantage de choix peut répondre à des besoins plus variés, à condition que les différences de prix, de performances et de fonctionnalités restent suffisamment lisibles. Pour Apple, le défi ne sera donc pas seulement d’ajouter de nouveaux MacBook, mais de faire comprendre pourquoi chacun mérite sa place.