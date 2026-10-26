Les retours d’iPhone dans les Apple Store seraient devenus une cible pour des fraudeurs qui récupèrent les composants ou le smartphone lui-même avant de rapporter la boîte en magasin. Pour limiter ces pratiques, Apple déploie un nouvel appareil capable de contrôler le contenu d’un emballage scellé et de vérifier l’état du téléphone sans avoir à ouvrir la boîte.

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L’information provient de Mark Gurman, correspondant d’Apple chez Bloomberg, dans sa newsletter Power On du 25 octobre. Selon lui, le dispositif est arrivé dans les boutiques au début du mois et commence désormais à être mis en service. Il doit permettre aux équipes de vérifier les retours plus rapidement tout en conservant davantage de produits dans leur emballage d’origine.

Des boîtes scellées qui ne contiennent plus forcément un iPhone intact

Jusqu’à présent, les employés des Apple Store devaient ouvrir les boîtes des appareils retournés, même lorsque les emballages semblaient encore scellés. Cette vérification permettait de s’assurer que le téléphone et ses accessoires étaient bien présents.

Le problème vient de fraudeurs qui achètent des iPhone, retirent certains accessoires, des composants ou même l’appareil complet, puis rapportent les boîtes en magasin pour obtenir un remboursement. Certaines opérations seraient réalisées en volume afin de récupérer des pièces destinées à la revente.

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Cette situation complique le traitement des retours. Une fois la boîte ouverte, le produit ne peut plus être remis en rayon comme un appareil neuf dans son emballage d’origine. Il doit être renvoyé vers l’entrepôt, ce qui ajoute des manipulations et peut limiter la disponibilité du stock en boutique.

Une nouvelle utilisation de la technologie Presto

Pour résoudre ce problème, Apple réutilise une technologie déjà présente dans ses magasins : Presto. Déployé dans les Apple Store américains en 2024, ce système permet de mettre à jour les iPhone sans ouvrir leur emballage.

Les appareils Presto, pilotés par des Mac mini, peuvent communiquer avec les iPhone à travers leur boîte scellée grâce à des technologies sans fil et à MagSafe. Ils permettent notamment d’allumer les appareils, d’installer une mise à jour d’iOS, puis de les éteindre sans sortir le téléphone de son emballage.

Le nouveau dispositif reprend cette approche, mais avec une autre finalité : contrôler l’état du téléphone lors d’un retour. Il doit permettre de vérifier que l’appareil est bien présent et intact avant que les employés décident de conserver la boîte fermée et de remettre le produit dans le stock de la boutique.

Cette évolution permettrait de réutiliser une infrastructure existante pour répondre à un problème opérationnel différent. Apple n’a pas, dans les informations rapportées, détaillé publiquement toutes les vérifications effectuées par le nouvel appareil ni les critères exacts utilisés pour valider un retour.

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Moins de manipulations pour les boutiques et les clients

Si le système fonctionne comme prévu, les équipes des Apple Store pourront traiter plus efficacement les retours légitimes. Les appareils dont l’intégrité est confirmée pourront rester dans leur emballage scellé et être remis en stock, plutôt que de devoir systématiquement passer par l’entrepôt après ouverture.

Cette méthode pourrait également réduire le risque qu’un acheteur reçoive une boîte qui a déjà été ouverte en arrière-boutique. Elle ne supprime pas nécessairement toutes les formes de fraude, mais ajoute un contrôle supplémentaire avant qu’un appareil retourné soit accepté comme intact.

Le dispositif intervient alors que la gamme Apple comprend des modèles coûteux, du nouvel iPhone Duo pliable à l’iPhone 18 Pro Max. Le texte de Bloomberg ne précise toutefois pas si le nouveau contrôle est déjà déployé sur tous les modèles ni si toutes les boutiques en bénéficient.

Presto pourrait aussi servir pour d’autres produits

Cette évolution illustre l’intérêt de détourner un outil conçu pour la préparation des appareils vers la sécurisation des retours. La technologie Presto avait initialement pour objectif de permettre aux clients de repartir avec un iPhone déjà à jour, sans attendre une installation logicielle en magasin.

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Son utilisation pour contrôler les appareils retournés pourrait ouvrir la voie à d’autres applications. Les iPad, les AirPods et les Mac sont eux aussi susceptibles d’être concernés par des retours frauduleux, mais aucune extension à ces produits n’a été annoncée dans les informations disponibles.

Pour Apple, l’enjeu est double : réduire les pertes liées aux fraudes et simplifier le traitement des retours honnêtes. Le déploiement de ce nouvel outil doit montrer si la vérification sans ouverture peut devenir une étape systématique du processus de retour en magasin.