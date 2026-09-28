Apple travaillerait sur une nouvelle fonction de sécurité destinée à protéger l’iPhone en cas de vol à l’arraché. Repérée dans le code de la bêta d’iOS 27.2, cette fonction, baptisée « AutoLock » en interne, pourrait détecter qu’un iPhone vient d’être brusquement retiré des mains de son propriétaire avant de verrouiller automatiquement l’appareil.

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L’approche rappelle fortement la fonction Protection contre le vol de Google, disponible sur Android depuis 2025. L’objectif est simple : même si le voleur parvient à s’emparer d’un iPhone déjà déverrouillé, il ne devrait pas pouvoir conserver facilement l’accès aux données, aux comptes ou aux informations sensibles présentes sur l’appareil.

Apple préparerait un verrouillage déclenché par un vol à l’arraché

Les éléments découverts dans le code d’iOS 27.2 suggèrent qu’Apple cherche à combiner plusieurs signaux pour déterminer si un iPhone vient réellement d’être arraché à son propriétaire. Le système ne se contenterait donc pas d’un seul indicateur, afin de limiter les risques de déclenchement intempestif.

Parmi les signaux identifiés figurent notamment une accélération brutale correspondant au mouvement d’un téléphone arraché, la perte de connexion avec une Apple Watch précédemment associée et le fait que l’iPhone reste déverrouillé au-delà d’une certaine durée.

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Pris séparément, aucun de ces éléments ne permet évidemment de conclure qu’un vol vient de se produire. C’est précisément l’association de plusieurs signaux qui pourrait permettre à Apple d’estimer qu’un comportement inhabituel est en cours.

L’Apple Watch pourrait jouer un rôle dans la détection

La référence à l’Apple Watch est particulièrement intéressante. Si l’iPhone détecte que la montre habituellement connectée devient soudainement inaccessible au moment où le smartphone subit une accélération brutale, cette rupture pourrait constituer un indice supplémentaire.

Apple semble ainsi vouloir exploiter les informations déjà disponibles dans son écosystème plutôt que de dépendre uniquement des capteurs de l’iPhone. Cette approche pourrait également permettre de réduire les faux positifs, notamment lorsqu’un utilisateur effectue simplement un mouvement rapide avec son smartphone.

Des garde-fous pour éviter les verrouillages intempestifs

Le principal défi d’un tel système est évidemment la fiabilité. Un téléphone peut être brusquement déplacé, tomber au sol ou perdre temporairement sa connexion avec une montre sans avoir été volé. Le code découvert mentionne justement des mécanismes de protection capables d’empêcher le verrouillage automatique lorsqu’un autre élément indique que le propriétaire utilise toujours son iPhone. L’authentification biométrique ferait notamment partie de ces garde-fous.

Le fonctionnement envisagé serait donc plutôt celui d’un système de décision : plusieurs signaux déclenchent une suspicion de vol, puis des vérifications supplémentaires peuvent empêcher le verrouillage si l’utilisateur est toujours en possession de l’appareil.

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Android a pris les devants avec Protection contre le vol

Cette approche n’est pas nouvelle dans l’univers mobile. Google a déjà déployé Protection contre le vol sur Android, une fonction qui exploite l’intelligence artificielle et les capteurs de l’appareil pour détecter un mouvement correspondant à un vol à l’arraché et verrouiller automatiquement le smartphone.

La fonction répond à un problème devenu particulièrement sensible : un smartphone volé alors qu’il est déjà déverrouillé peut donner au voleur une fenêtre d’accès bien plus importante que le simple matériel lui-même. Applications bancaires, messageries, comptes en ligne et données personnelles peuvent alors devenir des cibles potentielles.

Avec AutoLock, Apple chercherait donc à apporter une protection comparable à l’iPhone, tout en l’intégrant à son propre écosystème de sécurité et d’authentification.

Une arrivée possible plus tard dans l’année

La découverte du code ne signifie toutefois pas que la fonction sera disponible dans la version finale d’iOS 27.2. D’après les éléments observés dans la bêta, la partie chargée de verrouiller automatiquement l’iPhone en arrière-plan ne serait pas encore activée.

Apple pourrait ainsi tester la logique de détection sans déclencher réellement le verrouillage des appareils pendant la phase de développement. Il faudra donc attendre les prochaines versions bêta pour déterminer si AutoLock devient une véritable fonction utilisateur et, surtout, quand elle sera activée.

Si elle voit le jour, cette protection pourrait devenir particulièrement utile dans les environnements très fréquentés où les vols à l’arraché sont difficiles à anticiper. Le principe est finalement assez simple : si quelqu’un parvient à prendre votre iPhone avant que vous ayez le temps de réagir, le système pourrait au moins réduire immédiatement la fenêtre pendant laquelle l’appareil reste exploitable.