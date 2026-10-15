Figma veut rendre la création d’interfaces assistée par l’intelligence artificielle plus cohérente avec l’identité visuelle des entreprises. Lors de son premier événement Config organisé en Inde, la plateforme a présenté Figma Specs, un éditeur Markdown destiné à formaliser les règles de conception, centraliser les ressources d’un design system et guider les équipes comme les agents IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche.

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L’objectif est de donner aux outils de création un cadre de référence plus précis. Plutôt que de laisser une IA générer des interfaces à partir d’instructions ponctuelles, les équipes pourront lui fournir des règles de marque, des composants existants, des bibliothèques de code et des recommandations de conception.

Figma a également annoncé la disponibilité en bêta publique de ses Code Layers, ainsi qu’une intégration de Payload, son système de gestion de contenu headless, avec Figma Make. Trois évolutions qui illustrent la volonté de l’entreprise de rapprocher design, développement et création de sites web.

Figma Specs : formaliser les règles de conception en Markdown

La nouveauté principale est Figma Specs, un éditeur Markdown conçu pour décrire simplement le langage visuel d’une entreprise. Le document obtenu peut servir de référence commune aux designers, aux développeurs et aux agents IA qui interviennent dans la conception d’une interface.

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Les équipes pourront créer ces documents sous la forme de fichiers autonomes dans Figma ou les intégrer directement à un canevas existant. L’éditeur ne se limite pas au texte : il permet également de faire référence à des éléments présents sur le canevas et d’intégrer des diagrammes FigJam, des couches de code ou des designs.

Cette approche vise à rendre les règles de conception plus accessibles et plus faciles à exploiter. Les équipes peuvent ainsi documenter leur identité visuelle et leurs principes d’interface dans un espace directement lié à leur travail de conception, plutôt que de disperser ces informations entre plusieurs documents.

Figma entend également permettre aux entreprises de fournir davantage de contexte à leurs outils. Les bibliothèques de design, les bibliothèques de code et les recommandations propres à un système de conception pourront être regroupées afin de guider les agents dans leurs productions.

Des agents IA plus cohérents avec l’identité des marques

L’arrivée de Figma Specs répond à une difficulté importante de la conception assistée par IA : obtenir des résultats cohérents d’une génération à l’autre. Les modèles peuvent produire rapidement des interfaces, mais leur comportement non déterministe rend parfois difficile le respect systématique des règles d’une marque ou d’un produit.

En centralisant les consignes et les ressources de référence, Figma veut donner aux agents un cadre plus stable. Ils pourront s’appuyer sur les mêmes composants, conventions et recommandations que les équipes humaines, au lieu de reconstruire une interprétation du design system à chaque demande.

Cette orientation accompagne l’ouverture récente de l’agent de création sur canevas à un public plus large. Figma cherche ainsi à dépasser la simple génération de maquettes pour proposer un environnement dans lequel les équipes peuvent définir, explorer et affiner ce qu’elles souhaitent réellement développer.

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Loredana Crisan, directrice du design chez Figma, souligne l’importance croissante de cette phase d’exploration. Selon les chiffres avancés par l’entreprise, le volume de lignes de code produites aurait été multiplié par 17, tandis que le nombre de versions logicielles publiées n’aurait progressé que d’un facteur 1,3. Une partie importante du code généré servirait donc à explorer des idées et à concevoir des produits, plutôt qu’à alimenter directement des versions destinées à la production.

Code Layers passe en bêta publique

Figma fait également évoluer ses Code Layers, une fonctionnalité annoncée en bêta privée en juin 2026. Désormais proposée en bêta publique, elle permet d’intégrer du code directement dans les designs afin de créer des prototypes plus interactifs.

Les utilisateurs peuvent notamment demander à l’agent de transformer une conception visuelle en code, puis modifier certaines parties de ce code pour faire évoluer le prototype. L’intérêt est de rapprocher les premières étapes de conception du comportement réel de l’interface, sans imposer immédiatement un passage complet vers un environnement de développement distinct.

Cette approche peut faciliter les échanges entre designers et développeurs. Un prototype ne sert plus uniquement à illustrer une apparence ou un parcours : il peut également intégrer des éléments interactifs permettant de mieux évaluer une idée avant de décider de sa mise en production.

Figma a par ailleurs annoncé la prise en charge de plus de 20 nouveaux outils via son protocole MCPLe Model Context Protocol (MCP) est le standard ouvert développé par Anthropic qui connecte les modèles d'IA à vos outils et données — devenu en 2025-2026 la norme de facto de l'IA agentique, désormais gouverné par la Linux Foundation. Lire la fiche. Parmi les solutions citées figurent Open Code, Dia, GrokGrok est l'assistant IA de xAI — désormais réuni avec SpaceX et X au sein de SpaceXAI — un agent conversationnel connecté en temps réel au réseau X, au ton volontairement direct et provocateur. Lire la fiche Bot et Sarvam, une jeune entreprise indienne spécialisée dans l’IA.

Figma Make s’intègre à Payload pour créer des sites dynamiques

Autre évolution annoncée : l’intégration de Payload à Figma Make. Figma avait acquis ce CMS headless open source en 2025. La plateforme prévoit désormais de le connecter à son outil de génération de sites web afin de permettre la création de sites dynamiques et la gestion directe de leur contenu.

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L’association du design, de la génération de sites et de la gestion de contenu pourrait simplifier certaines étapes du développement web. Les équipes pourront travailler sur l’apparence et la structure d’un site tout en disposant d’un système destiné à administrer les contenus qui l’alimentent.

Figma indique que les téléchargements de Payload ont été multipliés par six au cours des douze derniers mois. Ce chiffre témoigne de l’intérêt revendiqué pour le projet, même s’il ne permet pas, à lui seul, de mesurer son adoption en production.

L’Inde, un marché stratégique pour Figma

Ces annonces interviennent lors du premier événement Config de Figma en Inde. L’entreprise y renforce sa présence après avoir ouvert son premier bureau dans le pays à la fin de 2025, avec des équipes dédiées aux ventes, aux partenariats, au développement commercial et au support produit.

Figma affirme que l’Inde est son plus grand marché en nombre d’utilisateurs en dehors des États-Unis. La société indique également que sa plateforme est utilisée par 40 % des 100 premières entreprises cotées à la Bourse de Bombay.

Le choix de ce marché accompagne donc une stratégie plus large : élargir l’utilisation de Figma au-delà des équipes de design traditionnelles et faire de sa plateforme un espace de collaboration entre conception, développement et production logicielle.

Avec Figma Specs, les Code Layers et l’intégration de Payload, l’entreprise cherche à mieux structurer le rôle de l’IA dans ce processus. L’enjeu n’est plus seulement de générer davantage d’interfaces ou de code, mais de produire des résultats cohérents avec les règles, les ressources et les objectifs de chaque organisation.