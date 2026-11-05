Apple prépare une amélioration discrète, mais particulièrement bienvenue, dans macOS 27.3. L’aperçu rapide Quick Look prend désormais en charge les fichiers Markdown, avec un affichage correctement formaté directement depuis le Finder. Plus besoin d’ouvrir un éditeur de texte ou une application dédiée pour vérifier la présentation d’un document : un simple appui sur la barre d’espace suffit.

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La bêta développeur de macOS 27.3 regorge pourtant de nouveautés plus visibles, comme les onglets verticaux et le mode sombre adaptatif dans Safari, les nouvelles compétences de Siri ou encore des outils supplémentaires pour les développeurs. Mais cette évolution de Quick Look pourrait bien être l’une des plus pratiques au quotidien, notamment pour celles et ceux qui travaillent régulièrement avec des fichiers .md .

Markdown : le langage devenu incontournable dans l’univers de l’IA

Créé par John Gruber en 2004, Markdown est un langage de balisage léger conçu pour mettre en forme du texte à partir de caractères simples. Des symboles comme le dièse, les astérisques ou les tirets permettent de créer des titres, du texte en gras, des listes et des liens, avant de convertir le contenu en HTML.

Sa simplicité lui a permis de s’imposer dans de nombreux environnements : documentation logicielle, blogs, publications en ligne et outils de développement. Depuis l’essor des agents IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche, son importance s’est encore renforcée. De nombreux systèmes utilisent des fichiers Markdown pour stocker des instructions, du contexte ou des informations nécessaires à leur fonctionnement.

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Le format est ainsi devenu un élément courant des workflows de développement et de création de contenu. Pourtant, macOS ne proposait jusqu’ici qu’une prise en charge assez limitée pour consulter directement ces fichiers.

Quick Look affiche enfin les fichiers Markdown correctement

Jusqu’à présent, l’aperçu rapide de macOS affichait les fichiers .md sous forme de texte brut. Les caractères de mise en forme restaient visibles : les dièses devant les titres, les astérisques autour des mots en gras ou encore les tirets des listes.

Avec la première bêta développeur de macOS 27.3, Quick Look interprète désormais la syntaxe Markdown et présente le document avec sa mise en forme finale. Les titres, paragraphes, listes et autres éléments apparaissent ainsi comme ils devraient être lus, sans passer par une application supplémentaire.

Le fonctionnement reste particulièrement simple : sélectionner un fichier Markdown dans le Finder, puis appuyer sur la barre d’espace pour afficher son aperçu. Une amélioration qui paraît modeste, mais qui peut faire gagner du temps lorsqu’il faut vérifier rapidement plusieurs documents ou relire un brouillon.

Apple renforce progressivement sa prise en charge de Markdown

Cette nouveauté s’inscrit dans une adoption plus large du Markdown au sein de l’écosystème Apple. L’application Notes permet déjà d’importer et d’exporter des fichiers dans ce format, facilitant les échanges avec d’autres outils.

L’intégration prend également une dimension supplémentaire avec les nouvelles compétences applicatives de Siri. Comme l’a relevé Federico Viticci, ces fonctionnalités s’appuient sur des fichiers SKILL.md au format Markdown pour fournir à l’assistant les instructions nécessaires à l’exécution de tâches complexes dans différentes applications.

Quick Look vient donc compléter cet ensemble en facilitant la consultation de ces documents directement depuis macOS. Pour les développeurs, les utilisateurs d’agents IA et les personnes qui rédigent régulièrement en Markdown, cette prise en charge native évite une manipulation supplémentaire.

Ce n’est peut-être pas la fonctionnalité la plus spectaculaire de macOS 27.3, mais elle répond à un besoin concret. Et c’est précisément le genre d’amélioration discrète qui peut finir par devenir indispensable dans un usage quotidien du Mac.