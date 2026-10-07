Le Markdown s’est imposé comme un format privilégié par les développeurs, les créateurs de contenu et de nombreux utilisateurs qui veulent rédiger rapidement sans passer leur temps dans des menus. Google Docs, de son côté, reste l’un des outils les plus utilisés pour créer et collaborer sur des documents. Google vient enfin de rapprocher les deux mondes.

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Google annonce l’arrivée de la prise en charge native des fichiers Markdown dans Google Docs, avec la possibilité de les afficher, de les modifier et de collaborer dessus directement. Une évolution particulièrement intéressante pour ceux qui travaillent déjà avec des éditeurs comme Obsidian.

Les fichiers Markdown peuvent désormais être modifiés dans Google Docs

Concrètement, un fichier Markdown créé dans un autre outil peut désormais être importé dans Google Docs. Le document est alors affiché avec son formatage Markdown préservé, tandis que les utilisateurs peuvent le modifier et le partager avec leurs collaborateurs.

Le principal intérêt est d’éviter une conversion préalable du fichier en document Google. Les équipes peuvent ainsi conserver leur workflow Markdown tout en profitant des fonctions collaboratives de Docs.

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Cela permet notamment de faire le lien entre des environnements de rédaction très différents : un utilisateur peut travailler dans un éditeur Markdown, puis ouvrir le même fichier dans Google Docs lorsqu’il doit le partager ou travailler à plusieurs.

Google Drive affiche aussi le Markdown correctement

La nouveauté ne concerne pas uniquement Docs. Google Drive peut désormais afficher directement les fichiers Markdown avec leur mise en forme, plutôt que de présenter leur contenu comme un simple fichier texte.

Les titres, sous-titres et liens cliquables sont notamment correctement rendus. Drive prend également en charge des éléments structurés comme les tableaux, ce qui rend la consultation de fichiers Markdown nettement plus agréable.

Pour les utilisateurs qui stockent déjà une grande quantité de fichiers .md dans Drive, cela évite donc de devoir télécharger le document ou l’ouvrir systématiquement dans une application externe pour le lire correctement.

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Un format particulièrement adapté à l’IA

Google souligne également un autre avantage du Markdown : le format est largement utilisé par les grands modèles de langage et les outils d’IA générativeL'IA générative est une intelligence artificielle qui crée du texte, des images, des vidéos, du son ou du code à partir d'une simple demande écrite. Lire la fiche.

La prise en charge native pourrait donc faciliter les workflows associant Google Docs à GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche, notamment pour les utilisateurs qui utilisent l’assistant pour rédiger ou modifier des documents. Les fichiers peuvent rester dans un format structuré et facilement exploitable par les modèles, tout en bénéficiant de l’environnement collaboratif de Google.

C’est aussi une évolution logique alors que les agents IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche produisent de plus en plus de contenus structurés. La frontière entre le document classique, le fichier Markdown et le contenu généré par une IA devient progressivement moins importante pour l’utilisateur.

Un déploiement progressif

Google indique que la prise en charge du Markdown est disponible pour les comptes Google Workspace comme pour les comptes personnels.

Le déploiement reste toutefois progressif. Google précise qu’il peut prendre jusqu’à 15 jours pour atteindre l’ensemble des utilisateurs. Il est donc possible que la fonctionnalité n’apparaisse pas immédiatement dans votre compte.

Avec cette évolution, Google Docs se rapproche un peu plus des outils modernes de rédaction technique et de prise de notes, tout en conservant son principal avantage : la collaboration en temps réel. Pour les utilisateurs qui travaillent déjà en Markdown, c’est surtout la fin d’une conversion devenue de moins en moins nécessaire.