Après avoir lancé son Mic Pro en mai dernier, Insta360 étoffe sa gamme de microphones sans fil avec un modèle plus accessible. Baptisé simplement Insta360 Mic, ce nouveau système reprend plusieurs caractéristiques de son grand frère, notamment les écrans couleur E Ink personnalisables et la réduction de bruit assistée par intelligence artificielle, tout en faisant quelques concessions pour abaisser son prix.

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Proposé à partir de 85 euros à l’unité et à 269 euros dans un kit complet, il se positionne entre le Mic Pro et le Mic Air, plus compact et dépourvu d’écran. Une alternative intéressante pour les créateurs de contenu qui recherchent un microphone polyvalent sans nécessairement avoir besoin de toutes les fonctions du modèle haut de gamme.

Un écran E Ink personnalisable et une portée de 400 mètres

À première vue, le Insta360 Mic ressemble beaucoup au Mic Pro. Chaque émetteur intègre un écran E Ink couleur de 1,22 pouce, capable d’afficher six couleurs. Celui-ci peut être personnalisé avec un logo, une photo ou une couleur unie, afin d’adapter son apparence à une tenue, à une marque ou à l’identité visuelle d’un créateur.

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Associés au récepteur sans fil d’Insta360, les émetteurs offrent une portée annoncée pouvant atteindre 400 mètres. Le récepteur dispose d’un connecteur USB-C intégré pour se connecter à des appareils compatibles, notamment des caméras professionnelles, des ordinateurs portables et d’autres équipements d’enregistrement.

Le fabricant met également en avant deux fonctions destinées à améliorer la qualité des prises de son : une réduction du bruit de fond assistée par IA et un contrôle automatique du gain. Ce dernier ajuste les niveaux d’enregistrement en temps réel pour limiter les risques de saturation lorsque le volume sonore augmente brusquement.

Un microphone plus léger et plus endurant

La principale différence entre l’Insta360 Mic et le Mic Pro concerne leur conception audio. Alors que le Mic Pro embarque trois microphones par émetteur pour proposer différents diagrammes de captation, le nouveau modèle se contente d’un seul microphone. Il ne permet donc pas de choisir entre plusieurs modes de directivité : la captation omnidirectionnelle est la seule disponible.

Cette simplification présente toutefois quelques avantages. L’émetteur de l’Insta360 Mic pèse 19,4 grammes, contre 19,7 grammes pour celui du Mic Pro. L’écart reste minime, mais l’autonomie progresse sensiblement : jusqu’à 13 heures pour le nouveau modèle, contre 10 heures pour le Mic Pro. Avec l’étui de recharge, Insta360 annonce une autonomie cumulée pouvant atteindre 34 heures.

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L’enregistrement de secours passe par une carte microSD

Autre différence notable : le stockage des enregistrements de secours. Les émetteurs du Mic Pro disposent de 32 Go de mémoire intégrée, tandis que ceux de l’Insta360 Mic n’intègrent aucun stockage interne.

Pour conserver une copie audio directement sur l’émetteur, il faut donc y insérer une carte microSD. Cette solution demande un accessoire supplémentaire, mais elle offre aussi davantage de souplesse : contrairement à la mémoire fixe de 32 Go du Mic Pro, la capacité disponible peut être adaptée au support utilisé.

L’Insta360 Mic ne constitue donc pas simplement une version au rabais du Mic Pro. Il privilégie une autonomie supérieure et un stockage extensible, au prix d’une captation moins polyvalente.

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Un tarif inférieur au Mic Pro

Insta360 commercialise son nouveau microphone seul à 85 euros, contre 109 euros pour un émetteur Mic Pro. Les deux systèmes sont également proposés en kits comprenant deux émetteurs, un récepteur sans fil et un étui de recharge.

Modèle Prix à l’unité Prix du kit Insta360 Mic 85 € 269 € Insta360 Mic Pro 109 € 329 €

L’écart atteint donc 60 € sur les kits complets. Les émetteurs peuvent également se connecter directement en Bluetooth à certains smartphones et appareils Insta360 compatibles, notamment les X6, X5 et Luna Ultra, ce qui permet de les utiliser sans nécessairement passer par le récepteur sans fil.

Pour les vidéastes, journalistes mobiles et créateurs de contenu qui privilégient la simplicité, l’autonomie et la personnalisation visuelle, l’Insta360 Mic apparaît comme une alternative cohérente. Le Mic Pro conserve toutefois un avantage important pour les utilisateurs qui ont besoin de plusieurs diagrammes de captation ou d’un enregistrement de secours sans carte mémoire supplémentaire.