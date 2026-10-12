Comme attendu, CMF, la marque abordable créée par Nothing, se lance sur le marché des enceintes Bluetooth portables avec les CMF Speaker S et Speaker M. Fidèles à l’identité visuelle de la marque, les deux modèles adoptent un design original qui rappelle des briques de lait, avec des couleurs vives et plusieurs éléments interchangeables.

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Au-delà de leur apparence, ils promettent jusqu’à 18 heures d’autonomie, une résistance à l’eau et à la poussière certifiée IP68 et une personnalisation poussée du son comme du design.

Disponibles dès maintenant, les deux enceintes se distinguent principalement par leur configuration audio et leur prix. La CMF Speaker S est proposée à 59 dollars, tandis que la Speaker M, plus imposante et conçue pour offrir des basses plus présentes, coûte 109 dollars.

CMF Speaker S et M : deux formats, deux configurations audio

La CMF Speaker S constitue le modèle le plus compact de la gamme. Elle embarque un haut-parleur large bande de 45 mm, réglé spécifiquement pour cette enceinte, accompagné de deux radiateurs passifs destinés à renforcer les basses fréquences. Une configuration qui vise à offrir un son plus consistant malgré son format réduit.

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La CMF Speaker M adopte une architecture plus ambitieuse. Elle intègre deux haut-parleurs, avec un tweeter de 10 W et un woofer dédié de 25 W. Cette séparation permet de mieux distinguer les voix et les instruments, tout en améliorant la restitution des basses. Son positionnement tarifaire, presque deux fois supérieur à celui de la Speaker S, s’explique notamment par cette configuration audio.

Les deux modèles sont proposés en quatre coloris : blanc, gris foncé, orange et turquoise. Une palette qui reprend l’approche colorée de CMF et permet aux enceintes de se démarquer des modèles portables plus conventionnels.

Un design modulaire qui va jusqu’à l’impression 3D

La particularité de cette nouvelle gamme ne réside pas uniquement dans sa forme. CMF a conçu les enceintes pour que plusieurs éléments puissent être retirés et remplacés facilement, notamment le panneau frontal et le bouton multifonction situé à l’avant.

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Ce bouton sert à contrôler le volume et la lecture audio. La partie supérieure, qui intègre une languette verticale utilisable pour suspendre l’enceinte, peut également être retirée avec le panneau avant. Les utilisateurs peuvent ainsi changer de couleur ou modifier l’apparence de leur enceinte sans avoir à en acheter une nouvelle.

CMF prévoit même de publier le fichier de conception officiel afin de permettre aux amateurs de personnalisation de fabriquer leurs propres pièces avec une imprimante 3D. Cette approche ouvre la voie à des panneaux avant personnalisés, avec des formes ou des finitions différentes de celles proposées par la marque.

Cette modularité est un argument distinctif sur un marché où les enceintes Bluetooth se différencient souvent davantage par leur puissance, leur autonomie et leur résistance que par leur personnalisation physique.

Bluetooth 6, NFC et mode stéréo

Les CMF Speaker S et Speaker M partagent plusieurs fonctionnalités destinées à faciliter leur utilisation au quotidien. Elles prennent en charge le Bluetooth 6 et permettent de connecter deux appareils simultanément, afin de passer rapidement d’une source audio à une autre.

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L’appairage peut s’effectuer avec le NFC, Google Fast Pair ou Microsoft Swift Pair. Les deux enceintes peuvent également recevoir du son via un câble USB-C, une option intéressante pour les utilisateurs qui souhaitent privilégier une connexion filaire avec un appareil compatible.

Pour une écoute stéréo, il est possible d’associer deux Speaker S entre elles ou deux Speaker M. En revanche, les deux modèles ne peuvent pas être combinés pour former une paire stéréo.

CMF propose aussi un mode festif s’appuyant sur Auracast. Celui-ci permet de synchroniser la diffusion audio sur plusieurs enceintes compatibles, y compris des modèles d’autres fabricants. L’objectif est de diffuser le même morceau dans plusieurs espaces sans se limiter à une seule enceinte.

Jusqu’à 18 heures d’autonomie et une certification IP68

Les deux enceintes annoncent jusqu’à 18 heures d’autonomie sur une charge. Cette durée reste une valeur maximale communiquée par le fabricant : l’autonomie réelle dépendra notamment du volume d’écoute et des conditions d’utilisation.

La certification IP68 constitue un autre point commun important. Elle indique une protection contre la poussière et une résistance à l’immersion dans les conditions définies pour cette certification. Les enceintes sont ainsi conçues pour accompagner les utilisateurs dans des environnements où l’exposition à l’eau ou à la poussière peut poser problème.

Enfin, le profil sonore peut être personnalisé depuis l’application Nothing X. Les utilisateurs disposent donc de deux niveaux de réglage : le son, via les paramètres logiciels, et l’apparence, grâce aux composants physiques interchangeables.

Avec les CMF Speaker S et M, CMF transpose sa stratégie habituelle à un nouveau segment : proposer des produits relativement accessibles, mais dotés d’une identité visuelle forte et de fonctionnalités originales. La Speaker S, à 59 dollars, vise les utilisateurs qui privilégient le prix et la compacité. La Speaker M, à 109 dollars, mise davantage sur une restitution sonore plus élaborée. Reste à vérifier, lors de tests indépendants, si la qualité audio est à la hauteur de ces promesses.