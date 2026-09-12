Nothing préparerait une montée en gamme très nette pour son prochain casque audio, le le Headphone (1) Pro. Selon de nouvelles informations attribuées à Dealabs, il miserait sur une architecture à trois transducteurs, un tweeter xMEMS en silicium, une réduction de bruit adaptative à dix microphones et jusqu’à 60 heures d’autonomie.

Le lancement serait prévu pour le 29 septembre, avec un tarif annoncé de 349 euros en Europe. À ce niveau de prix, Nothing ne chercherait plus seulement à proposer un casque au design différenciant, mais à se rapprocher directement des références premium de Sony, Bose ou Apple.

Un Headphone (1) Pro plus premium jusque dans sa construction

Le futur casque conserverait les codes visuels qui ont permis à Nothing de construire son identité, avec des éléments semi-transparents et deux coloris, noir et blanc. La marque pousserait toutefois la finition beaucoup plus loin que sur le premier Headphone (1). La structure utiliserait notamment de l’aluminium, complété par du verre résistant aux rayures, afin de donner au produit une apparence et un toucher davantage associés au haut de gamme.

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Une certification IP52 serait également de la partie. Elle n’en ferait évidemment pas un casque destiné à être utilisé sous une forte pluie, mais apporterait une protection supplémentaire contre la poussière et les projections légères.

Cette évolution paraît logique. Avec un prix proche de 350 euros, Nothing doit justifier son positionnement autrement que par son esthétique. La qualité perçue, la durabilité et les matériaux deviennent alors presque aussi importants que les performances audio.

Trois transducteurs et un tweeter xMEMS en silicium

Cependant, la principale évolution pourrait se trouver à l’intérieur des écouteurs. Le Headphone (1) Pro utiliserait une architecture à trois transducteurs, chacun chargé de reproduire une partie différente du spectre sonore. Ce choix permet théoriquement de mieux répartir le travail entre graves, médiums et aigus plutôt que de demander à un seul haut-parleur de couvrir l’ensemble des fréquences.

L’élément le plus original serait l’utilisation d’un composant xMEMS pour les hautes fréquences. Cette technologie repose sur des micro-haut-parleurs fabriqués entièrement en silicium et issus des procédés MEMS, plutôt que sur les diaphragmes électrodynamiques traditionnels. Les transducteurs xMEMS promettent notamment une réponse extrêmement rapide, une fabrication très régulière et une bonne précision dans les aigus. Ils ont déjà commencé à apparaître dans certains écouteurs intra-auriculaires haut de gamme, mais leur adoption dans un casque grand public resterait encore relativement inhabituelle.

Si la fuite est exacte, Nothing chercherait donc à utiliser cette technologie comme véritable élément différenciateur, plutôt que de se contenter d’un réglage logiciel ou d’un codec supplémentaire.

Metropolis Studios aurait participé au réglage sonore

Nothing aurait également travaillé avec Metropolis Studios à Londres pour affiner la signature sonore du casque. Le studio est connu pour ses activités d’enregistrement, de mixage et de mastering, et ce partenariat permettrait à Nothing de renforcer le positionnement plus audiophile du modèle Pro.

Le casque disposerait par ailleurs d’une certification Hi-Res Audio et prendrait en charge le codec LDAC, capable de transporter un flux Bluetooth à débit supérieur aux codecs plus classiques lorsque l’appareil source est compatible. Un mode Flat EQ serait proposé pour les utilisateurs recherchant une restitution plus neutre. Des outils de réglage plus poussés, présentés comme proches d’une approche « recording-grade », permettraient également d’ajuster davantage le rendu sonore.

Néanmoins, il faudra attendre des mesures indépendantes pour savoir si cette sophistication technique se traduit réellement par une meilleure restitution. Une architecture multi-transducteurs peut offrir davantage de contrôle, mais elle introduit également des défis en matière de cohérence entre les différentes plages de fréquences.

Dix microphones pour la réduction de bruit adaptative

Le Headphone (1) Pro miserait aussi fortement sur la réduction active du bruit. Pas moins de dix microphones seraient utilisés pour alimenter un système ANC adaptatif capable de modifier son fonctionnement en fonction de l’environnement sonore. Un mode transparence permettrait à l’inverse de laisser passer les sons extérieurs lorsque l’utilisateur souhaite rester attentif à son environnement.

À ce niveau de prix, Nothing entre toutefois dans une catégorie où les attentes sont particulièrement élevées. Sony et Bose ont largement construit leur réputation sur l’efficacité de leurs systèmes ANC, tandis qu’Apple mise sur l’intégration de ses AirPods Max avec son propre écosystème. Nothing devra donc prouver que le nombre de microphones se traduit par une réduction réellement efficace du bruit dans les transports, les bureaux ou les environnements urbains.

La qualité des appels sera également à surveiller, puisque cette abondance de microphones peut être utilisée pour améliorer l’isolation de la voix lors des conversations.

Bluetooth 6.1, prise jack et jusqu’à 60 heures d’autonomie

La connectivité serait assurée par le Bluetooth 6.1, mais Nothing conserverait également une prise jack 3,5 mm. Ce choix peut sembler presque banal, mais il devient de plus en plus appréciable sur les casques premium. Une connexion filaire reste utile pour certains équipements professionnels, pour les consoles ou tout simplement lorsqu’on souhaite éviter les contraintes liées au Bluetooth.

L’autonomie atteindrait jusqu’à 60 heures, accompagnée d’un système de recharge rapide. La fuite ne précise toutefois pas clairement si cette valeur correspond à une utilisation avec ou sans réduction active du bruit. Même dans le scénario le plus favorable, Nothing se placerait dans le haut du panier. Une telle endurance constituerait un avantage concret pour les utilisateurs qui voyagent beaucoup ou qui veulent limiter les cycles de recharge.

L’équilibre sera néanmoins délicat : une batterie généreuse, plusieurs transducteurs et une structure en aluminium peuvent rapidement augmenter le poids. Sur un casque circum-aural, le confort après plusieurs heures reste souvent plus important que quelques heures supplémentaires d’autonomie.

Nothing veut désormais jouer face aux grands noms de l’audio

Le tarif attendu permet de comprendre immédiatement l’ambition du produit. À 349 euros en Europe, le Headphone (1) Pro ne serait plus réellement positionné comme une alternative accessible. Nothing viserait directement le segment premium, où les consommateurs attendent à la fois une excellente qualité sonore, une réduction de bruit efficace, un confort irréprochable et des fonctions logicielles bien intégrées.

Le constructeur semble vouloir répondre à ces exigences en multipliant les arguments techniques : trois transducteurs, xMEMS, LDAC, dix microphones, aluminium et autonomie élevée. Cette stratégie constitue aussi une évolution intéressante pour la marque. Nothing s’est d’abord fait connaître par son design transparent et sa communication très identifiable. Avec un produit comme le Headphone (1) Pro, elle cherche davantage à démontrer une légitimité technique.

Les spécifications restent toutefois à prendre au conditionnel. Nothing n’a pas encore officiellement confirmé le casque, son tarif ou ses caractéristiques, et plusieurs détails pourraient encore évoluer avant le lancement supposé du 29 septembre.

Si la fiche technique se confirme, le Headphone (1) Pro marquera surtout un changement de posture pour Nothing : le design restera un moyen d’attirer le regard, mais la marque semble désormais vouloir convaincre que son audio peut rivaliser sur le fond avec les références historiques du marché.