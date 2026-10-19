Elgato Wave Go : un micro sans fil miniature pour les créateurs de contenu

Elgato élargit son catalogue en s’attaquant à un marché en pleine expansion : celui des microphones sans fil compacts pour les créateurs de contenu. Avec le Wave Go, la marque propose un micro-cravate de seulement 7 grammes, conçu pour enregistrer des vidéos, réaliser des interviews ou produire des contenus en déplacement. Son prix annoncé est de 99,99 euros en Europe.

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Jusqu’ici particulièrement connue pour ses accessoires destinés aux créateurs travaillant sur ordinateur, Elgato cherche désormais à séduire les vidéastes mobiles. Le Wave Go se fixe directement sur les vêtements et mise sur un format discret, des fonctions de traitement audio et une connexion sans fil dédiée plutôt que sur le Bluetooth.

La marque accompagne également son microphone d’une poignée optionnelle qui le transforme en micro d’interview classique. Une approche modulaire qui permet de passer d’un enregistrement discret à une prise de parole face caméra sans changer de microphone.

Un microphone de 7 grammes conçu pour rester discret

Le Wave Go adopte un format minuscule, comparable à celui d’un écouteur sans fil. Avec seulement 7 grammes sur la balance, il peut se fixer sur un vêtement grâce à un système magnétique composé d’une pince et d’une plaque de fixation.

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Malgré sa taille, Elgato promet un son de qualité professionnelle, grâce à une capsule à condensateur et à plusieurs fonctions de traitement. Le microphone prend notamment en charge l’égalisation, le réglage automatique du gain et la réduction du bruit.

Une commande physique permet de mettre le micro sous tension ou de couper le son. Un double appui peut également lancer l’application appareil photo du smartphone, une fonction pensée pour simplifier les enregistrements vidéo en mobilité.

Ce format vise notamment les vloggers, les journalistes, les créateurs sur les réseaux sociaux et les utilisateurs qui souhaitent améliorer le son de leurs vidéos sans transporter un équipement encombrant. La qualité audio réelle restera toutefois à vérifier lors des tests, au-delà des promesses du fabricant.

Une poignée pour transformer le Wave Go en micro d’interview

Elgato propose également le Smart Handle, un accessoire qui permet de transformer le Wave Go en microphone à main. Le micro vient simplement se loger dans la partie supérieure de la poignée, offrant une prise en main plus classique pour les interviews ou les interventions face caméra.

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La poignée intègre ses propres commandes d’alimentation et de coupure du son, accompagnées d’un indicateur lumineux qui renseigne sur l’état du microphone, la mise en sourdine et l’appairage. Cette configuration permet de conserver le même équipement pour plusieurs types de prises de parole.

Le Smart Handle joue aussi le rôle de chargeur portable. Il fournirait cinq recharges supplémentaires au microphone, pour une autonomie annoncée d’environ huit heures par charge. Elgato avance ainsi jusqu’à 48 heures d’utilisation au total avec la poignée.

La recharge rapide constitue un autre argument : dix minutes de charge suffiraient à récupérer environ une heure d’enregistrement. En revanche, l’étui de transport fourni ne possède pas de batterie intégrée. Pour recharger le micro en déplacement, il faudra donc compter sur le Smart Handle.

Une connexion sans fil en 2,4 GHz et une application mobile

Le Wave Go utilise un récepteur USB-C destiné aux smartphones et aux tablettes. Il est annoncé compatible avec les iPhone, les appareils Android et les iPad équipés d’un port adapté.

La transmission audio passe par une liaison sans fil de 2,4 GHz, et non par Bluetooth. Elgato annonce une latence d’environ 24 millisecondes ou moins, un délai qui doit permettre de conserver une bonne synchronisation entre l’image et le son lors de l’enregistrement vidéo.

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Une application mobile dédiée permet de surveiller les niveaux audio en direct, d’activer la réduction du bruit, de gérer le nivellement automatique du volume et de consulter l’état de la batterie. Ces commandes donnent aux utilisateurs davantage de contrôle sur leurs enregistrements sans nécessiter un équipement audio supplémentaire.

Le microphone peut également être utilisé sur un ordinateur de bureau. Il suffit de brancher le récepteur à un port USB-C pour l’exploiter avec Wave Link 3.0, le logiciel audio d’Elgato.

Elgato Wave Go : prix et disponibilité

Le Wave Go est annoncé au prix de 99,99 euros. Un second émetteur microphone est également proposé à 29,99 euros pour enregistrer une deuxième voix, une option intéressante pour les interviews à deux ou les conversations filmées.

Avec son format miniature, son récepteur USB-C et sa poignée rechargeable, Elgato cherche à proposer une solution polyvalente aux créateurs mobiles. Le produit se positionne notamment face à des systèmes compacts comme le DJI Mic Mini, avec une approche qui associe microphone discret et transformation en micro à main.

L’intérêt du Wave Go dépendra surtout de la qualité de son rendu audio, de l’efficacité de la réduction du bruit et de sa fiabilité en situation réelle. Sur le papier, Elgato propose néanmoins un ensemble cohérent pour les créateurs qui veulent enregistrer des voix de meilleure qualité sans multiplier les accessoires.