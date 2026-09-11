AirPods 5 vs AirPods 4 : la réduction de bruit pour tous, au même prix

Apple vient de dévoiler les AirPods 5, un an à peine après le lancement des AirPods 4. Le rythme est inhabituel pour cette gamme d’entrée, plutôt habituée à des cycles de deux à trois ans. Sur le papier, les nouveaux venus reprennent exactement la même silhouette que leurs prédécesseurs — mêmes tiges courtes, même boîtier compact. Le vrai changement se joue ailleurs : dans la réduction de bruit, désormais disponible sur toute la gamme, et dans un prix qui, lui, ne bouge pas.

Autre différence structurante : il n’existe plus de version sans ANC. Apple simplifie sa gamme d’écouteurs ouverts autour d’un seul argument — la réduction de bruit active, pour tout le monde, dès 149 euros. Voici ce que cela change concrètement face aux AirPods 4, et si ces derniers restent un choix pertinent en 2027.

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Conception et confort

Avantage AirPods 5. Il n’y a, à l’extérieur, presque rien à distinguer. Les AirPods 5 reprennent le design des AirPods 4 trait pour trait : tiges raccourcies, écouteurs ouverts sans embout, boîtier compact à port USB-C. Apple ne change ni les dimensions ni les coloris — toujours blanc, sur les deux générations.

La gamme continue de se décliner en deux versions. Le modèle à 149 euros vise l’essentiel ; celui à 169 euros ajoute un boîtier compatible MagSafe et, nouveauté, un contrôle tactile sur la tige façon AirPods Pro — un geste vers le haut ou le bas pour ajuster le volume sans sortir l’iPhone. Le modèle d’entrée, comme les AirPods 4, s’en passe toujours.

Seul vrai progrès matériel : l’indice de résistance annoncé par Apple passe à IP57, contre IP54 sur les AirPods 4, écouteurs et boîtier compris. Concrètement, les AirPods 5 sont donnés capables de survivre à une immersion accidentelle brève, quand les AirPods 4 ne garantissaient qu’une résistance aux éclaboussures.

L’IP57 et les contrôles tactiles du modèle à 169 € sont les deux seules vraies nouveautés de conception — mais elles ne se voient pas au premier regard.

Son et réduction de bruit active

Avantage AirPods 5. C’est ici que se joue l’essentiel de la mise à jour. Apple annonce des chambres acoustiques entièrement redessinées, censées améliorer le détail, la profondeur et les basses — une promesse qu’il faudra vérifier à l’écoute, les deux générations partageant le même format ouvert et donc les mêmes limites physiques d’isolation.

La vraie nouveauté, c’est que la réduction de bruit active équipe désormais tous les AirPods 5, y compris le modèle à 149 euros. Sur les AirPods 4, il fallait payer 199 euros pour l’obtenir. Apple annonce par ailleurs une ANC environ 50 % plus efficace. Des mesures indépendantes créditaient les AirPods 4 d’une atténuation d’environ 10 à 15 dB — les AirPods 5 viseraient donc les 20 dB, un résultat notable pour des écouteurs ouverts, sans embout ni étanchéité passive.

Autonomie

Avantage AirPods 5. Le gain est mesuré, mais réel — et réservé au modèle haut de gamme. Sur les AirPods 5 à 169 euros, Apple annonce jusqu’à 5 heures d’écoute avec ANC activée et 22 heures avec le boîtier, contre 4 heures et 20 heures sur le modèle à 149 euros. Les AirPods 4 avec ANC, à 199 euros, plafonnaient déjà à 4 heures et 20 heures : une heure de moins que le nouveau modèle à 169 euros.

Un gain modeste mais réel, réservé au modèle à 169 €. Le modèle à 149 € fait, lui, jeu égal avec les anciens AirPods 4 ANC.

Fonctionnalités spéciales

Égalité. Les AirPods, toutes générations confondues, profitent de l’intégration poussée avec Siri. Avec la refonte annoncée de l’assistant, il devient possible de converser librement, de demander un itinéraire ou une information à la voix, directement depuis les écouteurs. Une fonction de traduction en direct doit également arriver, pour restituer une conversation dans l’oreille en quasi temps réel.

Rien n’indique que ces fonctions soient réservées aux AirPods 5 : la logique veut qu’elles se déploient sur l’ensemble du catalogue, AirPods 4 compris, dès lors que l’iPhone associé tourne sous la version d’iOS compatible.

Les fonctions Siri et traduction en direct ne dépendent pas du matériel des écouteurs, mais de l’iPhone et de la version d’iOS installée.

Connectivité

Égalité. Aucun changement de ce côté. Les deux générations embarquent le Bluetooth 5.3 et le codec AAC, avec bascule automatique entre appareils connectés au même identifiant iCloud. Ce n’est pas du Bluetooth Multipoint classique : les AirPods ne s’appairent pas à un appareil, mais à un compte, ce qui permet de passer d’un iPhone à un iPad puis à un Mac sans repasser par les réglages Bluetooth à chaque fois.

Le bémol reste identique sur les deux générations : la bascule est fluide entre appareils mobiles, plus hésitante quand il s’agit de basculer vers un Mac ou un iMac de bureau.

Quel modèle choisir ?

Les AirPods 5 apportent une réduction de bruit active généralisée, de premiers contrôles tactiles sur le modèle haut de gamme et une meilleure résistance à l’eau, sans toucher au prix d’entrée. Sur le papier, c’est un rapport prix-nouveautés nettement plus favorable que celui des AirPods 4 à leur sortie.

Faut-il pour autant se précipiter si vous possédez déjà des AirPods 4 ? Rien n’est moins sûr. Des chambres acoustiques redessinées ne devraient pas bouleverser le rendu sonore au point de justifier un rachat immédiat, et l’ANC des AirPods 4 restait déjà solide pour des écouteurs ouverts. Les AirPods 4, dont le prix devrait mécaniquement baisser avec l’arrivée de cette cinquième génération, demeurent un choix cohérent au moins jusqu’en 2027 — sauf si l’IP57 ou les contrôles tactiles sont, pour vous, des critères décisifs.

Comparatif établi le 11 septembre 2026 à partir de la fiche comparative publiée par Apple et des caractéristiques déjà vérifiées sur ce site lors des annonces AirPods 4 (2024) et AirPods 5 (2026). Les chambres acoustiques redessinées et le gain réel sur l’ANC restent à confirmer à l’écoute ; cet article sera mis à jour après prise en main.