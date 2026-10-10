Samsung pourrait bientôt modifier ses recommandations concernant la surchauffe de ses écouteurs Galaxy Buds. Des lignes de code découvertes dans une nouvelle version de l’application Galaxy Buds suggèrent que le constructeur envisage d’éteindre automatiquement les écouteurs en cas de température excessive et de demander aux utilisateurs de les placer dans leur boîtier pendant leur refroidissement.

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Ce changement potentiel mérite une attention particulière. En septembre 2024, un utilisateur avait affirmé que ses Galaxy Buds FE avaient explosé pendant qu’il les portait, entraînant une perte auditive permanente.

Cet incident rapporté à l’époque n’établit pas un problème généralisé sur l’ensemble de la gamme, mais il rappelle les risques associés aux batteries lithium-ion et à la surchauffe d’un appareil porté directement dans l’oreille.

Samsung pourrait désormais éteindre automatiquement les écouteurs

La découverte provient de la version 9.0.10.1724 de l’application Galaxy Buds. Une chaîne de texte retrouvée dans son code indique que les écouteurs seraient désactivés pour des raisons de sécurité lorsqu’ils deviennent trop chauds.

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Le message évoqué est explicite : « Vos écouteurs vont être éteints pour votre sécurité. Placez les deux écouteurs dans leur boîtier et attendez. Vous pourrez les utiliser à nouveau lorsqu’ils auront refroidi. »

Cette formulation suggère deux évolutions possibles. D’abord, les écouteurs pourraient s’éteindre automatiquement en cas de surchauffe, plutôt que de rester allumés en émettant des bips d’avertissement. Ensuite, Samsung pourrait recommander de les replacer dans leur boîtier pendant qu’ils refroidissent, à l’inverse de ses consignes habituelles.

Toutefois, il ne s’agit que d’indices logiciels. Samsung n’a pas confirmé que cette fonctionnalité serait déployée, ni précisé les modèles concernés ou les conditions exactes de son activation.

Pourquoi Samsung déconseillait-il le boîtier ?

Jusqu’à présent, les recommandations officielles de Samsung étaient différentes. En cas de surchauffe, le constructeur conseille de retirer immédiatement les écouteurs des oreilles et de les laisser refroidir dans un espace ouvert.

La marque déconseille également de replacer des écouteurs encore chauds dans leur boîtier de recharge. Dans un espace fermé, la chaleur peut s’accumuler autour des batteries et compliquer leur refroidissement.

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Cette différence entre les anciennes recommandations et le message découvert dans l’application soulève donc une question importante : qu’est-ce qui aurait changé dans la gestion thermique des Galaxy Buds ?

Une explication possible serait l’évolution du système de gestion de la batterie. Certains analystes envisagent que les modèles les plus récents puissent interrompre le courant de charge lorsque les écouteurs détectent une température excessive. Dans ce scénario, le boîtier pourrait devenir une option plus sûre, à condition que la charge soit effectivement interrompue et que le système soit conçu pour gérer cette situation.

Cette hypothèse reste cependant à confirmer. Le texte découvert dans l’application ne fournit aucune information technique permettant de déterminer comment la température est mesurée, comment la charge est contrôlée ou pourquoi le boîtier deviendrait préférable à un refroidissement à l’air libre.

Un incident qui rappelle les risques liés aux batteries

Les batteries lithium-ion sont largement utilisées dans les écouteurs sans fil en raison de leur densité énergétique et de leur format compact. Mais comme pour tout appareil équipé de ce type de batterie, une défaillance peut entraîner une surchauffe et, dans des circonstances exceptionnelles, un incident plus grave.

L’affaire des Galaxy Buds FE rapportée en 2024 avait attiré l’attention sur les conséquences potentielles d’un problème thermique lorsqu’un appareil est porté directement dans l’oreille. Il convient néanmoins de distinguer cet incident signalé des éléments actuels : aucune information fournie ne permet d’établir un lien entre cet événement et le changement de message repéré dans l’application.

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La priorité reste de disposer de consignes claires, cohérentes et adaptées au modèle utilisé. Un message logiciel différent ne suffit pas, à lui seul, à démontrer que Samsung a modifié ses recommandations de sécurité.

Que faire si vos Galaxy Buds chauffent anormalement ?

Pour le moment, Samsung n’a pas officiellement modifié ses pages d’assistance. Ses recommandations existantes restent donc la référence tant que le constructeur n’a pas communiqué de nouvelles instructions.

Si vos Galaxy Buds deviennent anormalement chauds ou émettent des bips inhabituels, retirez-les immédiatement de vos oreilles et cessez de les utiliser. Laissez-les refroidir dans un espace ouvert, à l’écart de matériaux inflammables, et ne les remettez pas en charge tant qu’ils sont chauds.

Évitez également de manipuler un écouteur présentant des signes de gonflement, de dommage ou de déformation. Dans ce cas, ne le réutilisez pas et contactez l’assistance Samsung pour connaître la conduite à tenir.

Le changement repéré dans le code de Galaxy Buds mérite donc d’être suivi, mais il ne faut pas anticiper les futures consignes du constructeur. Tant que Samsung n’a pas officiellement confirmé cette évolution, ses recommandations actuelles restent les plus prudentes.