La fin de l’année approche et les préparatifs pour 2027 commencent déjà. Pour aider ses utilisateurs à planifier les prochains mois, reMarkable, spécialiste des tablettes à écran E Ink, vient de publier Calendar 2027, un agenda numérique conçu pour organiser son quotidien directement sur ses tablettes.

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Ce calendrier propose plusieurs niveaux de lecture, avec des vues annuelles, mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes. Il intègre également des créneaux horaires pour noter les réunions, les rendez-vous et les tâches à accomplir. L’objectif est de retrouver les repères d’un agenda papier tout en profitant de la navigation interactive d’une tablette.

Un agenda interactif pour planifier toute l’année

Calendar 2027 ne se limite pas à une succession de pages à parcourir manuellement. Les différentes vues sont interconnectées : il suffit de toucher un mois, une semaine ou une date précise pour accéder directement à la période correspondante. Une fonction pratique pour passer rapidement d’une vision globale de l’année à l’organisation détaillée d’une journée.

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Le calendrier permet aussi de choisir le premier jour de la semaine. Les utilisateurs qui préfèrent commencer le lundi plutôt que le dimanche peuvent ainsi adapter l’agenda à leurs habitudes, notamment pour une organisation professionnelle.

Des conditions d’accès assez restrictives

Tous les propriétaires d’une tablette reMarkable ne pourront toutefois pas en profiter. Calendar 2027 est réservé aux grands modèles de la marque ainsi qu’à la Paper Pro Move. Il faut également disposer d’un abonnement Connect, associer sa tablette au cloud reMarkable et utiliser le système d’exploitation en version 3.17 ou ultérieure.

Le calendrier est disponible dès maintenant dans Methods, la bibliothèque de modèles et de cahiers numériques de reMarkable. Quatre versions sont proposées, adaptées aux différentes tailles d’écran prises en charge. Il est donc nécessaire de sélectionner celle qui correspond à son appareil.

Une alternative numérique à l’agenda papier

Avec Calendar 2027, reMarkable poursuit son approche centrée sur l’écriture manuscrite et la simplicité d’utilisation, plutôt que sur les applications de productivité traditionnelles. L’agenda associe la structure familière d’un calendrier papier à des raccourcis tactiles qui facilitent la navigation.

Cette solution s’adresse surtout aux utilisateurs qui organisent déjà leurs journées sur une tablette reMarkable et souhaitent conserver leurs notes, rendez-vous et tâches dans un même environnement. En revanche, les exigences liées à l’abonnement Connect et aux modèles compatibles limitent son intérêt pour les propriétaires d’appareils plus anciens ou d’entrée de gamme.