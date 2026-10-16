Google veut rendre les liens vers les sites web plus visibles dans ses réponses générées par l’intelligence artificielle. Le groupe annonce plusieurs changements concernant Aperçus IA et Mode IA, deux fonctionnalités qui proposent des réponses synthétiques plutôt qu’une simple liste de résultats. L’objectif affiché est de permettre aux internautes de repérer plus facilement les sources pertinentes et de consulter les pages d’origine.

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Cette évolution intervient alors que les résultats de recherche générés par l’IA suscitent des inquiétudes chez les éditeurs. En présentant directement une réponse dans Google, ces interfaces risquent de réduire le nombre de clics vers les sites qui fournissent les informations.

L’entreprise affirme avoir déjà augmenté la présence des liens dans ses expériences d’IA et souhaite désormais les rendre plus accessibles au moment où ils sont utiles.

Des liens plus visibles au sein des réponses de l’IA

Google prévoit de faire apparaître plus fréquemment les liens intégrés directement dans les réponses, et de les positionner plus haut. Cette évolution doit permettre aux utilisateurs d’accéder plus rapidement aux sources utilisées pour répondre à leurs questions.

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Le moteur de recherche teste également une présentation spécifique pour certaines requêtes. Lorsqu’un petit nombre de sites fournit des informations particulièrement pertinentes pour une tâche précise, leurs liens pourront apparaître en haut de la réponse, accompagnés d’un contexte explicatif. Google illustre notamment cette approche avec une recherche portant sur le remboursement d’un billet d’avion.

L’entreprise veut aussi rendre les liens affichés à la fin des réponses plus attractifs. Ceux-ci bénéficieront d’une présentation plus visible, avec des miniatures d’images et une interface conçue pour encourager les clics.

Des carrousels d’articles et des profils de médias

Google étend par ailleurs le déploiement des carrousels de liens vers des articles d’actualité annoncés en mai. Ces modules doivent faciliter la découverte de contenus récents et seront progressivement disponibles dans davantage de régions et de langues.

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Une autre expérimentation concerne les profils des éditeurs et des créateurs. Google teste des liens cliquables dans AI Mode permettant d’accéder directement aux profils de ces acteurs. L’idée est de faciliter l’identification des sources et d’offrir davantage de visibilité aux médias et aux auteurs dont les contenus alimentent les réponses de l’IA.

Ces changements modifient la manière dont les sources sont présentées, mais ils ne garantissent pas que les internautes cliqueront davantage sur les sites concernés. Leur impact réel dépendra notamment de la place accordée aux liens, de leur pertinence et de la façon dont les utilisateurs interagissent avec les réponses générées.

Plus de 400 éditeurs participent au programme News AI

Au-delà de l’interface de recherche, Google met en avant son programme pilote News AI, annoncé en décembre. Plus de 400 éditeurs y participent désormais, selon l’entreprise.

Ce programme repose sur des accords de licence rémunérant les éditeurs pour la fourniture et l’utilisation de contenus enrichis destinés au développement de nouvelles fonctionnalités d’IA. Parmi les exemples cités figurent des présentations approfondies d’articles sur les pages des éditeurs dans Google Actualités.

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Google annonce également l’arrivée de nouveaux partenaires, dont Axios, CNN et le Financial Times. Le programme vise ainsi à établir une collaboration plus directe entre la plateforme et les médias dont les contenus contribuent à ses services.

Une réponse aux inquiétudes des éditeurs ?

L’amélioration de la visibilité des liens constitue un signal important pour les médias qui dépendent du référencement naturel. Toutefois, rendre une source plus visible ne signifie pas nécessairement qu’elle recevra davantage de trafic, surtout si la réponse de l’IA satisfait déjà l’essentiel du besoin de l’internaute.

Les changements annoncés par Google cherchent à rapprocher ses réponses générées par l’IA d’un modèle dans lequel les sources restent facilement accessibles. Reste à mesurer si cette évolution se traduira par davantage de visites pour les éditeurs, alors que le moteur de recherche continue de transformer la place des liens dans l’expérience de recherche.