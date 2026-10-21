JustWatch franchit une nouvelle étape en lançant JustWatch TV, son propre service de vidéo à la demande intégré à son site web et à ses applications. Jusqu’ici principalement connu pour aider les internautes à trouver où regarder des films et des séries, le groupe se lance désormais dans la diffusion directe de contenus.

Publicité

Le service arrive dans 11 territoires, dont la France, avec une ambition : compléter les catalogues des plateformes de streaming existantes plutôt que les remplacer.

Le lancement cible la base mondiale de 50 millions d’utilisateurs de JustWatch, qui utilisent déjà le service pour rechercher des titres et suivre leurs envies de visionnage. La nouvelle offre est accessible sur ordinateur, mobile et téléviseurs connectés, avec plusieurs formules combinant contenus gratuits, location de films et abonnement.

Cette évolution transforme JustWatch en acteur plus direct du marché de la vidéo à la demande. Elle lui permet aussi de mieux comprendre le parcours des spectateurs, depuis la recherche d’un film jusqu’à son visionnage effectif.

Publicité

Trois formules pour regarder des films et des séries

JustWatch TV s’articule autour de trois offres distinctes, destinées à répondre à différents usages.

JustWatch TV Free propose gratuitement une sélection de films et de programmes télévisés financée par la publicité.

JustWatch TV Store fonctionne comme une boutique de vidéo à la demande transactionnelle, avec la location de nouveautés et de films issus du catalogue.

JustWatch TV Plus repose sur un abonnement donnant accès à un catalogue élargi sans publicité, ainsi qu’à des outils de découverte et à des fonctionnalités premium.

Ce modèle hybride permet à JustWatch de combiner plusieurs modes de consommation au sein d’une même interface. Les utilisateurs peuvent ainsi découvrir des contenus gratuits, louer certains films ou opter pour une formule payante, sans devoir quitter l’environnement du service.

Les tarifs de l’offre Plus et les détails complets de son catalogue ne sont pas précisés dans les informations communiquées. Il reste donc difficile d’évaluer son positionnement tarifaire face aux services de streaming déjà établis.

Une offre alimentée par une trentaine de partenaires

JustWatch TV démarre avec environ 30 partenaires de contenus. Plusieurs distributeurs rejoignent le dispositif, notamment Cineverse aux États-Unis, Leonine Studios en Allemagne, SND en France et Altitude au Royaume-Uni. Ils viennent compléter un réseau comprenant déjà Paramount, New Regency, Fremantle, Bleecker Street et Vortex Media.

Publicité

Le groupe indique que d’autres accords sont en préparation afin d’enrichir progressivement le catalogue. Sa stratégie ne repose pas uniquement sur la quantité de titres disponibles, mais aussi sur leur sélection et leur mise en avant.

JustWatch entend notamment associer des recommandations éditoriales réalisées par des humains, à travers ses séquences « Why to Watch », à l’analyse des tendances de consommation. L’entreprise exploite les milliards de points de données comportementales recueillis par son guide de découverte pour identifier les signaux de demande et orienter la constitution de son catalogue.

L’objectif est de proposer une sélection complémentaire aux bibliothèques des abonnements existants. Pour les utilisateurs, l’intérêt dépendra donc de la diversité des œuvres disponibles, de leur pertinence et de la capacité du service à faire émerger des films qui seraient autrement difficiles à trouver.

JustWatch veut mieux comprendre les intentions des spectateurs

Le lancement de JustWatch TV présente également un intérêt stratégique pour les activités commerciales du groupe, en particulier JustWatch Media. Cette division accompagne les studios, distributeurs, services de streaming et agences publicitaires dans la planification et l’achat de campagnes numériques sur des plateformes comme YouTube, Meta et TikTok.

En diffusant directement des contenus, JustWatch peut observer une plus grande partie du parcours des utilisateurs. Jusqu’à présent, son guide permettait notamment de repérer les recherches de titres et les ajouts aux listes de suivi. Avec la lecture directement intégrée, l’entreprise peut aussi relier ces signaux au visionnage effectif sur son propre service.

Publicité

Ces données pourraient aider à mieux comprendre les intentions du public et à affiner les outils marketing proposés aux partenaires. Cette évolution renforce la valeur commerciale potentielle de l’écosystème JustWatch, au-delà de sa fonction historique de moteur de recherche du streaming.

Elle soulève aussi une question sur l’usage des données comportementales : les informations disponibles ne détaillent pas précisément les modalités de collecte, de conservation ou de partage associées à cette nouvelle activité.

Un lancement dans 11 territoires, dont la France

JustWatch TV est lancé aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Autriche, en France, en Italie, en Espagne, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le service est disponible sur les principales catégories d’appareils, des ordinateurs aux mobiles en passant par les téléviseurs connectés.

Le groupe présente cette première phase comme le début d’un déploiement plus large. Les équipes chargées de l’ingénierie et de l’acquisition de contenus travaillent déjà à l’élargissement des catalogues, à l’amélioration des fonctionnalités et à la préparation d’une distribution internationale plus étendue.

Pour les utilisateurs français, l’arrivée de JustWatch TV ajoute une nouvelle destination à explorer pour découvrir et regarder des films. Son succès dépendra toutefois de la richesse du catalogue local, des conditions tarifaires et de la capacité de ses recommandations à se distinguer de celles des plateformes concurrentes.