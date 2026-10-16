YouTube pourrait bientôt s’attaquer à un nouveau marché : celui des livres audio. Selon le Wall Street Journal, la plateforme vidéo de Google étudierait le lancement d’une offre dédiée dès 2027 et discuterait depuis plusieurs mois avec des maisons d’édition. Si le projet se concrétise, YouTube viendrait concurrencer directement Spotify et Audible, deux acteurs déjà bien installés dans ce secteur.

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Pour l’instant, Google n’a pas confirmé ces informations. Les modalités de cette éventuelle offre restent également inconnues, notamment son prix, son catalogue et son intégration aux abonnements existants. Une chose est certaine : avec son immense audience et son abonnement YouTube Premium, la plateforme dispose de plusieurs leviers pour tenter de s’imposer.

Des livres audio intégrés à YouTube Premium ?

D’après les informations rapportées par le Wall Street Journal, YouTube aurait envisagé d’intégrer les livres audio à son abonnement Premium, qui permet notamment de regarder des vidéos sans publicité. En France, cet abonnement coûte actuellement 12,99 euros par mois.

Toutefois, plusieurs questions restent sans réponse. Les abonnés pourraient-ils écouter un certain nombre d’heures de livres audio chaque mois, sur le modèle de Spotify, ou devraient-ils acheter chaque ouvrage séparément ? YouTube pourrait également envisager une formule combinant un catalogue inclus dans l’abonnement et des achats à l’unité.

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La plateforme héberge déjà de nombreuses vidéos proposant des livres audio, notamment des enregistrements non autorisés et des narrations générées par intelligence artificielle. Un catalogue sous licence permettrait de proposer une alternative légale et structurée, tout en offrant aux éditeurs un cadre de distribution officiel.

Il s’agit néanmoins d’un scénario possible, et non d’une stratégie confirmée. Aucun détail n’a été communiqué sur les accords de licence envisagés ou sur la manière dont YouTube rémunérerait les ayants droit.

Spotify et Audible ont déjà une longueur d’avance

Si YouTube décide de se lancer, il arrivera sur un marché où ses concurrents ont déjà développé différentes formules d’abonnement. Spotify Premium inclut 15 heures d’écoute de livres audio par mois. En France, un supplément Audiobooks+ à 8,99 euros permet d’ajouter 15 heures, tandis qu’une offre autonome consacrée aux livres audio est proposée à 10 euros par mois pour 15 heures d’écoute.

Audible, de son côté, distingue plusieurs niveaux d’abonnement. Son offre Standard à 5,99 euros par mois comprend un titre mensuel, accessible tant que l’abonnement reste actif. L’offre Premium à 9,95 euros inclut un crédit mensuel permettant de conserver définitivement un livre, ainsi qu’un catalogue accessible en écoute illimitée.

Ces modèles illustrent deux approches différentes : limiter l’écoute à un volume mensuel ou donner accès à des titres selon un système de crédits et de catalogue. YouTube devra choisir sa propre formule pour se différencier, sans nécessairement se limiter à une question de prix.

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Ces tarifs correspondent aux offres américaines mentionnées dans la source et peuvent évoluer.

Le catalogue sera déterminant

Dans le secteur du livre audio, le prix ne fait pas tout. La disponibilité des ouvrages, la diversité du catalogue et la qualité des narrations jouent un rôle essentiel dans le choix d’un service.

C’est pourquoi les discussions entre YouTube et les éditeurs pourraient être déterminantes. Des accords solides permettraient à la plateforme de proposer des titres officiels et de rassurer les ayants droit, tout en réduisant la dépendance à des enregistrements publiés sans autorisation.

La question des contenus narrés par l’IA devra également être examinée. YouTube devrait notamment déterminer comment distinguer les productions autorisées des copies non officielles et comment gérer les éventuels conflits de droits.

Le modèle de rémunération sera un autre point sensible. Spotify s’appuie notamment sur la consommation des livres audio pour rémunérer les éditeurs. YouTube pourrait retenir une approche comparable, mais rien ne permet encore de confirmer ses intentions.

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Un nouveau service pourrait-il faire grimper le prix de Premium ?

L’arrivée des livres audio pourrait renforcer l’intérêt de YouTube Premium en regroupant davantage de contenus dans un même abonnement. Elle permettrait à Google de rivaliser plus directement avec les offres combinant musique et livres audio, tout en s’appuyant sur une plateforme déjà largement utilisée.

Reste la question du prix. Une intégration des livres audio pourrait rendre Premium plus attractif, mais elle pourrait aussi s’accompagner d’une évolution tarifaire. Aucun changement de ce type n’a toutefois été annoncé dans le cadre de ce projet.

Le calendrier de 2027 reste lui aussi à confirmer. Tant que YouTube n’aura pas officialisé son offre et ses accords avec les éditeurs, il est préférable de considérer ce lancement comme une piste à l’étude plutôt que comme une nouveauté acquise.