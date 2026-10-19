Huawei préparerait une nouvelle génération de smartphones de milieu de gamme axée sur l’autonomie. Selon le leaker Digital Chat Station, le futur Huawei Enjoy 100 Pro serait équipé d’un écran plat de 6,84 pouces et d’une batterie dépassant les 8 000 mAh. Il embarquerait également une puce Kirin de série 8, dans la continuité des choix techniques de la gamme précédente.

Publicité

Le constructeur prévoirait plusieurs coloris pour ce modèle, tandis que les versions plus accessibles de la série Enjoy 100 bénéficieraient de finitions distinctes et d’une distribution via les opérateurs. Huawei chercherait ainsi à élargir la diffusion de sa gamme sur son marché domestique.

Ces informations proviennent toutefois d’une fuite et n’ont pas été confirmées par Huawei. La capacité exacte de la batterie, la vitesse de recharge, le processeur précis et la date de lancement restent inconnus.

Publicité

Un écran de 6,84 pouces et une puce Kirin de série 8

Le Huawei Enjoy 100 Pro disposerait d’un écran plat LTPS de 6,84 pouces avec une définition de 1,5K. Cette diagonale serait identique à celle du Huawei Enjoy 90 Pro Max, ce qui suggère une certaine continuité dans le format des appareils.

Sous le capot, Huawei miserait sur une puce Kirin de série 8. Le Enjoy 90 Pro Max utilise déjà un Kirin 8000, mais la fuite ne permet pas de déterminer si le nouveau modèle reprendra ce composant ou adoptera une puce plus récente.

Les performances du Enjoy 100 Pro restent donc difficiles à évaluer. Sans référence précise au processeur, ni informations sur la mémoire vive et le stockage, il est encore impossible de situer le smartphone face aux autres modèles de milieu de gamme.

Une batterie de plus de 8 000 mAh pour privilégier l’autonomie

La batterie constituerait l’un des principaux arguments du Enjoy 100 Pro. Sa capacité dépasserait les 8 000 mAh selon Digital Chat Station 75 % fiable, sans qu’une valeur exacte soit communiquée. Une telle capacité pourrait favoriser une autonomie importante, notamment pour les utilisateurs qui sollicitent beaucoup leur smartphone au quotidien. Le résultat dépendra néanmoins de l’efficacité du processeur, de la consommation de l’écran et de l’optimisation logicielle.

La vitesse de recharge reste également inconnue. Une batterie de grande capacité peut être intéressante, mais son utilisation au quotidien dépend aussi du temps nécessaire pour la recharger complètement.

Publicité

En parallèle, le leaker affirme que Huawei travaille sur un smartphone équipé d’une batterie de 10 000 mAh, dont la sortie pourrait intervenir en 2027. Aucun nom de modèle ni détail technique n’a été communiqué. Il faut donc considérer cette information comme une piste de développement rapportée, et non comme l’annonce d’un produit commercialisé.

Quatre couleurs pour le modèle Pro

Selon la fuite, le Huawei Enjoy 100 Pro serait proposé en quatre coloris : Obsidian Black, Snow White, Sand Gold et Azure Ocean. Ces finitions couvriraient des options classiques, du noir et du blanc à des teintes plus originales. Les versions standard et d’entrée de gamme de la série Enjoy 100 disposeraient, de leur côté, de trois coloris : Phantom Black, Glacier White et Cloud Blue.

Huawei envisagerait également de distribuer ces modèles par l’intermédiaire des opérateurs. Une édition personnalisée intégrant des fonctions d’intelligence artificielle serait notamment prévue pour certains canaux de vente, même si ses caractéristiques et sa disponibilité ne sont pas détaillées.

Cette stratégie permettrait au constructeur de multiplier les configurations commerciales et de toucher un public plus large. Les différences exactes entre les variantes de la série Enjoy 100 restent cependant à préciser.

Huawei envisagerait aussi un smartphone à écran large

Interrogé sur la possibilité de voir apparaître un smartphone Huawei classique doté d’un écran large, à l’image du Pura X View, Digital Chat Station aurait indiqué que la marque privilégierait d’abord un modèle de la gamme Nova.

Publicité

La série Enjoy ne serait donc pas la première concernée par ce format, si Huawei décidait de l’adopter. Cette indication ne constitue toutefois pas une confirmation de lancement : aucun calendrier ni aucune caractéristique n’ont été dévoilés pour un éventuel Nova à écran large.

Entre le Enjoy 100 Pro et le projet de smartphone doté d’une batterie de 10 000 mAh, Huawei semble explorer plusieurs pistes pour renforcer l’attrait de ses appareils. Il faudra attendre des annonces officielles pour connaître les caractéristiques définitives, les prix et les dates de commercialisation.