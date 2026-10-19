Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Les précommandes de l’iPhone Duo ont viré à la course contre la montre. Ouvertes le vendredi 16 octobre, elles ont entraîné un allongement spectaculaire des délais de livraison en quelques minutes seulement. Pour ce premier smartphone pliable vendu à partir de 2 339 euros, les premières livraisons sont désormais annoncées pour la fin janvier 2027 sur de nombreuses configurations, alors que la commercialisation doit débuter le 23 octobre.

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Selon Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, Apple aurait pourtant anticipé des stocks particulièrement limités. L’entreprise aurait néanmoins choisi de lancer son appareil dans plus de 70 pays dès le premier jour, plutôt que de privilégier initialement les États-Unis et la Chine.

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Ce choix pourrait avoir réparti les stocks disponibles sur un nombre trop important de marchés. Mais, Apple aurait aussi envisagé un autre effet : les clients incapables d’obtenir rapidement un iPhone Duo pourraient finalement se tourner vers un iPhone 18 Pro ou un iPhone 18 Pro Max, moins chers et plus facilement disponibles.

Des délais de livraison qui s’envolent en quelques minutes

Les précommandes de l’iPhone Duo ont ouvert le 16 octobre, peu après 14 heures. Selon les informations rapportées, presque toutes les configurations affichaient déjà des délais de livraison repoussés au début du mois de novembre à 14h02.

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La situation se serait ensuite rapidement dégradée, avec des estimations passant successivement à la mi-novembre, à la fin novembre, puis à décembre et enfin à la fin janvier 2027. Les acheteurs qui n’ont pas commandé dans les toutes premières minutes pourraient ainsi devoir attendre plus de trois mois.

Le lancement commercial reste pourtant prévu pour le 23 octobre. Les premiers clients ayant réussi à réserver leur appareil suffisamment tôt pourraient donc le recevoir à cette date, tandis que les autres devront patienter bien au-delà de la période des fêtes de fin d’année.

Cette situation ne permet pas, à elle seule, de mesurer la demande réelle. Des délais très longs peuvent refléter un grand nombre de commandes, mais aussi des stocks initiaux particulièrement faibles. Dans le cas de l’iPhone Duo, les deux facteurs pourraient se combiner.

Apple aurait privilégié un lancement dans plus de 70 pays

D’après Mark Gurman, Apple aurait initialement envisagé un lancement limité aux États-Unis et à la Chine. L’entreprise aurait finalement opté pour une commercialisation simultanée dans plus de 70 pays, malgré les contraintes d’approvisionnement auxquelles elle était confrontée.

Cette décision aurait réparti les unités disponibles entre un nombre beaucoup plus important de marchés. Les stocks destinés aux États-Unis et à la Chine auraient ainsi été moins importants que dans le scénario initial.

Selon le journaliste de Bloomberg, Apple connaissait déjà la gravité du problème d’approvisionnement, mais aurait choisi de maintenir son calendrier afin de lancer l’iPhone Duo dès le début de son premier trimestre fiscal.

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Cette stratégie présente un avantage commercial évident : rendre immédiatement le produit accessible à une clientèle internationale. Elle comporte toutefois un risque, celui de décevoir les premiers acheteurs, notamment ceux prêts à dépenser 1 999 dollars pour acquérir un appareil de première génération.

Apple n’a pas publiquement confirmé que l’élargissement du lancement international était à l’origine des délais observés. Cette explication reste attribuée aux informations de Bloomberg.

L’iPhone 18 Pro pourrait profiter de la pénurie

La disponibilité limitée de l’iPhone Duo pourrait également servir indirectement les ventes de la gamme iPhone 18 Pro. Selon Mark Gurman, Apple aurait anticipé que certains clients incapables d’obtenir son nouveau smartphone pliant se rabattraient sur un iPhone 18 Pro ou un iPhone 18 Pro Max.

Le raisonnement est simple : face à plusieurs mois d’attente, certains acheteurs pourraient préférer acquérir immédiatement un modèle traditionnel, proposé à un prix nettement inférieur. Pour Apple, une partie de la demande destinée au Duo pourrait ainsi se reporter sur ses autres smartphones haut de gamme.

Cette hypothèse intervient néanmoins dans un contexte moins favorable pour les iPhone 18 Pro. Selon Nikkei Asia, Apple aurait réduit d’au moins 15 % ses commandes de composants pour ces modèles en octobre, sur fond de demande jugée plus faible que prévu. L’analyste Jeff Pu aurait également décrit des précommandes relativement tièdes, certains acheteurs préférant attendre le smartphone pliant.

Il existe donc une contradiction apparente entre les deux tendances : Apple pourrait vouloir rediriger les acheteurs du Duo vers les iPhone 18 Pro, alors que la demande pour ces derniers aurait déjà déçu les attentes. Il reste à voir si les retards du modèle pliant suffiront à modifier le comportement des consommateurs.

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Samsung avait mieux contenu les délais du Galaxy Z Fold 8

La comparaison avec le Galaxy Z Fold 8 de Samsung illustre l’importance de la disponibilité au lancement. Selon les informations rapportées par Droid Life, le smartphone pliant de Samsung avait été épuisé dès son lancement à la fin juillet. Les coloris les plus demandés avaient ensuite affiché des délais jusqu’au 21 août, soit environ deux semaines après sa sortie.

Les délais annoncés pour l’iPhone Duo sont donc potentiellement beaucoup plus longs. Mais la comparaison doit rester prudente : les stocks initiaux, le nombre de marchés servis et le volume des commandes peuvent différer sensiblement entre les deux fabricants.

Le Galaxy Z Fold 8 et le Pixel 11 Pro Fold resteraient, selon la source, disponibles à l’achat. Pour les consommateurs qui souhaitent un smartphone pliant sans attendre plusieurs mois, ces alternatives pourraient donc conserver un avantage immédiat.

L’iPhone Duo bénéficie néanmoins d’un effet de nouveauté important en tant que premier modèle pliant d’Apple. La question sera de savoir si cet intérêt se traduit par des ventes durables ou si les délais finissent par pousser certains clients vers la concurrence.

Les premiers acheteurs face à un choix difficile

Les acheteurs les plus pénalisés sont ceux qui souhaitent profiter du produit dès sa sortie. Les clients ayant précommandé après les premières minutes se retrouvent confrontés à des livraisons annoncées pour la fin janvier, ce qui repousse considérablement la découverte du nouvel appareil.

Les visites en Apple Store le jour du lancement ne garantissent pas davantage de pouvoir repartir avec un iPhone Duo. La disponibilité des stocks en magasin reste inconnue, et il est difficile de prévoir si certains points de vente disposeront d’unités supplémentaires.

Pour les clients déjà engagés dans une précommande, annuler leur commande pour acheter un iPhone 18 Pro n’est pas nécessairement une solution satisfaisante. Le choix dépendra notamment de l’intérêt porté au format pliant et de la volonté d’attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois.

Au-delà de la demande initiale, cette situation constitue un test pour la capacité d’Apple à gérer le lancement d’une nouvelle catégorie de produits. Si l’entreprise veut reproduire le succès commercial de l’iPhone avec son premier modèle pliant, elle devra aussi démontrer qu’elle peut répondre à la demande sans imposer des délais excessifs aux premiers acheteurs.