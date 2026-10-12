Samsung préparerait déjà sa gamme Galaxy S27, attendue au premier trimestre 2027, et une première fuite évoque les prix de lancement des différents modèles.

Publicité

Selon l’informateur @phonefuturist, le Galaxy S27 et le Galaxy S27+ conserveraient les tarifs de leurs prédécesseurs au lancement, tandis que les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra occuperaient les segments les plus chers de la gamme.

Ces informations doivent toutefois être prises avec prudence : Samsung n’a encore annoncé ni les appareils ni leurs prix. La hausse du coût des composants, notamment de la mémoire, pourrait également modifier les tarifs d’ici leur commercialisation.

Galaxy S27 : les prix américains évoqués par une fuite

Selon @phonefuturist, le Galaxy S27 standard serait commercialisé à partir de 899 dollars aux États-Unis, tandis que le Galaxy S27+ débuterait à 1 099 dollars. Ces montants correspondraient aux prix de lancement des Galaxy S26 et S26+, qui avaient déjà augmenté de 100 dollars par rapport à leurs prédécesseurs.

Publicité

La situation serait différente pour les modèles les plus haut de gamme. Le Galaxy S27 Pro, nouveau venu attendu dans la famille, pourrait débuter à 1 299 dollars, soit le prix de lancement du Galaxy S26 Ultra. Le Galaxy S27 Ultra atteindrait quant à lui 1 399 dollars.

Ces estimations rejoignent celles précédemment attribuées à un autre informateur, Lanzuk, mais elles restent non officielles. Il faudra attendre les annonces de Samsung pour connaître les prix définitifs et leur éventuelle évolution sur les marchés européens.

Un autre élément complique les projections : Samsung a récemment relevé les prix américains de la gamme Galaxy S26. Le Galaxy S26 standard est désormais annoncé à 999 dollars aux États-Unis, soit 100 dollars de plus que son tarif initial. Dans ces conditions, rien ne garantit que le Galaxy S27 conserve le prix de lancement de son prédécesseur.

Des écrans OLED différents selon les modèles

La fuite apporte également des précisions sur les écrans. Les Galaxy S27 et S27+ utiliseraient des dalles OLED Samsung M14+, tandis que les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra bénéficieraient de panneaux M16 plus avancés.

Cette distinction permettrait à Samsung de différencier davantage ses modèles premium. Les technologies de dalle pourraient notamment jouer sur les performances d’affichage et sur les fonctionnalités disponibles, même si les caractéristiques précises de chaque écran n’ont pas encore été dévoilées.

Le Galaxy S27 Ultra pourrait aussi conserver l’une des nouveautés marquantes de son prédécesseur : l’écran à fonction de confidentialité. Cette technologie limite la visibilité du contenu depuis certains angles, afin de réduire les regards indiscrets dans les transports ou les lieux publics.

Publicité

D’après des informations précédemment rapportées par la presse sud-coréenne, cette fonctionnalité serait réservée aux Galaxy S27 Pro et S27 Ultra. Les deux modèles disposeraient de la technologie Flex Magic Pixel nécessaire à son fonctionnement.

Si cette répartition se confirme, Samsung ferait de la confidentialité un argument de différenciation pour ses smartphones les plus chers, plutôt qu’une caractéristique commune à toute la gamme.

La pénurie de mémoire pourrait bouleverser les prix

La principale incertitude concerne le coût des composants. La demande croissante des centres de données consacrés à l’intelligence artificielle exerce une pression sur l’approvisionnement en mémoire, ce qui augmente les coûts pour les fabricants de smartphones.

Les constructeurs disposent de plusieurs leviers pour limiter les conséquences de cette hausse : réduire leurs marges, ajuster leur production ou augmenter leurs prix de vente. Samsung envisagerait notamment de réduire ses volumes de production afin de limiter les effets d’une rentabilité sous pression.

Le phénomène ne concerne pas uniquement Samsung. Les hausses de prix observées sur d’autres gammes de smartphones illustrent la difficulté de maintenir les tarifs alors que les composants deviennent plus chers.

Selon les estimations de JPMorgan citées dans l’article d’origine, les prix de la mémoire DRAM pourraient avoir augmenté de plus de 400 % entre le début de 2024 et la fin de 2026. Cette projection concerne le marché de la mémoire et ne signifie pas que le coût des smartphones augmentera dans les mêmes proportions.

Publicité

Le Galaxy S27 pourrait-il finalement coûter plus cher ?

Même si les prix évoqués par les fuites se confirment, ils pourraient encore évoluer d’ici au lancement. La hausse récente du prix américain du Galaxy S26 standard, désormais affiché à 999 dollars, rend notamment incertaine l’hypothèse d’un Galaxy S27 vendu moins cher que son prédécesseur dans sa configuration de base.

Samsung devra trouver un équilibre entre la hausse des coûts de production et la nécessité de conserver une gamme compétitive. Une augmentation trop importante risquerait de rendre les modèles premium moins accessibles, tandis qu’une baisse des marges pèserait sur la rentabilité.

Pour les acheteurs, le Galaxy S27 Pro pourrait représenter une nouvelle option intermédiaire entre le modèle Plus et l’Ultra, à condition que Samsung confirme son existence et son positionnement. Le Galaxy S27 Ultra, lui, devrait rester le modèle le plus coûteux de la gamme.

À plusieurs mois de la présentation attendue, ces tarifs restent des estimations. Les prochaines fuites et les annonces officielles permettront de déterminer si Samsung parvient à contenir les prix malgré la pression persistante sur les composants.