Amazon fait évoluer ses enceintes connectées avec deux nouveautés : une nouvelle Echo Dot dotée d’un hub domotique intégré et une Echo Studio équipée d’une caméra. Au-delà de l’amélioration audio, le constructeur veut donner davantage de capacités à Alexa+, son assistant qui mise sur des conversations plus naturelles et une meilleure compréhension de l’environnement domestique.

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Les deux appareils reposent sur des technologies conçues par Amazon pour améliorer le traitement des commandes vocales et multiplier les interactions avec les équipements connectés. La nouvelle Echo Dot est proposée à partir de 104,99 euros, tandis que l’Echo Studio avec caméra est affichée à 259,99 euros en France.

Echo Dot : une enceinte compacte qui devient un hub domotique

La nouvelle Echo Dot conserve son format sphérique compact, habillé d’un tissu acoustiquement transparent. Amazon annonce des basses 50 % plus puissantes que sur la génération précédente, grâce à un haut-parleur large bande intégré au boîtier, qui offre davantage de volume acoustique.

La principale nouveauté concerne toutefois la maison connectée. Pour la première fois, Echo Dot intègre directement un hub domotique compatible avec Zigbee, Matter et Thread. L’enceinte peut ainsi communiquer avec des milliers d’appareils compatibles, sans nécessiter systématiquement un hub séparé.

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Amazon ajoute également une extension Wi-Fi eero intégrée, capable d’étendre la couverture d’un réseau eero existant jusqu’à 1 000 pieds carrés, soit environ 93 m² selon le constructeur. Cette fonction vise notamment à réduire les zones où le signal Wi-Fi est faible.

Une puce AZ3 et davantage de microphones pour Alexa+

La nouvelle Echo Dot utilise la puce AZ3, développée par Amazon. Elle permet un traitement local plus avancé et doit faciliter des échanges plus rapides et naturels avec Alexa+. L’enceinte dispose aussi d’un quatrième microphone, destiné à mieux capter la voix de l’utilisateur dans une pièce animée.

La plateforme de capteurs Omnisense permet par ailleurs à l’appareil de détecter certains éléments de son environnement, notamment la température ambiante et la présence. Alexa peut ainsi déclencher des actions adaptées, comme ajuster le thermostat ou allumer les lumières lorsqu’une personne entre dans une pièce, à condition que les équipements et les automatisations nécessaires soient configurés.

Amazon propose également une édition pour enfants. Elle reprend les fonctions de la version classique et comprend un an d’abonnement Amazon Kids+, avec des livres audio, de la musique sans publicité, des podcasts adaptés et des fonctions interactives conçues pour les plus jeunes.

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La nouvelle Echo Dot est proposée à 104,99 euros en France. L’édition Amazon Kids débute à 114,99 euros, tandis qu’un support vendu séparément coûte une cinquentaine d’euros.

Echo Studio avec caméra : Alexa peut désormais voir son environnement

Le Echo Studio avec Home Camera conserve l’architecture audio haut de gamme de la famille Echo Studio. Amazon annonce un haut-parleur de graves à grande excursion, trois haut-parleurs large bande et une prise en charge du Dolby Atmos pour produire un son spatial immersif. L’appareil ajuste également son rendu à l’acoustique de la pièce et adapte le volume à la position de l’utilisateur.

La nouveauté majeure est l’intégration d’une caméra. Depuis l’application Alexa, la fonction Live View permet de consulter à distance les images de la pièce. La caméra apporte aussi une dimension visuelle à Alexa+, qui peut analyser ce qu’elle voit pour aider l’utilisateur en temps réel.

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Amazon donne plusieurs exemples d’utilisation : demander à Alexa d’expliquer les règles d’un jeu à partir de sa boîte ou lui montrer un emballage de céréales afin de retrouver le produit et d’en recommander d’autres variétés. Le constructeur prévoit également de permettre prochainement l’association de l’enceinte à certains appareils Fire TV compatibles pour passer des appels vidéo sur un téléviseur.

Une caméra désactivable et des contrôles de confidentialité

L’ajout d’une caméra dans une enceinte destinée au salon soulève naturellement des questions de confidentialité. Amazon indique que l’Echo Studio avec Home Camera dispose d’un bouton dédié pour couper les microphones et la caméra. Un voyant LED s’allume lorsque l’appareil diffuse des images ou des vidéos vers le cloud.

Les utilisateurs qui ne souhaitent pas intégrer de caméra dans leur enceinte peuvent toujours choisir l’Echo Studio classique, qui reste commercialisée. Elle est affichée à 239,99 euros, contre 259,99 euros pour la version avec caméra.

Les deux nouveaux appareils illustrent la stratégie d’Amazon : faire évoluer les enceintes Echo de simples interfaces vocales vers des points de contrôle plus complets pour la maison connectée. La disponibilité de certaines fonctions dépend toutefois d’Alexa+, inclus avec un abonnement Prime selon Amazon, et leur présence effective peut varier selon les marchés.