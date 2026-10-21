Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Le marché des accessoires pour l’iPhone Duo d’Apple commence à s’agiter avant même le lancement du smartphone. La Baseus PicoGo Air AM72, une batterie externe magnétique conçue spécifiquement pour le format passeport de l’iPhone Duo, est déjà référencée sur Amazon aux États-Unis, au prix de 79,99 dollars. Sa commercialisation était initialement prévue pour la fin novembre.

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Son principal argument tient à son épaisseur : seulement 7,9 mm à son point le plus fin. Avec une capacité de 5 000 mAh, une recharge sans fil Qi2 et une sortie USB-C de 25 W, cet accessoire cherche à apporter un complément d’autonomie sans transformer le smartphone pliant en appareil encombrant.

Une batterie de 7,9 mm adaptée au format pliant

Présentée une première fois en septembre, la PicoGo Air AM72 se distingue par une conception plus large que celle des batteries magnétiques classiques. Cette forme doit lui permettre de mieux épouser les dimensions de l’iPhone Duo une fois celui-ci replié, plutôt que de reprendre le profil étroit habituellement privilégié par les batteries MagSafe.

Avec ses 7,9 mm d’épaisseur, elle se montre plus fine que les modèles Anker et Ugreen cités en comparaison, qui atteignent 8,6 mm. Cette différence reste modeste sur le papier, mais elle peut compter pour un accessoire destiné à rester fixé au dos d’un smartphone.

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Baseus mise également sur une finition en alliage d’aluminium et une couleur baptisée Star Titanium Silver. L’ensemble adopte une esthétique sobre, dans la continuité du design des appareils Apple. Pour l’instant, une seule finition est annoncée.

Recharge sans fil à 15 W et USB-C à 25 W

La PicoGo Air AM72 embarque une batterie de 5 000 mAh, destinée à fournir un complément d’autonomie lors des déplacements. Sa recharge sans fil utilise le standard Qi2, avec une puissance maximale de 15 W. Sur ce point, elle reste dans les valeurs habituelles des batteries compatibles avec cette technologie.

C’est la recharge filaire qui constitue son principal avantage technique. Le port USB-C peut délivrer jusqu’à 25 W, ce qui permet de privilégier une recharge plus rapide lorsque le câble est disponible.

Baseus intègre également plusieurs fonctionnalités destinées à améliorer l’utilisation quotidienne. La technologie PowerSense NFC doit permettre de consulter rapidement l’état de la batterie, tandis que des aimants annoncés à 12 N assurent son maintien sur le smartphone.

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Gestion thermique et maintien magnétique renforcé

La conception prévoit aussi un léger espace entre la batterie et le téléphone grâce à une plateforme surélevée. Cet interstice doit favoriser la circulation de l’air et contribuer à limiter l’accumulation de chaleur pendant la recharge sans fil.

La gestion thermique intégrée vise également à maintenir des conditions de recharge stables. Ces éléments sont particulièrement pertinents pour une batterie magnétique compacte, même si leur efficacité réelle dépendra des conditions d’utilisation et de la température ambiante.

L’intérêt de cet accessoire repose donc autant sur son format que sur ses caractéristiques électriques. Sa faible épaisseur et son système de fixation pourraient séduire les utilisateurs qui souhaitent conserver une prise en main relativement confortable avec leur smartphone pliant.

Un accessoire déjà référencé avant le lancement de l’iPhone Duo

La Baseus PicoGo Air AM72 est affichée à 79,99 dollars sur Amazon, alors que sa commercialisation était initialement attendue vers la fin novembre. Cette disponibilité anticipée pourrait permettre aux acheteurs de préparer leurs accessoires avant l’arrivée du smartphone.

Il faut toutefois rappeler que l’iPhone Duo lui-même reste attendu et que la compatibilité mise en avant par Baseus repose sur son format supposé. La disponibilité de la batterie sur Amazon ne constitue donc pas une confirmation de la date de lancement du téléphone ni de ses caractéristiques définitives.

Avec une capacité de 5 000 mAh, une épaisseur de 7,9 mm et une recharge filaire de 25 W, la PicoGo Air AM72 se positionne comme une solution compacte pour les utilisateurs intéressés par le futur pliant d’Apple. Son prix et ses performances réelles détermineront si elle se démarque suffisamment des batteries magnétiques plus classiques.