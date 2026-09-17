L’iPhone 18 Pro Max arrive en boutique demain, un mois après le Pixel 11 Pro XL de Google. Les deux occupent la même place dans leur gamme respective — le plus grand écran, la plus grosse batterie, le zoom le plus poussé — et se positionnent, sur le papier, comme des rivaux directs. Mais leurs prix français racontent une autre histoire que la comparaison internationale.

Aucun des deux appareils n’a encore été testé en conditions réelles par la rédaction : l’iPhone 18 Pro Max n’est pas encore disponible au moment de la rédaction, et le Pixel 11 Pro XL, en vente depuis le 19 août, ne nous est pas encore passé entre les mains.

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Ce comparatif s’appuie sur les fiches techniques officielles consacrées aux deux téléphones.

Le prix : une parité qui n’existe pas en France

Avantage Pixel 11 Pro XL. Aux États-Unis et en Inde, l’iPhone 18 Pro Max et le Pixel 11 Pro XL se vendent à un tarif quasiment identique — autour de 1 300 dollars. Rien de tel en France : l’iPhone démarre à 1 619 € (256 Go), le Pixel à 1 399 € (256 Go également), soit 220 € d’écart.

Apple grimpe jusqu’à 3 119 € en 2 To, quand Google plafonne à 1 789 € en 1 To. Un écart de prix qui doit peser dans la balance à chaque comparaison de fiche technique qui suit.

Écran : l’avantage à la luminosité du Pixel

Avantage Pixel 11 Pro XL. L’iPhone 18 Pro Max embarque une dalle Super Retina XDR OLED LTPO de 6,9 pouces, ProMotion 120 Hz, jusqu’à 3 000 nits en pic, avec Dolby Vision et affichage always-on.

Le Pixel 11 Pro XL est très légèrement plus petit — 6,8 pouces, 1344 × 2992 pixels à 486 ppp, également en LTPO OLED 120 Hz — mais grimpe plus haut : 3 600 nits en pic, 2 400 nits en HDR, sous verre Gorilla Glass Victus 2. Sur le papier, c’est l’écran le plus lumineux des deux.

Puce et mémoire : l’avance reste à Apple

Avantage iPhone 18 Pro Max. La puce A20 Pro, gravée en 2 nm chez TSMC, équipe l’iPhone 18 Pro Max avec 12 Go de mémoire. C’est la même puce que sur le 18 Pro standard, reconnue pour son avance sur la partie graphique cette génération.

Le Pixel 11 Pro XL mise sur le Tensor G6, gravé en 3 nm — une génération de gravure derrière Apple — mais compense avec 16 Go de mémoire vive, 4 Go de plus que l’iPhone. Le stockage penche nettement du côté d’Apple : jusqu’à 2 To contre 1 To maximum chez Google.

Photo : ouverture variable contre zoom long

Égalité. L’iPhone reprend le bloc photo du 18 Pro : capteur principal 48 mégapixels à ouverture variable (f/1,48 à f/4,0), ultra grand-angle 48 mégapixels et téléobjectif 48 mégapixels. Côté vidéo, il tourne en 4K/120 ips avec Dolby Vision. Le capteur selfie reste à 18 mégapixels.

Le Pixel 11 Pro XL joue la carte du zoom : capteur principal 50 mégapixels (f/1,68), ultra grand-angle 48 mégapixels à 123° et surtout un téléobjectif 48 mégapixels avec zoom optique 5x, poussé jusqu’à 120x en numérique via Video Boost. La vidéo grimpe jusqu’en 8K, et le capteur selfie fait plus du double de l’iPhone à 42 mégapixels.

Autonomie et charge

Avantage iPhone 18 Pro Max. Apple annonce 43 heures de lecture vidéo pour l’iPhone 18 Pro Max — un chiffre officiel, mais sans capacité en mAh communiquée ; Les rumeurs parlent d’une capacité de 5 567 mAh, une valeur à prendre avec prudence tant qu’aucune certification officielle n’est confirmée. La charge filaire atteint 50 % en 15 minutes, la charge sans fil MagSafe plafonne à 25 W.

Le Pixel 11 Pro XL communique une capacité précise de 5 115 mAh pour une autonomie annoncée « de plus de 30 heures » — une formule plus vague que le chiffre d’Apple. Sa charge filaire à 45 W atteint 75 % en 30 minutes, et la charge sans fil Pixelsnap (Qi2) plafonne également à 25 W.

Poids et disponibilité

Avantage Pixel 11 Pro XL. L’iPhone 18 Pro Max pèse 249 g, le Pixel 11 Pro XL 226 g — 23 g de moins malgré un écran presque aussi grand (6,8 contre 6,9 pouces). Les deux affichent une certification IP68. Le Pixel est en vente depuis le 19 août 2026 ; l’iPhone arrive le 18 septembre, avec précommandes ouvertes depuis le 12.

Lequel choisir ?

Sur la seule fiche technique, l’iPhone 18 Pro Max garde une avance sur la puce, le stockage maximal et l’autonomie annoncée – une puce A20 Pro, des capacités vidéo professionnelles et un écosystème plus complets.

Mais à 220 € de moins, le Pixel 11 Pro XL réplique avec un écran plus lumineux, un zoom deux fois plus long et 4 Go de RAM en plus — de quoi largement justifier l’écart de prix pour qui n’est pas déjà engagé dans l’écosystème Apple.

Comparatif établi le 17 septembre 2026 à partir des fiches techniques officielles d’Apple et de Google. Ni l’iPhone 18 Pro Max ni le Pixel 11 Pro XL n’ont encore été testés par la rédaction ; cette page sera mise à jour après nos propres mesures.