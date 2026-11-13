Les assistants d’IA tombent en panne plus souvent qu’on ne le croit, parfois sur un seul modèle, parfois sur l’application entière. Quand l’un d’eux ne répond plus, la première question est de savoir si le problème vient du service ou de chez soi : cette page rassemble l’état en direct des principaux services et les incidents que nous avons couverts.
Une IA est-elle en panne en ce moment ?
Les pannes récentes
-
29 septembre 2026
ChatGPT, Codex et les API d’OpenAI
Codex et les API d’OpenAI sont touchés en même temps que ChatGPT. Notre article.
-
11 septembre 2026
ChatGPT perturbé en Europe
Plus de deux heures de perturbations avant un retour à la normale. Notre article.
-
3 septembre 2026
Claude et ChatGPT le même jour
-
23 juin 2026
Interruption importante de Claude
-
18 juin 2026
Claude : erreurs 503
Les signalements explosent et des erreurs 503 touchent l’assistant d’Anthropic. Notre article.
-
20 avril 2026
ChatGPT down
Où vérifier l’état du service
Les alternatives pendant une panne
|Alternative
|Éditeur
|Ce qui la distingue
|Le Chat
|Mistral AI
|
Alternative française, utile quand les services américains tombent.
|Gemini
|
Intégré à Android et aux services Google.
|Copilot
|Microsoft
|
Accessible depuis Windows et Edge.
Questions fréquentes
Comment savoir si ChatGPT ou Claude est en panne ?
Le bloc « En ce moment » en haut de cette page lit les pages de statut officielles d’OpenAI, d’Anthropic, de PerplexityUn moteur de recherche dopé à l'IA qui interroge le web en temps réel et cite systématiquement ses sources. Lire la fiche et de GitHub, et se met à jour toutes les deux minutes. Si tout est au vert, le problème vient probablement de votre connexion, de votre navigateur ou de votre compte.
Que faire quand une IA ne répond plus ?
Recharger la page, vous déconnecter puis vous reconnecter, essayer l’application mobile ou un autre navigateur. Si la page de statut signale un incident, il n’y a rien à faire de votre côté : il faut attendre le correctif, ou passer temporairement sur une autre IA.
Pourquoi une IA peut-elle tomber en panne pour certains seulement ?
Les incidents touchent souvent un seul modèle, une seule région ou une seule fonction (voix, images, envoi de fichiers). D’où l’intérêt de regarder l’état composant par composant, affiché sous chaque service.
Pourquoi Gemini ou Mistral n’apparaissent-ils pas dans l’état en direct ?
Google et Mistral ne publient pas de page de statut lisible automatiquement pour leurs assistants grand public. Nous ne pouvons donc afficher que les services qui publient un état officiel.
Une erreur dans cet article ? Signalez-la : nous la vérifions sous 48 h, et toute correction est datée et visible dans l'article. Voir nos corrections