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Suivi des pannes

Panne IA : ChatGPT, Claude et les autres en direct

L’état des principaux assistants d’IA, pannes récentes et que faire en attendant.

Mis à jour le
01 État du service

Une IA est-elle en panne en ce moment ?

Les assistants d’IA tombent en panne plus souvent qu’on ne le croit, parfois sur un seul modèle, parfois sur l’application entière. Quand l’un d’eux ne répond plus, la première question est de savoir si le problème vient du service ou de chez soi : cette page rassemble l’état en direct des principaux services et les incidents que nous avons couverts.

02 Historique

Les pannes récentes

  1. 29 septembre 2026

    ChatGPT, Codex et les API d’OpenAI

    Codex et les API d’OpenAI sont touchés en même temps que ChatGPT. Notre article.

  2. 11 septembre 2026

    ChatGPT perturbé en Europe

    Plus de deux heures de perturbations avant un retour à la normale. Notre article.

  3. 3 septembre 2026

    Claude et ChatGPT le même jour

    Hausse des erreurs chez Anthropic sur plusieurs modèles (Claude) et chez OpenAI sur ChatGPT et Codex (ChatGPT).

  4. 23 juin 2026

    Interruption importante de Claude

    Notre article.

  5. 18 juin 2026

    Claude : erreurs 503

    Les signalements explosent et des erreurs 503 touchent l’assistant d’Anthropic. Notre article.

  6. 20 avril 2026

    ChatGPT down

    Notre article.

03 Vérifier

Où vérifier l’état du service

ChatGPT
status.openai.com
Page officielle d’OpenAI. <a href="https://www.blog-nouvelles-technologies.fr/386163/chatgpt-down/">Notre page ChatGPT down</a>.
Claude
status.claude.com
Page officielle d’Anthropic. <a href="https://www.blog-nouvelles-technologies.fr/386170/claude-down/">Notre page Claude down</a>.
Perplexity
status.perplexity.com
Page officielle de Perplexity.
GitHub Copilot
githubstatus.com
Composant « Copilot » de la page de statut de GitHub.
Signalements des utilisateurs
downdetector.fr
Un pic de signalements précède souvent la confirmation officielle.
04 Alternatives

Les alternatives pendant une panne

Alternative Éditeur Ce qui la distingue
Le Chat Mistral AI

Alternative française, utile quand les services américains tombent.
Gemini Google

Intégré à Android et aux services Google.
Copilot Microsoft

Accessible depuis Windows et Edge.
05 FAQ

Questions fréquentes

Comment savoir si ChatGPT ou Claude est en panne ?

Le bloc « En ce moment » en haut de cette page lit les pages de statut officielles d’OpenAI, d’Anthropic, de PerplexityUn moteur de recherche dopé à l'IA qui interroge le web en temps réel et cite systématiquement ses sources. Lire la fiche et de GitHub, et se met à jour toutes les deux minutes. Si tout est au vert, le problème vient probablement de votre connexion, de votre navigateur ou de votre compte.

Que faire quand une IA ne répond plus ?

Recharger la page, vous déconnecter puis vous reconnecter, essayer l’application mobile ou un autre navigateur. Si la page de statut signale un incident, il n’y a rien à faire de votre côté : il faut attendre le correctif, ou passer temporairement sur une autre IA.

Pourquoi une IA peut-elle tomber en panne pour certains seulement ?

Les incidents touchent souvent un seul modèle, une seule région ou une seule fonction (voix, images, envoi de fichiers). D’où l’intérêt de regarder l’état composant par composant, affiché sous chaque service.

Pourquoi Gemini ou Mistral n’apparaissent-ils pas dans l’état en direct ?

Google et Mistral ne publient pas de page de statut lisible automatiquement pour leurs assistants grand public. Nous ne pouvons donc afficher que les services qui publient un état officiel.

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