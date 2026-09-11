ChatGPT subi une nouvelle série de perturbations, avec des utilisateurs signalant des erreurs, des comportements inhabituels et des difficultés d’accès au service.

Selon plusieurs témoignages, le chatbot refuse notamment de charger certaines conversations ou présenter des comportements étranges autour des fichiers. Codex est également touché.

Au moment de la publication, OpenAI indique que ses systèmes sont pleinement opérationnels et qu’aucun incident global n’est en cours.

La page de statut d’OpenAI montre que l’entreprise a enregistré ces derniers jours plusieurs problèmes distincts, notamment une hausse des erreurs pour les abonnés Plus et Pro ainsi que des difficultés d’accès à certains projets ChatGPT partagés. Ces incidents ont depuis été annoncés comme résolus.

Cette succession de perturbations rappelle néanmoins la dépendance croissante de nombreux services à ChatGPT et aux API d’OpenAI : lorsqu’un incident touche la plateforme, ses effets peuvent rapidement se répercuter sur des applications et outils tiers.