Des impacts importants également signalés pour les développeurs via les API et Codex.

Des perturbations généralisées sur les conversations, le mode vocal et la recherche.

ChatGPT, Codex et plusieurs services d’OpenAI rencontrent actuellement des problèmes de fonctionnement. L’entreprise confirme une hausse des erreurs affectant ses différents services, avec notamment des requêtes qui échouent, des difficultés de connexion et des tâches qui ne vont pas jusqu’à leur terme.

L’incident concerne un périmètre particulièrement large. Côté ChatGPT, OpenAI signale notamment des problèmes touchant les conversations, la connexion, les recherches, les transferts de fichiers, le mode vocal, les GPTs, la génération d’images, Deep Research et les fonctions d’agent.

Les services destinés aux développeurs sont également concernés. Les API, notamment Chat Completions, Responses et Agents, ainsi que plusieurs autres composants comme les embeddings, le fine-tuning, les images, l’audio et le Realtime connaissent des perturbations. Codex est lui aussi affecté sur le Web, via son API, le CLI et l’extension VS Code.

OpenAI a commencé à enquêter sur l’incident à 19h52 heure française, avant de publier plusieurs mises à jour.

Pour les utilisateurs, les symptômes peuvent donc varier selon le service utilisé. Certains peuvent rencontrer des requêtes qui échouent, des problèmes de connexion ou des opérations qui restent incomplètes, tandis que d’autres peuvent continuer à utiliser une partie des fonctionnalités normalement.

À ce stade, OpenAI n’a pas communiqué la cause précise de l’incident. L’entreprise continue de surveiller la situation et doit encore confirmer le retour complet à la normale.

La panne intervient alors que ChatGPT et les outils OpenAI sont utilisés quotidiennement par des millions de personnes, tandis que les API alimentent également de nombreux services et applications tierces. Son impact dépasse donc largement le simple accès au chatbot.