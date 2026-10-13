OPPO préparerait un nouveau smartphone pliable haut de gamme avec le Find N7, dont les caractéristiques commencent à se préciser à travers plusieurs fuites. Selon le leaker Digital Chat Station, l’appareil embarquerait quatre caméras arrière, un écran interne de 7,6 pouces fourni par Samsung et une charnière conçue pour limiter la visibilité de la pliure. Le lancement serait envisagé au premier trimestre 2027, mais OPPO n’a encore confirmé aucune de ces informations.

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Ce nouveau modèle miserait sur un format plus large que celui de certains smartphones pliables traditionnels, tout en conservant un châssis fin et léger. Les premières informations évoquent également une batterie de 6 500 mAh et un processeur gravé en 2 nm, deux caractéristiques qui pourraient positionner le Find N7 parmi les modèles les plus ambitieux de sa catégorie.

Pour l’heure, ces spécifications restent toutefois à prendre avec prudence. Le smartphone serait encore au stade de prototype technique, ce qui signifie que son matériel et son design peuvent évoluer avant sa commercialisation.

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Quatre caméras, dont un capteur principal de 200 mégapixels

Selon les informations partagées par Digital Chat Station 75 % fiable, le OPPO Find N7 disposerait d’un module photo arrière composé de quatre capteurs : un appareil principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels et un capteur multispectral de 3 mégapixels.

Ce dernier serait présenté comme le Danxia Color Restoration Lens, une technologie destinée à améliorer la restitution des couleurs. Le constructeur continuerait également de s’appuyer sur Hasselblad pour le traitement et le rendu photographiques, dans la continuité de ses précédents modèles haut de gamme.

Cette configuration présenterait plusieurs similitudes avec celle du Find N6, qui dispose lui aussi d’un capteur principal de 200 mégapixels et bénéficie de la collaboration avec Hasselblad. Il reste néanmoins impossible de déterminer si le Find N7 intégrera de nouveaux capteurs ou reprendra une partie du matériel de son prédécesseur.

Le nombre de mégapixels ne suffit pas, à lui seul, à évaluer les performances photographiques. La qualité des optiques, le traitement logiciel et les capacités des différents capteurs joueront également un rôle déterminant.

Un écran interne de 7,6 pouces et une charnière améliorée

Le Find N7 serait équipé d’un écran pliable interne de 7,6 pouces fourni par Samsung. Cette diagonale le placerait dans la catégorie des grands smartphones pliables, avec une surface d’affichage adaptée à la consultation de documents, au multitâche et à la consommation de contenus multimédias.

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Le leaker évoque également une charnière sans rupture visible et un appareil particulièrement fin et léger. Aucune mesure précise n’a cependant été communiquée concernant son épaisseur ou son poids.

La réduction de la pliure constitue un autre axe de développement pour OPPO. Le Find N6 aurait introduit une technologie d’affichage destinée à rendre cette marque moins visible, et son successeur pourrait poursuivre dans cette direction. L’association d’un écran plus large et d’une charnière améliorée pourrait ainsi contribuer au confort d’utilisation, même si les résultats devront être vérifiés sur un appareil finalisé.

Un processeur gravé en 2 nm encore mystérieux

Autre information notable : le Find N7 serait le premier smartphone pliable à réunir une puce gravée en 2 nm, un écran de 7,6 pouces et une charnière présentée comme transparente à l’usage. Le leaker ne précise toutefois pas le nom du processeur.

Des fuites antérieures évoquaient le Snapdragon 8 Elite Gen 6, dont le procédé de fabrication correspondrait à cette description. Cette piste reste néanmoins à confirmer : aucune annonce officielle ne permet actuellement d’établir avec certitude le processeur retenu par OPPO.

Une puce plus avancée pourrait améliorer les performances et l’efficacité énergétique du smartphone, deux critères particulièrement importants sur un appareil pliable doté d’un grand écran. Il faudra cependant attendre des informations plus précises pour évaluer les gains réels et leur impact sur l’autonomie.

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Une batterie de 6 500 mAh et une sortie début 2027 ?

Les précédentes fuites attribuent au Find N7 une batterie de 6 500 mAh et évoquent une présentation au premier trimestre 2027. Ces deux éléments ne sont pas confirmés par Oppo et ne figurent pas parmi les détails les plus récents partagés par Digital Chat Station.

Si cette capacité se vérifie, elle constituerait un élément intéressant pour un smartphone pliable de cette taille. L’autonomie dépendra néanmoins aussi de la consommation de l’écran, de l’optimisation logicielle et du rendement du processeur.

Le prix, la date de lancement exacte et les modalités de commercialisation restent également inconnus. Il est donc trop tôt pour déterminer si le Find N7 sera proposé en Europe ou à quel tarif il pourrait y être vendu.

OPPO semble vouloir poursuivre avec le Find N7 le travail engagé sur la photographie, la finesse du châssis et la réduction de la pliure. Si les caractéristiques évoquées se confirment, ce modèle pourrait représenter une évolution intéressante de sa gamme pliable. Mais entre un prototype et un produit commercialisé, plusieurs éléments peuvent encore changer.