Les premiers indicateurs venus de Chine sont particulièrement favorables aux nouveaux smartphones premium d’Apple. Selon plusieurs médias locaux, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max auraient dépassé ensemble les 7 millions de précommandes, avec des performances supérieures à celles enregistrées par la génération précédente.

Plus surprenant, le modèle qui attirerait le plus les acheteurs chinois ne serait pas l’imposant Pro Max. Environ 60 % des précommandes concerneraient l’iPhone 18 Pro, tandis que le nouveau coloris Bordeaux semble déjà s’imposer comme l’une des signatures de cette génération. Des chiffres impressionnants, mais qui restent des indicateurs de lancement et devront être confirmés par les ventes sur la durée.

Plus de 7 millions de précommandes pour les iPhone 18 Pro en Chine

Les précommandes des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont débuté le 12 septembre, quelques jours après leur présentation officielle. En Chine, le lancement aurait rapidement provoqué une forte demande auprès de plusieurs distributeurs.

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Des médias locaux, ainsi que le leaker Ice Universe, évoquent plus de 7 millions de précommandes cumulées pour les deux modèles. Ce chiffre n’a pas été confirmé directement par Apple et doit donc être considéré avec prudence, mais d’autres indicateurs rapportés par les revendeurs vont dans la même direction.

L’un d’entre eux affirme que le chiffre d’affaires réalisé pendant les trois premiers jours de précommandes aurait été environ deux fois supérieur à celui de l’iPhone 17 Pro sur la même période l’année dernière.

Plusieurs enseignes indiquent également avoir écoulé leurs premiers stocks d’iPhone 18 Pro en moins d’une minute après l’ouverture des commandes. Là encore, un épuisement rapide ne permet pas à lui seul de mesurer la demande réelle sans connaître précisément les quantités disponibles, mais l’accumulation de ces signaux suggère un démarrage particulièrement dynamique.

Ces premiers résultats contrastent avec les indicateurs observés aux États-Unis. Les délais de livraison américains n’auraient progressé que de quelques jours à quelques semaines après l’ouverture des précommandes, ce qui peut refléter une demande moins tendue, mais également une disponibilité initiale différente. Comparer directement les deux marchés à partir des seuls délais d’expédition reste donc délicat.

L’iPhone 18 Pro serait plus demandé que le Pro Max

L’autre surprise vient de la répartition entre les deux modèles. Selon les premières estimations, environ 60 % des précommandes chinoises concerneraient l’iPhone 18 Pro, contre 40 % pour l’iPhone 18 Pro Max. Une répartition qui suggère que les acheteurs ne privilégient pas systématiquement le plus grand modèle lorsqu’ils recherchent le meilleur iPhone disponible.

Le format plus compact et le poids inférieur du Pro seraient notamment appréciés. Apple a par ailleurs considérablement rapproché les deux appareils sur le plan technique : l’iPhone 18 Pro bénéficie lui aussi de la puce A20 Pro, du nouveau système photographique avec ouverture variable et des principales fonctions logicielles de cette génération.

Le Pro Max conserve naturellement son avantage en matière de taille d’écran et surtout d’autonomie, Apple annonçant jusqu’à 45 heures de lecture vidéo contre 36 heures pour le Pro. Mais pour les utilisateurs qui privilégient la prise en main, le modèle de taille inférieure peut désormais apparaître comme un compromis moins important qu’auparavant.

Cette tendance sera particulièrement intéressante à observer après les premières semaines de commercialisation. Le Pro Max a longtemps bénéficié de son positionnement comme iPhone ultime, mais l’écart fonctionnel réduit entre les deux formats pourrait progressivement rééquilibrer les ventes.

Bordeaux devient déjà le coloris vedette de cette génération

La configuration choisie par les consommateurs chinois révèle également quelques tendances. Le nouveau coloris Bordeaux rencontrerait un succès important, au point de devenir l’une des versions les plus recherchées avec Glacier. Son attrait ne reposerait pas uniquement sur sa teinte : son appellation chinoise permettrait également un jeu de mots associé à la prospérité, renforçant son intérêt auprès de certains acheteurs.

Apple avait déjà bénéficié d’un phénomène comparable, quoique pour des raisons différentes, avec le Orange cosmique de l’iPhone 17 Pro, devenu particulièrement visible sur les réseaux sociaux chinois.

Les discussions autour des nouvelles couleurs montrent à quel point cet élément peut jouer un rôle dans le renouvellement d’un smartphone dont le design évolue par ailleurs de manière plus progressive. Bordeaux et Glacier apportent une identité immédiatement reconnaissable aux nouveaux modèles, tandis que le retour du noir offre une alternative plus classique après son absence sur la génération précédente.

Les premières données indiqueraient en revanche que la majorité des consommateurs choisit la configuration de stockage de 256 Go, c’est-à-dire l’entrée de gamme. La hausse des prix semble encourager une partie des acheteurs à limiter les options supplémentaires plutôt qu’à renoncer immédiatement au modèle Pro.

La hausse des prix reste le principal frein potentiel

Le démarrage chinois doit en effet être replacé dans le contexte tarifaire de cette génération. Apple a augmenté le prix de ses nouveaux modèles Pro par rapport à leurs prédécesseurs. En France, l’iPhone 18 Pro démarre à 1 479 euros tandis que l’iPhone 18 Pro Max débute à 1 629 euros.

La Chine possède naturellement sa propre structure tarifaire, mais le problème reste similaire : à mesure que les smartphones premium deviennent plus chers, les consommateurs peuvent ajuster leur comportement en choisissant moins de stockage, en conservant leur appareil plus longtemps ou en attendant des promotions.

Les plus de 7 millions de précommandes rapportées montrent surtout l’intensité de la demande au moment du lancement. Elles ne permettent pas encore de savoir si ce rythme sera maintenu une fois les acheteurs les plus enthousiastes servis.

C’est une distinction importante dans un marché du smartphone où les performances des premières journées peuvent être très différentes des ventes réalisées sur l’ensemble d’un trimestre.

Un signal important pour Apple sur le marché chinois

Le succès initial des iPhone 18 Pro intervient surtout sur un marché stratégique pour Apple. La Chine reste l’un des plus importants marchés mondiaux du smartphone et un territoire où la concurrence sur le haut de gamme s’est considérablement renforcée. Les constructeurs locaux proposent désormais des appareils particulièrement ambitieux en photographie, autonomie, recharge rapide et écrans, tandis que Huawei continue de développer son propre écosystème autour de HarmonyOS.

Dans ce contexte, un lancement supérieur à celui de l’iPhone 17 Pro constituerait un signal significatif pour Apple. La nouvelle génération dispose également de plusieurs arguments techniques facilement identifiables : la puce A20 Pro gravée en 2 nm, le nouveau système thermique avec une chambre à vapeur agrandie et surtout l’appareil photo principal de 48 mégapixels doté d’une ouverture variable physique.

Apple bénéficie en parallèle d’un lancement particulièrement inhabituel cette année. L’absence d’un iPhone 18 standard à l’événement de septembre concentre davantage l’attention sur les modèles Pro, tandis que l’iPhone Duo occupe le terrain beaucoup plus expérimental du smartphone pliable.

Cette segmentation pourrait renforcer momentanément la visibilité des iPhone 18 Pro et Pro Max auprès des utilisateurs souhaitant rester sur un format traditionnel.

Un départ spectaculaire qui doit encore tenir sur la durée

Les premières données chinoises donnent donc à Apple plusieurs raisons de se montrer confiant, mais elles ne constituent pas encore un verdict sur le cycle commercial des iPhone 18 Pro. Les précommandes mesurent avant tout la demande des premiers acheteurs. Les niveaux de stocks, les promotions des revendeurs, l’évolution des prix et la concurrence des prochains flagships Android auront davantage d’importance une fois passée cette phase de lancement.

Le contexte général du marché ajoute une autre incertitude. Les livraisons mondiales de smartphones devraient reculer cette année selon les prévisions citées, notamment sous l’effet de la hausse du coût de la mémoire qui affecte particulièrement les appareils les plus abordables. Le segment premium peut cependant suivre une trajectoire différente du marché dans son ensemble.

Pour Apple, la véritable information est donc moins le chiffre spectaculaire de 7 millions que la capacité apparente des iPhone 18 Pro à créer encore une forte demande en Chine malgré leur hausse tarifaire.

Le lancement ressemble à un sprint remporté avec une certaine avance. Reste désormais la partie la plus difficile pour Apple : transformer l’enthousiasme des premières minutes de précommande en plusieurs mois de ventes soutenues sur l’un des marchés les plus compétitifs au monde.