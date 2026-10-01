Huawei enrichit sa nouvelle génération de smartphones haut de gamme avec le Mate 90 Pro, présenté en Chine aux côtés du Mate 90 Pro Max. Le modèle se distingue surtout par l’arrivée du Kirin 9035, une nouvelle puce maison qui inaugure plusieurs améliorations en matière de performances et de traitement IA.

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À cela s’ajoutent un écran OLED double couche particulièrement lumineux, un système photo RYYB à ouverture variable, une batterie de 6 600 mAh et plusieurs fonctions d’intelligence artificielle intégrées à HarmonyOS 7.

Le positionnement tarifaire évolue toutefois nettement : le Mate 90 Pro démarre à 6 999 yuans, soit 1 000 yuans de plus que le Mate 80 Pro lors de son lancement en Chine.

Le Kirin 9035 inaugure une nouvelle génération

Le Mate 90 Pro est le premier smartphone équipé du Kirin 9035, une puce qui se positionne sous le Kirin 9050 et sa déclinaison Pro utilisés par le Mate 90 Pro Max.

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Par rapport au Kirin 9030 du Mate 80 Pro, Huawei annonce une progression de 11 % des performances CPU, de 10 % pour le GPU et surtout de 51 % pour le NPU, dédié aux traitements d’intelligence artificielle.

Les propres tests d’applications de Huawei sous HarmonyOS 7 et HarmonyOS 6 font également état d’une amélioration globale de 10 %.

Le Kirin 9035 prend par ailleurs en charge le ray tracing matériel, avec une capacité annoncée pouvant atteindre 31 millions de rayons par seconde. Huawei précise toutefois que cette fonction reste limitée à certaines scènes.

Un écran OLED double couche jusqu’à 12 000 nits

Le Mate 90 Pro adopte un écran 6,75 pouces baptisé Linglong Display de seconde génération. Sa dalle OLED à double couche utilise une puce d’affichage propriétaire Zhuque et une technologie d’ajustement de la luminosité assistée par IA au niveau des pixels. Huawei annonce une luminosité maximale de 12 000 nits à 1 % APL, c’est-à-dire lorsqu’une petite partie seulement de l’écran affiche une forte luminosité.

Le constructeur revendique également plusieurs améliorations importantes par rapport à la génération précédente : 100 % de luminosité maximale supplémentaire, 138 % de durée de vie supplémentaire, 140 % de durée de maintien de la haute luminosité et 30 % d’amélioration de l’uniformité.

Ces pourcentages doivent toutefois être pris avec prudence : Huawei ne précise pas exactement la méthodologie ou la référence utilisée pour chacun de ces gains. Ils sont donc difficiles à comparer directement avec ceux du Mate 80 Pro.

La protection repose sur le système Kunlun Xuanwu, qui concerne l’écran, le châssis et les lentilles photo. Le verre Kunlun de troisième génération offrirait plus de 50 % de résistance supplémentaire aux chutes par rapport à la série Mate 80, tandis que le verre optique Kunlun utilisé sur les objectifs revendique une résistance 20 fois supérieure à celle du Mate 80 Pro.

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Huawei ajoute également de la fibre de nylon à l’intérieur du châssis.

Le Mate 90 Pro bénéficie enfin des certifications IP68 et IP69, avec une résistance annoncée à une immersion jusqu’à 6 mètres et aux jets d’eau à haute température et haute pression.

Trois capteurs RYYB et une ouverture variable

La photographie reste l’un des points forts du Mate 90 Pro. Le bloc arrière comprend trois appareils photo : capteur principal RYYB de 50 mégapixels, avec OIS et ouverture variable f/1,4 à f/4.0, téléobjectif RYYB de 50 mégapixels, avec zoom optique 4x, zoom de qualité optique 8x et mise au point rapprochée à 5 cm et ultra grand-angle RYYB de 40 mégapixels.

Huawei ajoute sa caméra Red Maple de troisième génération, présentée comme capable d’améliorer de 37 % la précision des couleurs.

L’ouverture variable du capteur principal permet notamment de modifier le rendu en fonction de la scène. En f/1,4, le smartphone peut privilégier un arrière-plan davantage flouté, notamment pour les portraits. En f/4,0, davantage de sujets peuvent rester nets, ce qui peut être utile pour les photos de groupe.

Huawei affirme également que cette ouverture variable permet de maintenir une luminosité vidéo plus constante lors des transitions entre des zones très éclairées et des environnements plus sombres.

L’IA s’invite directement dans l’appareil photo

Le système photo XMAGE intègre plusieurs fonctions d’assistance à la prise de vue. En photo et en mode portrait, le Mate 90 Pro peut notamment proposer 13 poses pour les photos de groupe et 14 compositions différentes dans la plage de zoom 4x. Ces suggestions doivent toutefois être activées manuellement.

Huawei ajoute également des recommandations dédiées à la photographie culinaire ainsi qu’un mode de diffusion en direct capable de suivre les produits placés dans le champ tout en essayant de maintenir une voix claire malgré les bruits environnants.

Ces fonctions illustrent la volonté de Huawei de déplacer une partie du travail photographique vers le traitement logiciel, au-delà des seules caractéristiques des capteurs.

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Une batterie de 6 600 mAh, mais une recharge sans fil en retrait

Le Mate 90 Pro embarque une batterie de 6 600 mAh, compatible avec une recharge filaire 100 W et une recharge sans fil 50 W. Cette dernière est toutefois moins rapide que celle du Mate 80 Pro, qui atteignait 80 W. Huawei précise également que les 50 W sans fil nécessitent son propre chargeur ainsi qu’un kit de recharge de 66 W ou plus.

L’autonomie annoncée atteint jusqu’à 41 heures de lecture vidéo dans un protocole de test précis, basé sur une vidéo de 2 h 34 mise en cache et répétée avec la luminosité automatique désactivée.

Le mode d’exploration extérieur peut quant à lui prolonger l’autonomie jusqu’à 15 jours lorsque les fonctions de messagerie et de suivi satellite sont utilisées.

Avec Petal Maps, le smartphone peut également assurer jusqu’à 36 heures de navigation avec l’écran éteint. Huawei annonce ici une progression par rapport aux 13 jours revendiqués pour le mode équivalent du Mate 80 Pro.

La communication satellite gagne les images

Le Mate 90 Pro prend en charge la messagerie satellite via BeiDou. Une évolution notable permet désormais d’envoyer des images en plus des messages texte. Cependant, la fonction reste limitée à la Chine continentale et nécessite une vue dégagée vers le ciel.

Les images sont fortement compressées afin de s’adapter à la bande passante disponible. Une fois la fonction activée, l’utilisateur peut également consulter des prévisions météorologiques satellite à 12 heures et trois jours.

Huawei propose par ailleurs un mode d’exploration capable d’enregistrer des itinéraires et de fonctionner avec certaines applications tierces, notamment TwoStep et Walker.

En cas d’accident, une montre Huawei associée peut déclencher un appel d’urgence via le smartphone et transmettre la position. Au lancement, cette fonction reste limitée aux interactions entre appareils Mate 90.

HarmonyOS 7 transforme le Mate 90 Pro en assistant personnel

Le Mate 90 Pro est livré avec HarmonyOS 7, mais plusieurs fonctions IA seront ajoutées ultérieurement par des mises à jour HOTA. Parmi elles, Xiaoyi Notes permet de faire glisser l’écran vers le bas pour sauvegarder des éléments affichés, comme des publications sur les réseaux sociaux ou des tâches. Le système peut ensuite organiser automatiquement ces informations.

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Xiaoyi Call Help peut quant à lui effectuer certaines tâches comme la réservation d’un restaurant, répondre à un appel lorsque l’utilisateur n’est pas disponible, traduire une conversation en temps réel ou générer un résumé d’appel.

Le système Trigger-based AI propose une approche encore plus contextuelle. Une pression prolongée sur la barre de navigation Xiaoyi permet au smartphone d’analyser le contenu affiché à l’écran et de suggérer une action. Un mot de passe, une adresse ou un lien de stockage cloud pourrait ainsi déclencher une proposition d’ouverture de l’application correspondante.

Huawei ajoute également les photos dynamiques en 3D, capables de transformer une image fixe en courte séquence 3D. La fonction fonctionnerait particulièrement bien avec une seule personne ou un animal dans le cadre.

Huawei renforce aussi la sécurité

Le Mate 90 Pro intègre un processeur de sécurité mobile dédié, notamment compatible avec des mécanismes de cryptographie post-quantique pour le déverrouillage et les paiements.

Huawei ajoute également une fonction de détection des voix modifiées destinée à signaler les appels potentiellement frauduleux utilisant une voix artificielle.

Cette détection fonctionne avec les appels opérateur, MeeTime et WeChat. Huawei précise cependant que les alertes doivent être considérées comme des indications et ne constituent pas une garantie que la voix détectée est authentique.

Des contrôles dédiés aux enfants sont également disponibles dans la section Healthy Use of Mobile Phone des paramètres.

Un prix en nette hausse en Chine

Le Huawei Mate 90 Pro est proposé en Chine dans quatre configurations :

Configuration Prix 12 Go + 256 Go 6 999 yuans 12 Go + 512 Go 7 999 yuans 16 Go + 512 Go 8 499 yuans 16 Go + 1 To 9 999 yuans

Le modèle de base coûte ainsi 1 000 yuans de plus que le Mate 80 Pro lors de son lancement. Les versions disposant de davantage de stockage connaissent également des hausses comprises entre 1 500 et 2 000 yuans selon les configurations.

Pour l’instant, ces tarifs concernent uniquement la Chine et Huawei n’a pas communiqué de prix international.

Avec son nouveau Kirin 9035, son écran OLED double couche, son système photo RYYB et ses nombreuses fonctions IA, le Mate 90 Pro cherche clairement à faire évoluer la formule Mate. Mais entre la hausse des prix et une recharge sans fil moins rapide que la génération précédente, Huawei fait aussi quelques choix qui méritent d’être observés de près.