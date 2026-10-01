Amazon ne s’est pas contenté de revoir le design de ses Kindle. En parallèle de sa nouvelle génération de liseuses, plus fines, plus légères et débarrassées de leur cadre traditionnel, la marque lance également plusieurs accessoires. Le plus surprenant est sans doute le Kindle Click, une petite télécommande Bluetooth vendue 34,99 euros qui permet de tourner les pages sans toucher directement l’écran.

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L’idée est simple, mais répond à une frustration très concrète : lorsqu’un Kindle est posé sur une table, tenu à distance ou utilisé dans une position peu pratique, il faut normalement tendre la main jusqu’à l’écran pour passer à la page suivante.

Une télécommande pensée pour la lecture mains libres

Le Kindle Click est un petit accessoire Bluetooth qui communique directement avec la liseuse. Une pression sur son bouton permet de tourner la page, sans avoir à toucher le Kindle.

Amazon cible notamment plusieurs situations où cette approche peut se montrer pratique : lire sous la couette, utiliser une liseuse sur un tapis de course ou encore garder son Kindle posé sur la tablette d’un siège pendant un vol. Dans ces situations, le principe est particulièrement évident. La liseuse reste immobile tandis que le lecteur conserve le Kindle Click à portée de main.

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L’accessoire est compatible avec tous les nouveaux Kindle, mais également avec les modèles commercialisés à partir de 2024.

Amazon entre sur un marché déjà occupé

Jusqu’à présent, les utilisateurs de Kindle qui souhaitaient une télécommande de changement de page devaient principalement se tourner vers des accessoires tiers. Certains modèles utilisent notamment un système à pince venant toucher physiquement l’écran pour simuler une pression. Le Kindle Click adopte une approche différente puisqu’il communique directement avec la liseuse en Bluetooth.

Amazon arrive toutefois sur un marché que plusieurs concurrents ont déjà commencé à explorer. Rakuten Kobo propose ainsi depuis l’année dernière son Kobo Remote, vendu 29,99 dollars. De son côté, BOOX commercialise le Tappy, un tourne-page sans fil destiné à ses appareils ePaper, également proposé à 29,99 dollars.

À 34,99 dollars, le Kindle Click est donc légèrement plus cher que ces deux alternatives. Amazon mise visiblement sur l’intégration directe avec ses propres liseuses et sur le caractère officiel de l’accessoire.

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Un accessoire particulièrement cohérent avec le nouveau Kindle

Le lancement du Kindle Click intervient à un moment intéressant pour Amazon. La nouvelle génération de Kindle adopte justement un design avec écran affleurant et sans bordure traditionnelle, ce qui modifie la manière dont l’utilisateur tient physiquement la liseuse.

Amazon a dû développer une technologie capable de détecter l’endroit où repose le doigt afin de créer une zone tactile inactive et éviter les manipulations accidentelles. Le Kindle Click contourne complètement cette problématique dans les situations où le lecteur préfère ne pas toucher l’écran.

La nouvelle génération bénéficie par ailleurs de changements de page annoncés comme 30 % plus rapides que sur les modèles précédents. Amazon améliore donc à la fois la vitesse d’interaction avec l’écran et les possibilités de contrôle à distance.

Un nouvel écosystème d’accessoires

Le Kindle Click n’est pas le seul nouvel accessoire dévoilé par Amazon. La marque présente également une coque magnétique équipée de véritables boutons physiques pour tourner les pages. Amazon lance aussi une station de recharge faisant office de support, destinée aux Kindle Paperwhite Signature Edition et Kindle Colorsoft Signature Edition.

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Ces accessoires montrent une évolution intéressante de la stratégie Kindle. Amazon ne cherche plus uniquement à proposer une liseuse avec un écran et une coque protectrice : la marque commence à construire autour de ses appareils un véritable petit écosystème d’accessoires dédiés à différents usages.

Le Kindle Click reste néanmoins le plus original du lot. À première vue, une télécommande à 34,99 euros pour tourner les pages peut sembler superflue. Mais pour les lecteurs qui utilisent régulièrement leur Kindle dans des positions où atteindre l’écran est compliqué, supprimer ce petit geste répétitif peut rapidement devenir un vrai confort.