Amazon repense le Kindle avec un écran sans bordure et un design plus fin

Amazon vient de revoir en profondeur le design de sa gamme Kindle. Après plusieurs générations relativement conservatrices, le constructeur adopte enfin une évolution physique visible : le traditionnel cadre surélevé autour de l’écran disparaît au profit d’une façade parfaitement plane, donnant aux liseuses une apparence plus moderne et plus proche de celle d’une tablette.

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Ce changement soulève toutefois un problème très concret pour une liseuse tactile : le cadre sert aussi naturellement de zone où poser ses doigts. Sans lui, le risque de toucher accidentellement l’écran en tenant l’appareil est plus important. Amazon affirme avoir développé une solution logicielle et matérielle pour éviter ce type de manipulation involontaire.

Un écran sans bordure, mais pas sans zone morte

Pour conserver une prise en main confortable, Amazon utilise une technologie tactile capacitive associée à des systèmes haptiques. Kevin Keith, vice-président Devices chez Amazon, explique que le Kindle peut identifier l’endroit où repose le doigt du lecteur et créer automatiquement une « zone morte » à cet emplacement.

L’idée est simple : lorsque le pouce est posé sur le bord de l’écran pendant la lecture, la liseuse détecte sa présence et désactive temporairement cette partie de la surface tactile. Il devient ainsi possible de tenir le Kindle naturellement sans provoquer involontairement un changement de page ou une autre commande tactile.

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Cette approche permet à Amazon de supprimer physiquement le cadre tout en conservant une expérience de lecture pensée pour être utilisée à une seule main.

Un Kindle standard plus fin et plus léger

Le Kindle de 6 pouces bénéficie également d’une réduction de son encombrement. Il mesure désormais 6,8 mm d’épaisseur pour 140 grammes, ce qui en fait le modèle présenté par Amazon comme le plus facile à transporter dans une poche.

Amazon annonce également des changements au niveau de l’expérience de lecture. Les changements de page seraient 30 % plus rapides que sur la génération précédente, tandis que la gamme adopte plusieurs nouvelles couleurs : Ube, Alpine Sky, Seaglass Green, Graphite et Fig.

Le Kindle classique débute à 154,99 euros et est proposé en Ube et Graphite. Amazon introduit également pour la première fois une version avec dos en aluminium, dotée de 32 Go de stockage et disponible notamment en Bleu Alpin Aluminium et Vert d’eau Aluminium, au prix de 194,99 €.

Le Kindle Paperwhite passe lui aussi au design sans cadre

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Le nouveau langage esthétique ne concerne pas uniquement le modèle standard. Le Kindle Paperwhite devient lui aussi plus fin et plus léger et adopte cette façade affleurante.

Amazon continue de positionner le Paperwhite comme le modèle offrant le plus grand écran de la gamme Kindle, ainsi que le contraste le plus élevé. L’objectif reste de proposer des noirs profonds et un texte particulièrement net, aussi bien en plein soleil que dans l’obscurité.

Le Paperwhite standard embarque 16 Go de stockage et coûte 209,99 euros en Graphite. La Paperwhite Signature Edition, avec 32 Go, passe à 259,99 dollars et est proposée en Graphite et Seaglass Green.

Le Kindle Colorsoft adopte également la nouvelle esthétique

Le Kindle Colorsoft, lancé en 2024 comme premier Kindle d’Amazon équipé d’un écran couleur, bénéficie lui aussi de cette refonte. Il reprend le design plus fin avec écran affleurant et se décline en version 16 Go à partir de 299,99 euros en Graphite. La Signature Edition de 32 Go coûte 329,99 euros et existe en Graphite et Fig.

Cette évolution est particulièrement intéressante pour le Colorsoft, puisque son écran couleur constitue déjà l’un des changements les plus importants apportés à la gamme Kindle ces dernières années. Amazon harmonise désormais son apparence avec celle des autres modèles.

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Des prix qui restent premium

Avec cette nouvelle génération, Amazon ne bouleverse pas réellement sa grille tarifaire. Le Kindle démarre à 154,99 euros, contre 209,99 euros pour le Paperwhite et 299,99 euros pour le Colorsoft.

La stratégie est surtout de moderniser progressivement l’ensemble de la gamme autour d’un même principe : des liseuses plus fines, plus légères et débarrassées de leur cadre traditionnel.

Le pari le plus intéressant reste néanmoins celui de l’interface tactile. La suppression du bezel est visuellement séduisante, mais son intérêt réel dépendra de l’efficacité de cette fameuse zone morte adaptative. Si la détection du doigt fonctionne naturellement, Amazon pourrait avoir trouvé une manière élégante de supprimer l’un des compromis historiques des liseuses tactiles.

Les nouveaux Kindle et leur déclinaison en aluminium sont disponibles dès aujourd’hui aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, en Irlande, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suède, en Pologne, au Japon, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Égypte et en Australie. Les nouveaux Paperwhite et Colorsoft sont, eux, proposés en précommande dans ces mêmes marchés.

Amazon maintient enfin sa gamme Kindle Kids, avec le Kindle Kids déjà disponible et le Kindle Kids Colorsoft proposé en précommande dans certains pays.