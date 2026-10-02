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Comprendre

Qu'est-ce que le Mode IA de Google ?

Définition, fonctionnement, disponibilité et limites du Mode IA de Google — la fiche de référence pour tout comprendre.

L'ESSENTIEL
  • Le Mode IA a dépassé le milliard d'utilisateurs mensuels un an après son lancement (Google I/O 2026)
  • Arrivé en France le 22 juillet 2026 seulement, après un blocage lié aux droits voisins
  • Les sites très exposés dans les Aperçus IA ont vu leur CTR chuter de 23,1 % en France dans les 9 jours suivant le lancement
01 Définition

Qu'est-ce que Mode IA, au juste ?

Le Mode IA est la fonctionnalité de recherche générative la plus poussée de Google, distincte des Aperçus IA (AI Overviews) qui se contentent d’un résumé en tête des résultats classiques. Accessible depuis un onglet dédié à côté d’Images, Actualités ou Vidéos, le Mode IA ouvre une véritable conversation : on peut y taper du texte, parler, ou importer une image, puis poser des questions de relance dans le même fil.

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Sa technique de « query fan-out » découpe la question en plusieurs sous-thèmes et lance de nombreuses recherches simultanément, pour explorer le Web plus largement qu’une recherche classique.

decouvrez le mode ia

Google a lancé le Mode IA (AI Mode) le 5 mars 2025 aux États-Unis, en expérimentation dans Search Labs et réservé aux abonnés Google One AI Premium, sur une version personnalisée de Gemini 2.0. La fonctionnalité s’est généralisée dès mai 2025, avant de connaître une croissance spectaculaire : à l’occasion de Google I/O 2026 (19 mai 2026), Google a annoncé que le Mode IA dépassait le milliard d’utilisateurs mensuels un peu plus d’un an après son lancement, tandis que les Aperçus IA franchissaient les 2,5 milliards.

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Il tourne désormais par défaut sur Gemini 3.5 Flash, les abonnés payants ayant accès en priorité aux modèles les plus récents (Gemini 3.7 Flash mi-août, puis 3.8 Flash début septembre 2026).

En France, le Mode IA et les Aperçus IA sont restés bloqués plusieurs mois en raison des droits voisins, qui imposent à Google de rémunérer les éditeurs de presse pour la réutilisation de leurs contenus. Les deux fonctionnalités sont finalement arrivées en français le 22 juillet 2026, avec un déploiement progressif sur le Web et les applications Google (iOS, Android).

Depuis l’été 2026, le Mode IA prend une tournure de plus en plus agentique : suivi du prix des vols, aide à la réservation d’hôtel, estimation en miles et points de fidélité, planification de voyage avec Canvas (27 août), et un test de paiement directement dans la conversation avec des marchands comme Flipkart en Inde (26 septembre). Depuis le 28 août, les Aperçus IA peuvent aussi s’étendre directement en une conversation Mode IA, et depuis le 21 septembre, certains liens affichés dans les Aperçus IA redirigent vers une conversation Mode IA plutôt que vers le site source — un changement suivi de près par les éditeurs de presse.

02 Évolution & versions

Des origines à aujourd'hui

  1. 5 mars 2025

    Lancement aux États-Unis

    Google ouvre le Mode IA en expérimentation dans Search Labs, réservé aux abonnés Google One AI Premium, sur une version personnalisée de Gemini 2.0.

  2. Mai 2025

    Généralisation

    À l’occasion de Google I/O 2025, le Mode IA devient la fonctionnalité de recherche IA la plus avancée de Google, avec un raisonnement et une multimodalité renforcés.

  3. 19 mai 2026

    Cap du milliard d'utilisateurs

    Lors de Google I/O 2026, le Mode IA dépasse le milliard d’utilisateurs mensuels un peu plus d’un an après son lancement ; les Aperçus IA franchissent les 2,5 milliards.

  4. 22 juillet 2026

    Arrivée en France

    Après un blocage lié aux droits voisins (rémunération des éditeurs de presse), le Mode IA et les Aperçus IA deviennent disponibles en français, avec un déploiement progressif sur le Web et les apps Google.

  5. Août - septembre 2026

    Fonctions agentiques

    Canvas pour planifier un voyage (27 août), Aperçus IA qui s’étendent en conversation Mode IA (28 août), Search Console qui mesure les impressions Mode IA (31 août), liens des Aperçus IA redirigés vers le Mode IA (21 septembre), test de paiement avec des marchands comme Flipkart en Inde (26 septembre).

03 Prix & formules

Combien ça coûte ?

Mode IA

Gratuit
0 €
  • Inclus dans la Recherche Google, onglet dédié
  • Modèle Gemini 3.5 Flash par défaut

Abonnement Google AI

Modèles les plus récents
Variable (Pro/Ultra)
  • Accès prioritaire à Gemini 3.7/3.8 Flash
  • Mêmes abonnements que l'app Gemini et Gemini Live

Le Mode IA est gratuit et inclus dans la Recherche Google. Les modèles Gemini les plus récents sont toutefois d’abord réservés aux abonnés Google AI (Pro/Ultra), les mêmes abonnements que pour l’app Gemini et Gemini Live.

04 Comment y accéder

Où et comment l'utiliser

Web
google.com, onglet Mode IA
À côté des onglets Images, Actualités et Vidéos
Mobile
App Google (iOS, Android)
Même expérience conversationnelle que sur le Web
Depuis les Aperçus IA
Un clic pour approfondir
Certains encarts Aperçus IA s'étendent directement en conversation Mode IA
Voix et image
Entrée multimodale
Poser une question en la dictant ou en important une photo
05 Fonctionnalités

Ce que ça permet de faire

Query fan-out

Découpe une question en plusieurs sous-thèmes et lance de nombreuses recherches simultanément, pour explorer le Web au-delà d’une recherche classique.

Conversation avec relances

Poser des questions de suivi dans le même fil, sans reformuler tout le contexte à chaque fois.

Entrée multimodale

Texte, voix, image ou fichier : le champ de recherche intelligent accepte plusieurs formats en entrée.

Fonctions agentiques voyage

Suivi du prix des vols, aide à la réservation d’hôtel, estimation en miles et points, planification avec Canvas.

Paiement en test

Achat directement depuis une conversation Mode IA, testé avec des marchands comme Flipkart en Inde depuis fin septembre 2026.

Reformulation intelligente

Des suggestions de reformulation générées par IA aident à préciser une question trop vague.

06 Limites & risques

Ce qu'il faut garder en tête

Fonctions agentiques encore limitées géographiquement

Le test de paiement dans la conversation n’est lancé qu’avec certains marchands, comme Flipkart en Inde ; pas encore de déploiement mondial confirmé.

Moins de visibilité pour les sites web

Search Console affiche les impressions du Mode IA depuis fin août 2026 (par page, pays, appareil, date), mais toujours pas les clics, le CTR ni les requêtes.

Baisse de trafic mesurée en France

Les sites très exposés dans les Aperçus IA ont vu leur CTR chuter de 23,1 % dans les 9 jours suivant le lancement français, selon des recoupements indépendants.

Liens redirigés vers la conversation

Depuis le 21 septembre 2026, certains liens des Aperçus IA mènent vers une conversation Mode IA plutôt que directement vers le site source.

Modèles les plus récents d'abord en anglais

Gemini 3.7 et 3.8 Flash sont d’abord déployés aux abonnés payants anglophones avant les autres langues et les comptes gratuits.

07 Conseils par profil

Faut-il utiliser Mode IA ?

Recherches complexes ou comparatives

Le Mode IA convient mieux qu’une recherche classique pour croiser plusieurs sources et affiner une question par relances successives.

Éditeurs et sites web

Surveiller les nouvelles impressions Mode IA dans Search Console pour anticiper une éventuelle baisse de trafic, particulièrement marquée en France au lancement.

Organisation de voyage

Les fonctions agentiques (Canvas, suivi de prix de vols, miles et points) en font un outil utile pour planifier un déplacement de bout en bout.

Utilisateurs francophones

Disponible en France seulement depuis juillet 2026 : certaines fonctions agentiques et les modèles les plus récents restent encore d’abord réservés à l’anglais.

08 Concurrents

Les principales alternatives

Alternative Éditeur Ce qui la distingue
ChatGPT OpenAI

Agent Mode et le navigateur Atlas visent aussi à dépasser la simple réponse conversationnelle pour agir sur le Web.
Perplexity Perplexity AI

Moteur de recherche IA qui cite systématiquement ses sources, pensé dès l’origine comme une alternative à la recherche classique.
Claude Anthropic

Moins orienté recherche web grand public, mais capable de naviguer et de synthétiser des sources via Cowork.
09 FAQ

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le Mode IA de Google ?

Un onglet de recherche conversationnel qui découpe une question en plusieurs sous-recherches lancées simultanément (« query fan-out »), répond en s’appuyant sur Gemini, et accepte les questions de relance dans le même fil, contrairement à une recherche classique.

Quelle est la différence entre le Mode IA et les Aperçus IA ?

Les Aperçus IA (AI Overviews) affichent un résumé généré par IA en tête des résultats de recherche classiques. Le Mode IA est une expérience à part entière, dans son propre onglet, pensée pour une exploration plus approfondie et une vraie conversation.

Le Mode IA est-il disponible en France ?

Oui, depuis le 22 juillet 2026. Son arrivée avait été retardée par les droits voisins, qui imposent à Google de rémunérer les éditeurs de presse pour la réutilisation de leurs contenus.

Le Mode IA est-il gratuit ?

Oui, il est inclus gratuitement dans la Recherche Google. Les modèles Gemini les plus récents (3.7 et 3.8 Flash) sont toutefois d’abord réservés aux abonnés payants de Google AI.

Le Mode IA peut-il réserver un hôtel ou suivre le prix d'un vol ?

Oui, Google y a ajouté des fonctions agentiques depuis l’été 2026 : suivi de prix de vols, aide à la réservation d’hôtel, estimation en miles et points, et planification de voyage avec l’outil Canvas.

Le Mode IA fait-il baisser le trafic des sites web ?

Des recoupements indépendants montrent un impact réel : en France, le CTR des sites très exposés dans les Aperçus IA a chuté de 23,1 % dans les neuf jours suivant le lancement. Search Console permet désormais de suivre les impressions du Mode IA, mais pas encore les clics ni les requêtes associées.

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