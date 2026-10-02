Le Mode IA (AI Mode) est un onglet de recherche conversationnel de Google : il découpe une question en plusieurs sous-recherches lancées simultanément, répond en s’appuyant sur Gemini, et accepte les relances dans le même fil. Lancé aux États-Unis en mars 2025, il n’est arrivé en France que le 22 juillet 2026, après un blocage lié aux droits voisins.

Le Mode IA est la fonctionnalité de recherche générative la plus poussée de Google, distincte des Aperçus IA (AI Overviews) qui se contentent d’un résumé en tête des résultats classiques. Accessible depuis un onglet dédié à côté d’Images, Actualités ou Vidéos, le Mode IA ouvre une véritable conversation : on peut y taper du texte, parler, ou importer une image, puis poser des questions de relance dans le même fil.

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Sa technique de « query fan-out » découpe la question en plusieurs sous-thèmes et lance de nombreuses recherches simultanément, pour explorer le Web plus largement qu’une recherche classique.

Google a lancé le Mode IA (AI Mode) le 5 mars 2025 aux États-Unis, en expérimentation dans Search Labs et réservé aux abonnés Google One AI Premium, sur une version personnalisée de Gemini 2.0. La fonctionnalité s’est généralisée dès mai 2025, avant de connaître une croissance spectaculaire : à l’occasion de Google I/O 2026 (19 mai 2026), Google a annoncé que le Mode IA dépassait le milliard d’utilisateurs mensuels un peu plus d’un an après son lancement, tandis que les Aperçus IA franchissaient les 2,5 milliards.

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Il tourne désormais par défaut sur Gemini 3.5 Flash, les abonnés payants ayant accès en priorité aux modèles les plus récents (Gemini 3.7 Flash mi-août, puis 3.8 Flash début septembre 2026).

En France, le Mode IA et les Aperçus IA sont restés bloqués plusieurs mois en raison des droits voisins, qui imposent à Google de rémunérer les éditeurs de presse pour la réutilisation de leurs contenus. Les deux fonctionnalités sont finalement arrivées en français le 22 juillet 2026, avec un déploiement progressif sur le Web et les applications Google (iOS, Android).

Depuis l’été 2026, le Mode IA prend une tournure de plus en plus agentique : suivi du prix des vols, aide à la réservation d’hôtel, estimation en miles et points de fidélité, planification de voyage avec Canvas (27 août), et un test de paiement directement dans la conversation avec des marchands comme Flipkart en Inde (26 septembre). Depuis le 28 août, les Aperçus IA peuvent aussi s’étendre directement en une conversation Mode IA, et depuis le 21 septembre, certains liens affichés dans les Aperçus IA redirigent vers une conversation Mode IA plutôt que vers le site source — un changement suivi de près par les éditeurs de presse.