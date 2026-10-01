L’Aperçu IA (AI Overviews) est le résumé rédigé par l’IA de Google qui s’affiche en tête des résultats de recherche classiques, gratuit, sans option pour le désactiver. Il touche déjà plus de la moitié des recherches en France depuis son arrivée le 22 juillet 2026, avec un effet mesurable sur le trafic des sites web.

L’Aperçu IA est le résumé généré par l’intelligence artificielle de Google qui s’affiche directement au-dessus des liens bleus, dans la page de résultats classique — à ne pas confondre avec le Mode IA, un onglet à part entière pensé pour une vraie conversation. L’Aperçu IA synthétise plusieurs sources web, avec quelques liens cités sur le côté, en s’appuyant sur une version adaptée de Gemini.

Publicité

La fonctionnalité est née de SGE (Search Generative Experience), une expérience de recherche générative présentée par Google à I/O 2023. Rebaptisée AI Overviews, elle s’est déployée largement aux États-Unis le 14 mai 2024, d’abord sur un nombre limité de requêtes (santé, finance…). Google la qualifie lui-même de l’un des lancements de la Recherche ayant connu le plus de succès de la dernière décennie : à l’occasion de Google I/O 2026 (19 mai 2026), l’entreprise a revendiqué 2,5 milliards d’utilisateurs mensuels, deux fois et demie plus que le Mode IA.

En France, l’Aperçu IA est resté bloqué près de deux ans en raison des droits voisins, qui imposent à Google de rémunérer les éditeurs de presse pour la réutilisation de leurs contenus. Il a finalement été activé le 22 juillet 2026, en même temps que le Mode IA, sans transition ni paramètre à activer : les éditeurs de presse avaient reçu un courrier officiel quelques semaines plus tôt, les entreprises l’ont simplement constaté dans leurs outils de mesure.

Publicité

Un mois après le lancement français, plusieurs études indépendantes ont chiffré son emprise : entre 52,6 % (SE Ranking, sur 100 000 mots-clés) et 54,9 % (The Black Room, sur 25 000 requêtes) des recherches françaises déclenchent désormais un Aperçu IA. La couverture varie énormément selon le volume de recherche (8,4 % sur les requêtes les plus recherchées, jusqu’à 57,5 % sur la longue traîne) et selon le secteur (87 % pour les requêtes RH et business, contre 20 % pour la mode ou l’alimentaire).

Le trafic des sites web en pâtit, mais de façon inégale. Ahrefs, qui a suivi 963 domaines français, mesure un repli moyen du CTR de 5,7 %, avec une chute de 23,1 % pour les sites les plus exposés dans les neuf premiers jours ; une expérience de terrain randomisée (Agarwal et Sen, avril 2026) a mesuré jusqu’à -39,8 % de clics organiques sur son périmètre. Les requêtes purement informationnelles perdent le plus de trafic ; les requêtes à intention commerciale sont nettement moins touchées. Pour être cité, mieux vaut soigner sa présence sur le web dans son ensemble que son seul positionnement : selon Ahrefs, les mentions de marque (même sans lien) corrèlent trois fois plus avec la visibilité dans l’Aperçu IA que les liens entrants, et une autre étude portant sur environ 863 000 mots-clés et 4 millions d’URL citées montre que le top 10 organique ne représente que 38 % des citations.