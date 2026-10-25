Une évolution discrète pourrait profondément changer l’autonomie des smartphones haut de gamme. D’après le leaker chinois Digital Chat Station, un grand constructeur chinois testerait actuellement une nouvelle génération de batteries combinant boîtier métallique en acier et cellules empilées, une approche qui pourrait permettre d’augmenter fortement la capacité sans faire exploser le volume occupé à l’intérieur du smartphone.

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Cette piste reprend en partie une technologie adoptée par Apple sur certains de ses iPhone récents, mais les fabricants chinois chercheraient à aller plus loin en l’associant à des architectures de cellules plus compactes et à des batteries utilisant des anodes silicium-carbone.

À terme, des capacités de 9 000 à 10 000 mAh pourraient devenir envisageables sur des smartphones classiques.

Apple a ouvert une nouvelle voie avec les batteries métalliques

Apple a commencé à utiliser une enveloppe en aluminium autour de la batterie sur l’iPhone 16 Pro. L’intérêt de cette structure est notamment mécanique : le boîtier rigide apporte davantage de résistance à l’ensemble de la cellule et peut faciliter son intégration dans un châssis très compact.

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La firme continuerait à faire évoluer cette approche. Les informations actuellement rapportées autour de l’iPhone 18 Pro Max évoquent notamment une capacité pouvant atteindre 5 391 mAh sur les versions équipées d’un tiroir SIM physique, soit une progression notable par rapport à la génération précédente.

L’intérêt de cette architecture ne réside toutefois pas uniquement dans le nombre de milliampères-heures. La manière dont la batterie occupe l’espace disponible devient tout aussi importante alors que les smartphones multiplient les capteurs photo, les systèmes de refroidissement et les composants dédiés à l’IA.

Les constructeurs chinois veulent combiner acier et cellules empilées

La piste actuellement testée par un constructeur chinois irait plus loin. Selon Digital Chat Station 75 % fiable, elle associerait cette fois un boîtier en acier à une construction en cellules empilées.

La plupart des batteries utilisent encore une structure dite « jelly-roll », dans laquelle les différents matériaux sont enroulés. Les cellules empilées permettent au contraire d’organiser les différentes couches de manière plus efficace, avec l’objectif d’exploiter davantage le volume disponible à l’intérieur du smartphone.

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Associée à une enveloppe métallique et à une chimie silicium-carbone, cette architecture pourrait donc offrir plusieurs leviers simultanément : meilleure utilisation de l’espace, densité énergétique supérieure et capacité totale plus importante.

Les 7 000 mAh ne seraient bientôt plus une exception

Les fabricants chinois ont déjà largement fait évoluer les capacités des batteries de smartphones. Grâce notamment aux anodes silicium-carbone, plusieurs modèles haut de gamme ont désormais franchi la barre des 7 000 mAh, un niveau qui aurait encore semblé exceptionnel il y a quelques années.

La prochaine étape pourrait donc être celle des 9 000 voire 10 000 mAh. Il ne s’agit pour l’instant que d’une perspective issue d’informations non officielles, mais les différentes évolutions technologiques commencent à rendre cette hypothèse techniquement plus crédible.

Cependant, le véritable défi sera l’intégration. Une batterie de 10 000 mAh ne peut pas simplement prendre toute la place disponible : il faut également loger les caméras, le processeur, les antennes, le système de refroidissement et les différents composants nécessaires aux fonctions d’IA.

Samsung pourrait également augmenter la capacité de ses Galaxy

Samsung semble lui aussi préparer une évolution dans ce domaine. Des fuites évoquent une batterie d’environ 5 200 mAh pour le Galaxy S27 Pro et jusqu’à 5 700 mAh pour le Galaxy S27 Ultra.

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Si ces chiffres se confirment, il s’agirait d’une évolution notable pour la gamme Ultra, dont la capacité de batterie a relativement peu progressé ces dernières années. Samsung utiliserait par ailleurs une technologie silicium-carbone déjà introduite sur certains de ses smartphones pliables.

L’approche de Samsung reste toutefois plus conservatrice que les capacités évoquées chez certains constructeurs chinois. Elle illustre néanmoins une tendance commune : les fabricants cherchent désormais à augmenter l’autonomie principalement grâce à la densité énergétique et à une meilleure utilisation du volume interne.

La prochaine bataille pourrait se jouer à l’intérieur du smartphone

Pendant longtemps, la capacité des batteries a progressé lentement parce que les fabricants devaient arbitrer entre autonomie, épaisseur et poids. Les nouvelles chimies silicium-carbone ont déjà changé cette équation, mais l’architecture physique des cellules pourrait constituer la prochaine étape.

L’association d’un boîtier métallique, de cellules empilées et d’une chimie silicium-carbone pourrait permettre de gagner encore de la capacité sans nécessairement transformer les smartphones en appareils beaucoup plus épais.

Cependant, il faut rester prudent : les informations concernant la batterie de 10 000 mAh restent à ce stade des rumeurs, et rien ne garantit qu’un tel modèle arrivera rapidement sur le marché. Si cette technologie se concrétise, elle pourrait néanmoins déplacer la concurrence sur un terrain particulièrement visible pour les utilisateurs : l’autonomie.

Après les écrans, les appareils photo et les performances, la prochaine grande course du smartphone pourrait finalement être beaucoup plus simple à comprendre : tenir plusieurs jours sans recharge.