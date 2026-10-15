Google renforce la sécurité d’Android avec une nouvelle série de protections contre les arnaques téléphoniques et les messages frauduleux. Jusqu’ici réservées à certains smartphones Pixel, plusieurs fonctionnalités vont s’étendre à des appareils de Motorola, OnePlus, Xiaomi, OPPO et d’autres fabricants. Le Galaxy S26 profite également de nouvelles protections dans Google Messages.

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Annoncées à l’occasion du Mois de la sensibilisation à la cybersécurité, ces nouveautés doivent aider les utilisateurs à repérer les tentatives d’escroquerie avant qu’ils ne cliquent sur un lien, communiquent des informations sensibles ou donnent accès à leurs comptes. Google affirme que ses fonctions de détection des arnaques dans Téléphone et Messages identifient déjà plus de 5 millions d’appels et de SMS suspects chaque mois.

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Au programme : des alertes directement dans les notifications, une meilleure protection des écrans de connexion pendant le partage d’écran, des avertissements contre le détournement du renvoi d’appels et un mode de protection renforcée dans Google Messages.

Les alertes anti-arnaques arrivent sur davantage de smartphones Android

Jusqu’à présent, certaines protections contre les messages frauduleux étaient principalement associées aux smartphones Pixel. Google annonce désormais leur extension à un ensemble plus large de fabricants, avec un déploiement prévu plus tard cette année.

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La fonction Détection d’escroquerie pourra notamment analyser les notifications de conversation et signaler un message suspect avant même que l’utilisateur ouvre l’application de messagerie. Cette approche vise à intervenir plus tôt dans le processus d’une arnaque, au moment où un message prétend provenir d’une banque, d’un service de livraison ou d’un organisme officiel.

Google travaille avec Honor, Infinix, iQOO, itel, JOVI, Motorola, OPPO, OnePlus, realme, TECNO, Vivo et Xiaomi pour étendre cette fonctionnalité à des centaines de millions d’utilisateurs supplémentaires.

La disponibilité dépendra toutefois des appareils et des calendriers de déploiement des fabricants. Google ne fournit pas, dans les informations présentées, une liste exhaustive des modèles compatibles ni une date précise pour chaque marque.

Android masquera davantage d’informations sensibles pendant le partage d’écran

Le partage d’écran peut devenir un risque de sécurité lorsqu’un escroc convainc sa victime de lui montrer son smartphone pendant un appel ou une session d’assistance à distance. L’objectif est parfois de récupérer des identifiants, des données bancaires ou des codes de validation.

Android masque déjà certaines informations sensibles dans ses propres applications. Google étend maintenant cette protection aux champs de connexion et aux écrans de paiement affichés dans Chrome et Android WebView.

Concrètement, les informations les plus sensibles doivent être masquées lorsque l’utilisateur partage son écran, ce qui limite les possibilités de récupération de données par une personne malveillante. Cette nouveauté doit être déployée au cours du mois sur les appareils fonctionnant sous Android 15 ou une version ultérieure.

Cette protection ne dispense pas de rester vigilant pendant un partage d’écran. Elle constitue une barrière supplémentaire, mais ne rend pas légitime une demande d’accès à distance ou de communication d’informations confidentielles.

Une alerte pour empêcher le détournement des appels

Google s’attaque également à une technique de fraude moins connue : le détournement du renvoi d’appels. Dans certains scénarios, un escroc se fait passer pour un conseiller bancaire ou un opérateur téléphonique et demande à sa victime de composer un code sur son smartphone. Ce code peut activer le renvoi des appels entrants vers un numéro contrôlé par le fraudeur.

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Le problème ne se limite pas aux conversations ordinaires. Si les appels de validation d’un compte sont redirigés, le fraudeur peut potentiellement intercepter des codes à usage unique et s’en servir pour tenter de prendre le contrôle de comptes personnels.

Android affichera désormais un avertissement lorsqu’une application tente de convaincre l’utilisateur d’activer le renvoi d’appels. Le message doit rappeler qu’une telle demande peut signaler une arnaque et inciter à interrompre la procédure.

Le déploiement est prévu début décembre sur les Pixel et certains autres appareils compatibles. Cette protection cible une manipulation qui repose moins sur une faille technique que sur la capacité du fraudeur à convaincre sa victime d’effectuer elle-même une opération risquée.

Google Messages : un mode de protection renforcée avec Gemini

Google ajoute également un mode facultatif de protection renforcée dans Google Messages. Celui-ci complète les mécanismes habituels de détection des arnaques avec des contrôles supplémentaires, notamment pour les conversations provenant d’expéditeurs inconnus.

Lorsque cette option est activée, certains échanges suspects peuvent être analysés dans le cloud à l’aide des modèles GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche de Google. L’entreprise explique que ces modèles peuvent mieux interpréter les messages longs et repérer les intentions d’un escroc, par exemple lorsqu’une tentative de fraude s’étale sur plusieurs messages.

La protection s’appuie aussi sur Gemini Nano, exécuté directement sur l’appareil, pour examiner des liens qui ne figurent pas encore dans les listes connues de sites frauduleux. Google prévoit par ailleurs des avertissements supplémentaires avant l’ouverture de liens provenant de numéros inconnus.

Selon les informations communiquées, ces fonctions sont destinées notamment aux Pixel 10 et modèles ultérieurs, à la gamme Galaxy S26 ainsi qu’aux Galaxy Z Fold 8 et Z Flip compatibles. Le déploiement du mode renforcé doit commencer dans les prochaines semaines.

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Le recours à des modèles dans le cloud soulève néanmoins une question importante : celle du traitement des conversations privées. Les informations disponibles ne détaillent pas ici l’ensemble des modalités de traitement des données pour chaque contrôle. Les utilisateurs devront donc consulter les paramètres et les informations de confidentialité associés à la fonctionnalité avant de l’activer s’ils souhaitent comprendre précisément son fonctionnement.

Google met en avant la sécurité des Pixel face à l’iPhone

Pour accompagner ses annonces, Google cite également une étude réalisée par Leviathan Security Group et financée par l’entreprise. Dans cette évaluation, le Pixel 11 Pro aurait obtenu 29 points sur 31, contre 17,75 points pour l’iPhone 18 Pro.

Ces résultats doivent être interprétés avec prudence. Il s’agit d’un test financé par Google, et le résultat dépend nécessairement des critères retenus, des appareils évalués et de la méthodologie employée. Il ne suffit donc pas, à lui seul, à établir une supériorité générale d’un système sur l’autre en matière de sécurité.

L’enjeu le plus concret de cette annonce reste l’extension des protections Android au-delà de l’écosystème Pixel. Les utilisateurs de Motorola, OnePlus, Xiaomi et d’autres marques devraient bénéficier de mécanismes supplémentaires pour repérer les messages suspects, tandis que les appareils compatibles avec Google Messages profiteront de contrôles plus poussés.

Une sécurité qui dépend aussi des comportements

Avec ces nouveautés, Google veut intervenir à plusieurs étapes d’une tentative d’escroquerie : avant l’ouverture d’un message, pendant un partage d’écran ou au moment où un utilisateur risque d’activer un renvoi d’appels frauduleux.

L’approche combine des protections intégrées à Android, des outils de détection et des modèles d’intelligence artificielle. Elle peut réduire certains risques, mais ne remplace pas les réflexes de base : ne jamais communiquer un code de validation à un interlocuteur non vérifié, ne pas composer un code demandé par un prétendu conseiller sans en comprendre la fonction et interrompre tout partage d’écran suspect.

L’extension de ces outils à davantage de fabricants constitue une évolution importante pour l’écosystème Android. Reste à voir à quelle vitesse les constructeurs les déploieront et dans quelle mesure les alertes supplémentaires permettront de déjouer des arnaques qui évoluent constamment.