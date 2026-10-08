Amazon vient de dévoiler une nouvelle génération de tablettes qui marque une rupture importante avec sa stratégie historique. Les Amazon Alexa Tablet abandonnent Fire OS au profit d’un nouveau système basé sur Android, avec surtout un accès complet au Google Play Store dès leur lancement.

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La gamme comprend trois modèles : Alexa Tablet 12 Pro, Alexa Tablet 11 et Alexa Tablet 8. Tous intègrent également Alexa+, l’assistant dopé à l’intelligence artificielle d’Amazon, qui peut désormais comprendre ce qui se passe à l’écran pour fournir une aide contextuelle.

Amazon insiste d’ailleurs sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un simple changement de nom des Fire Tablets. L’entreprise parle d’une nouvelle gamme de produits, avec un nouveau matériel et un nouveau système d’exploitation.

Le Google Play Store change complètement la donne

Jusqu’ici, les tablettes Amazon fonctionnaient avec Fire OS et la boutique d’applications maison de l’entreprise. Cette limitation constituait l’un des principaux freins face aux tablettes Android classiques.

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Les Alexa Tablets changent radicalement cette approche. Le Google Play Store est disponible dès le lancement, donnant accès à des millions d’applications, notamment YouTube, Netflix, Gmail et de nombreux autres services Android.

Amazon cherche ainsi à élargir considérablement le public potentiel de ses tablettes en supprimant l’une des principales différences avec les appareils Android traditionnels.

Alexa+ au cœur de l’expérience

L’autre grande nouveauté est l’intégration native d’Alexa+. L’utilisateur peut simplement dire « Alexa » ou appuyer sur le bouton Ask Alexa pour solliciter l’assistant. Celui-ci peut répondre à des questions, contrôler la maison connectée ou aider dans différentes tâches.

Amazon va toutefois plus loin avec On-Screen Intelligence. L’utilisateur peut demander explicitement à Alexa d’analyser ce qui est affiché à l’écran afin d’obtenir une réponse contextualisée.

Par exemple, lorsqu’une liste de sentiers de randonnée est affichée, il devient possible de demander à Alexa lequel correspond le mieux à ses besoins. Amazon précise que cette fonction ne s’active que lorsque l’utilisateur le demande, avec un indicateur visuel permettant de savoir lorsqu’Alexa peut voir l’écran.

Alexa Tablet 12 Pro : la vitrine de la gamme

Le modèle haut de gamme est l’Alexa Tablet 12 Pro. Son châssis monobloc en aluminium mesure seulement 6,5 mm d’épaisseur. Elle embarque un écran de 12 pouces affichant 280 pixels par pouce, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un format 3:2. Amazon propose deux versions : un écran standard et une variante Nanomatte, conçue pour réduire fortement les reflets.

Amazon affirme que cette tablette offre près de trois fois les performances processeur et neuf fois les performances graphiques de n’importe quelle tablette précédemment commercialisée par l’entreprise.

La marque cible donc aussi bien le divertissement que des usages plus exigeants : multitâche avec plusieurs fenêtres, jeux utilisant intensivement le GPU ou encore streaming vidéo 4K.

La tablette dispose également de haut-parleurs Dolby Atmos, du Wi-Fi 6E et d’une autonomie annoncée pouvant atteindre 16 heures de lecture vidéo.

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Une tablette qui veut remplacer un PC

Amazon accompagne le 12 Pro de deux accessoires particulièrement importants : le Pro Pen et le Pro Keyboard. Le stylet utilise la technologie USI 2.0, avec 4 096 niveaux de pression, détection de l’inclinaison, fixation magnétique et recharge sans fil.

Le clavier se fixe lui aussi magnétiquement à la tablette, sans nécessiter d’appairage Bluetooth. Amazon veut ainsi transformer son modèle haut de gamme en véritable poste de travail.

Le 12 Pro bénéficie également d’une expérience Kindle repensée. Lorsque l’utilisateur ouvre l’application Kindle, les notifications sont mises en sourdine et la lumière bleue est réduite afin de créer un environnement plus proche d’une liseuse.

L’autonomie en mode lecture peut atteindre 20 heures, et les annotations réalisées avec le Pro Pen peuvent être synchronisées avec Kindle sur les appareils compatibles, notamment Kindle Scribe.

Alexa Tablet 11 : le modèle polyvalent

L’Alexa Tablet 11 vise davantage le divertissement et les usages quotidiens. Elle dispose d’un écran 11 pouces 2,5K affichant 276 pixels par pouce, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un format 16:10.

Amazon annonce un processeur à huit cœurs accompagné de 8 Go de RAM, deux haut-parleurs Dolby Atmos et jusqu’à 15 heures de lecture vidéo.

La tablette est proposée en Graphite, Amethyst et Matcha, à partir de 329,99 euros en France selon les informations communiquées par Amazon.

Alexa Tablet 8 : la plus compacte

Enfin, l’Alexa Tablet 8 mise avant tout sur la mobilité. Son écran mesure 8,7 pouces et la tablette adopte elle aussi une conception entièrement en aluminium. Avec 329 grammes et 7,95 mm d’épaisseur, Amazon la présente comme un modèle pouvant être facilement utilisé d’une seule main.

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Elle cible principalement la lecture, la navigation web et le streaming lors des déplacements.

Elle est proposée en Graphite, Rose et Bleu sarcelle, avec un prix de départ annoncé à 229,99 euros dans les informations européennes fournies par Amazon.

Une expérience Amazon personnalisée dès le démarrage

Les nouvelles tablettes intègrent également un espace personnalisé « Pour vous » qui rassemble les contenus récemment regardés, lus, écoutés ou utilisés. Un nouvel onglet dynamique sur l’écran d’accueil affiche le contenu en cours, des recommandations et différentes suggestions personnalisées.

Amazon cherche donc à faire de ses tablettes un point d’accès central à son écosystème, plutôt qu’un simple terminal Android doté d’Alexa.

Amazon n’oublie pas les enfants

Amazon lance parallèlement de nouvelles Amazon Kids Tablets en versions 8,7 et 11 pouces. Les packs comprennent la tablette, une coque résistante et un an d’Amazon Kids+, qui donne accès à des milliers de livres, jeux, vidéos et applications adaptés aux enfants, dans un environnement sans publicité.

Deux déclinaisons sont proposées selon l’âge. Les modèles destinés aux enfants de 3 ans et plus utilisent notamment des coques souples inspirées de licences comme Paw Patrol et Barbie, tandis que les modèles pour les 6 ans et plus disposent d’une coque rigide plus fine avec pied intégré.

Prix et disponibilité

Les nouvelles Alexa Tablets sont proposées aux tarifs suivants :

Modèle Prix de départ Principales caractéristiques Alexa Tablet 12 Pro 499,99 € 12″, 120 Hz, 8 Go/128 Go Alexa Tablet 12 Pro Nanomatte 559,99 € 12″, écran antireflet Alexa Tablet 11 329,99 € 11″, 2,5K, 90 Hz, 8 Go/64 Go Alexa Tablet 8 229,99 € 8,7″, 329 g, 4 Go/64 Go

Les accessoires sont proposés à 139,99 € pour le Pro Keyboard et 84,99 € pour le Pro Pen.

Les trois Alexa Tablets ainsi que les nouvelles Amazon Kids Tablets sont disponibles en précommande. Leur commercialisation est prévue le 14 octobre 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, puis le 19 octobre en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en Espagne.

Avec ces appareils, Amazon opère donc un changement stratégique majeur. Le passage à Android avec le Google Play Store pourrait être aussi important que l’arrivée d’Alexa+, car il permet enfin aux tablettes Amazon de se rapprocher des standards des autres appareils Android tout en conservant l’intégration poussée de l’écosystème Amazon.