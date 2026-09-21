Apple pourrait profiter du 20e anniversaire de l’iPhone pour transformer profondément sa face avant. Selon de nouvelles informations de Digital Chat Station, les futurs iPhone 20 Pro et iPhone 20 Pro Max seraient actuellement testés avec des écrans légèrement plus grands, pratiquement sans bordures et incurvés sur leurs quatre côtés.

La fuite apporte également de premières définitions précises et évoque la présence d’un poinçon pour la caméra frontale. À plus d’un an du lancement attendu en 2027, ces caractéristiques restent toutefois celles de prototypes et pourraient encore évoluer sensiblement.

Des écrans de 6,41 et 6,96 pouces pour les iPhone 20 Pro

Digital Chat Station évoque deux nouvelles diagonales pour la génération anniversaire. L’iPhone 20 Pro serait actuellement testé avec une dalle de 6,41 pouces affichant environ 2 686 x 1 236 pixels. L’iPhone 20 Pro Max passerait de son côté à 6,96 pouces, avec une définition proche de 2 912 x 1 340 pixels.

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Les différences avec les iPhone 18 Pro lancés en septembre 2026 resteraient relativement modestes. L’iPhone 18 Pro dispose actuellement d’un écran de 6,3 pouces en 2 622 x 1 206 pixels, tandis que l’iPhone 18 Pro Max utilise une dalle de 6,9 pouces en 2 868 x 1 320 pixels. Dans les deux cas, Apple conserve une densité de 460 pixels par pouce.

Les dimensions évoquées pour 2027 augmenteraient donc principalement la surface d’affichage sans chercher à améliorer significativement la finesse de l’image. En tenant compte des diagonales et définitions divulguées, la densité resterait en effet proche des 460 ppp actuels.

Les proportions seraient également similaires à celles des modèles Pro existants. Apple pourrait ainsi agrandir légèrement ses écrans tout en conservant une expérience logicielle et une densité visuelle très proches.

Un écran « quad-curved » presque sans bordures

La véritable évolution se situerait moins dans la diagonale que dans la forme de la dalle. Selon Digital Chat Station, les prototypes testés par Apple présenteraient un design quad-curved, avec une légère courbure sur les quatre côtés de l’écran et des bordures pratiquement invisibles. Ce n’est pas la première fois que cette piste apparaît.

En avril dernier, la même source affirmait déjà qu’Apple travaillait avec Samsung Display sur une dalle personnalisée destinée à l’iPhone anniversaire. Le constructeur aurait notamment étudié une structure sans polariseur traditionnel ainsi qu’une courbure légère sur les quatre extrémités. À l’époque, Apple aurait encore été en train d’ajuster le rayon de courbure. Les nouvelles informations ne permettent toujours pas de déterminer jusqu’où l’écran descendrait réellement sur les côtés.

Cette distinction sera importante. Une dalle très incurvée pourrait transformer radicalement l’apparence de l’iPhone, mais également poser des questions d’ergonomie, de résistance et de lisibilité sur les bords. Une courbure beaucoup plus subtile pourrait au contraire servir essentiellement à créer l’impression que l’image se prolonge jusqu’au châssis.

L’objectif semble dans tous les cas être de réduire visuellement la frontière entre l’écran et le reste du smartphone.

Un simple poinçon pourrait remplacer la Dynamic Island

Un autre détail de cette nouvelle fuite attire particulièrement l’attention : les prototypes disposeraient d’un poinçon dans l’écran. Cette configuration serait sensiblement différente de celle imaginée par de précédentes rumeurs. Des rendus apparus au printemps montraient notamment un iPhone 20 dépourvu de toute ouverture visible, avec la caméra frontale et les composants nécessaires à Face ID dissimulés sous la dalle.

Les prototypes évoqués aujourd’hui suggèrent plutôt une étape intermédiaire. Apple pourrait déplacer une partie des composants de Face ID sous l’écran tout en conservant une ouverture visible pour la caméra frontale. Une telle configuration permettrait de réduire considérablement l’espace occupé actuellement par la Dynamic Island sans devoir immédiatement cacher tous les capteurs derrière les pixels.

Ce scénario reste cependant très hypothétique.

Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max utilisent toujours la Dynamic Island, même si Apple en a fait évoluer le fonctionnement avec la possibilité d’afficher jusqu’à trois Live Activities simultanément. Passer à un simple poinçon constituerait donc une modification importante de l’identité visuelle adoptée par l’iPhone depuis plusieurs générations.

Cela poserait également une question logicielle : que deviendrait la Dynamic Island si l’espace physique nécessaire à son affichage était fortement réduit ? Apple pourrait conserver certaines de ses animations autour d’un poinçon plus compact, modifier profondément l’interface ou abandonner progressivement cette métaphore. À ce stade, aucune de ces possibilités n’est confirmée.

Samsung et LG travailleraient encore sur les contraintes de la dalle

La conception d’un écran quasiment sans bordures ne consiste pas simplement à courber une dalle existante. De précédentes informations indiquaient qu’Apple travaillait avec Samsung Display et LG Display pour limiter notamment les pertes de luminosité susceptibles d’apparaître autour des parties incurvées. Ce problème est particulièrement important lorsque l’objectif consiste à donner l’impression d’une image uniforme jusqu’aux extrémités du téléphone. Une variation de luminosité ou de couleur sur les quatre côtés rendrait immédiatement visible la transition qu’Apple cherche précisément à faire disparaître.

Le retrait potentiel du polariseur pourrait également participer à cette recherche d’une dalle plus fine et mieux adaptée à cette architecture, mais les caractéristiques définitives restent encore inconnues.

Le fait que plusieurs configurations circulent actuellement — caméra totalement sous l’écran dans certaines rumeurs, poinçon dans les derniers prototypes — renforce surtout l’idée d’un projet toujours en développement.

Apple testerait plusieurs solutions avant de figer le design industriel capable d’être produit à très grande échelle.

L’iPhone du 20e anniversaire pourrait justifier une rupture de design

Le contexte donne évidemment davantage de poids à ces expérimentations. Le premier iPhone a été présenté en 2007. La génération commercialisée en 2027 correspondra donc au 20e anniversaire du smartphone d’Apple, ce qui alimente depuis plusieurs mois les rumeurs autour d’un changement de design plus important que lors d’une génération traditionnelle.

Même son nom reste incertain.

Digital Chat Station avait évoqué en juin des travaux de test et de moulage concernant la gamme 2027, tout en présentant « iPhone 19 » comme une appellation provisoire. D’autres informations suggèrent depuis 2025 qu’Apple pourrait profiter de cet anniversaire pour modifier sa nomenclature et passer directement à l’iPhone 20.

Apple n’a naturellement confirmé ni ce nom ni les caractéristiques de cette génération. Un précédent existe néanmoins dans la stratégie de la marque. Pour les dix ans de l’iPhone, Apple avait abandonné l’appellation iPhone 9 et introduit l’iPhone X, accompagné d’une transformation importante du design et de l’interface.

Cela ne signifie pas que l’entreprise reproduira exactement la même stratégie en 2027. Mais un modèle anniversaire constitue une occasion naturelle pour introduire une évolution esthétique plus ambitieuse.

Une fuite qui décrit surtout la direction explorée par Apple

Les nouvelles dimensions constituent des informations intéressantes, mais elles ne sont probablement pas encore le véritable sujet de cette génération. Passer de 6,3 à 6,41 pouces ou de 6,9 à 6,96 pouces représenterait une évolution relativement discrète. En revanche, combiner ces diagonales avec des bordures presque inexistantes, une dalle légèrement incurvée sur quatre côtés et une réduction majeure de la Dynamic Island pourrait donner à l’iPhone une apparence sensiblement différente.

C’est également pourquoi les détails actuels doivent rester considérés comme provisoires. Les smartphones commercialisés en 2027 sont encore suffisamment éloignés pour qu’Apple teste plusieurs architectures d’écran, modifie leurs dimensions ou abandonne certaines solutions si leur production, leur résistance ou leur qualité d’affichage ne répondent pas à ses exigences.

La présence d’un poinçon dans les prototypes actuels ne permet donc pas d’écarter définitivement une caméra sous l’écran. De la même manière, les dimensions rapportées aujourd’hui ne garantissent pas celles des modèles commercialisés.

À ce stade, la fuite révèle surtout l’objectif qu’Apple semble poursuivre pour les 20 ans de l’iPhone : faire progressivement disparaître les éléments qui encadrent ou interrompent l’écran. Après avoir réduit les bordures et transformé l’encoche en Dynamic Island, la prochaine étape pourrait être de donner l’impression que la face avant entière du smartphone n’est plus qu’une seule surface d’affichage.