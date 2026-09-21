Avec les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, Apple a réintroduit de la mécanique au cœur de la photographie mobile. Le démontage réalisé par iFixit permet désormais d’observer de près leur nouvel objectif principal à ouverture variable, dont les six minuscules lamelles se déplacent pour contrôler physiquement la quantité de lumière atteignant le capteur.

La prouesse de miniaturisation est remarquable : chacune de ces lamelles affiche une épaisseur comparable à celle d’un cheveu humain. Mais cette sophistication a une contrepartie. Selon iFixit, réparer le mécanisme lui-même en cas de panne serait pratiquement impossible, ce qui devrait imposer le remplacement complet du module photo.

Six minuscules lamelles pour faire varier physiquement l’ouverture

Le démontage d’iFixit offre un aperçu particulièrement intéressant du fonctionnement du nouvel appareil photo principal des iPhone 18 Pro. Contrairement à une ouverture fixe, le système développé par Apple utilise un iris mécanique composé de six lamelles superposées. Celles-ci peuvent se déplacer afin d’ouvrir ou de fermer l’objectif et ainsi modifier physiquement la quantité de lumière transmise au capteur.

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Le fonctionnement repose notamment sur un mécanisme magnétique. iFixit a pu le démontrer en déplaçant simplement un aimant à proximité du module photo démonté et non alimenté : les différentes lamelles réagissent alors en modifiant l’ouverture de l’iris.

Cette architecture rapproche davantage l’appareil photo de l’iPhone du fonctionnement d’un objectif photographique traditionnel. Le smartphone peut adapter physiquement son ouverture plutôt que de dépendre exclusivement du traitement logiciel pour modifier le rendu final.

Apple utilise six lamelles, qui se chevauchent pour former l’iris au centre de l’objectif. Leur déplacement doit être suffisamment précis pour conserver une ouverture régulière malgré des dimensions extrêmement réduites.

Des lamelles aussi fines qu’un cheveu humain

C’est justement l’échelle du mécanisme qui impressionne le plus dans le démontage. À l’aide d’un microscope Evident DSX2000, iFixit a comparé l’une des lamelles de l’iris à un cheveu humain. Les deux présentent une épaisseur comparable, ce qui donne une idée du niveau de miniaturisation nécessaire pour intégrer un véritable diaphragme mécanique dans un smartphone.

La difficulté ne consiste d’ailleurs pas seulement à fabriquer ces pièces minuscules. Les six lamelles doivent se déplacer de manière coordonnée et suffisamment fiable pour que l’ouverture puisse être modifiée à répétition pendant toute la durée de vie du téléphone.

Plus remarquable encore, Apple a réussi à intégrer ce mécanisme dans un encombrement similaire à celui de l’appareil photo principal de la génération iPhone 17 Pro. iFixit décrit ainsi cette ouverture variable comme une véritable « prouesse d’ingénierie de précision ». La formule prend tout son sens une fois le module ouvert : derrière une fonctionnalité relativement discrète dans l’application Appareil photo se cache un assemblage mécanique dont certaines pièces se mesurent à l’échelle d’un cheveu.

Une sophistication dont l’impact photographique reste subtil

Toutefois, l’intérêt technique du mécanisme ne signifie pas que chaque utilisateur observera une transformation spectaculaire de ses photographies. Une ouverture variable donne davantage de contrôle sur la lumière entrant dans l’objectif et permet d’adapter le comportement de l’appareil photo aux différentes scènes. Elle peut également avoir un impact sur la profondeur de champ et devenir particulièrement utile lorsque plusieurs sujets doivent rester nets à différentes distances.

Mais dans un smartphone moderne, cette mécanique travaille au sein d’un système photographique beaucoup plus vaste. Traitement computationnel, HDR, fusion de plusieurs images et algorithmes continuent d’avoir une influence considérable sur le résultat final.

Cela ne rend pas la technologie inutile. L’ouverture variable apporte surtout une nouvelle possibilité physique à un appareil photo dont une grande partie des progrès récents reposait sur le logiciel. Apple redonne ici une place à l’optique et à la mécanique dans une industrie largement dominée par la photographie computationnelle.

Le mécanisme lui-même serait presque impossible à réparer

Cette sophistication crée cependant un nouveau problème lorsque l’on regarde l’iPhone sous l’angle de la réparabilité. Selon iFixit, intervenir directement sur le mécanisme d’ouverture variable nécessiterait des outils spécialisés, des techniques particulièrement précises et des compétences dont très peu de réparateurs disposent. Réparer individuellement une lamelle ou le système chargé de les déplacer serait donc, dans la pratique, proche de l’impossible.

Une défaillance de l’iris ne signifierait heureusement pas qu’il faut remplacer une partie importante du téléphone.

Le module photo complet reste relativement facile d’accès, ce qui permettrait de remplacer l’ensemble plutôt que de tenter une intervention microscopique sur son diaphragme. Le problème se déplacerait alors de la difficulté de réparation vers son coût.

Apple n’a pas encore commercialisé les composants de remplacement destinés aux nouveaux iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. Il est donc impossible de connaître précisément le tarif du nouveau module.

À titre de comparaison, l’ensemble photo de l’iPhone 17 Pro est proposé à 300 euros. La présence de l’ouverture mécanique plus complexe pourrait rendre le module des iPhone 18 Pro plus coûteux, mais il faudra attendre la publication des pièces et tarifs officiels avant de le confirmer.

L’iPhone gagne en mécanique, mais aussi en complexité

Ce démontage illustre assez bien l’un des paradoxes des smartphones premium modernes. Les constructeurs disposent de moins en moins d’espace pour faire progresser la photographie uniquement en augmentant la taille des capteurs ou des objectifs. Ils doivent donc multiplier les solutions d’ingénierie capables d’exploiter quelques millimètres supplémentaires : stabilisation plus sophistiquée, périscopes, optiques mobiles et désormais véritable iris mécanique.

Apple réussit ici à faire entrer six lamelles mobiles, chacune à peine plus épaisse qu’un cheveu, dans un module photo dont l’encombrement reste proche de celui de la génération précédente. Sur le plan industriel, la réalisation est impressionnante.

Mais chaque pièce mobile supplémentaire introduit également un nouveau point potentiel de défaillance. Et lorsque les composants deviennent aussi petits, la réparation au niveau de la pièce cesse progressivement d’être réaliste : le module entier devient l’unité remplaçable.

L’ouverture variable des iPhone 18 Pro résume ainsi parfaitement la direction prise par la photographie mobile haut de gamme : quelques millimètres de matériel peuvent désormais cacher une mécanique extraordinairement complexe. Une sophistication presque invisible pour l’utilisateur lorsqu’elle fonctionne — mais potentiellement beaucoup plus perceptible le jour où elle doit être remplacée.