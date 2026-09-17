Apple a largement insisté sur la résistance de l’iPhone Duo lors de sa présentation : nouvelle charnière, structure renforcée, protection contre l’eau et la poussière ou encore écran multicouche conçu pour limiter les effets du pliage. Mais quelques jours après son officialisation, des acteurs de la chaîne d’approvisionnement soulèvent une question plus difficile à résoudre : celle du vieillissement de la couche protectrice située au-dessus de l’écran flexible.

Selon des informations rapportées par DigiTimes, certains fournisseurs estiment qu’Apple n’aurait pas totalement éliminé le risque de décollement progressif de ce film, notamment au niveau de la pliure. Un problème qui pourrait devenir particulièrement sensible sur un smartphone vendu à partir de 2 339 euros et compatible avec l’Apple Pencil.

Le pli est discret, mais les contraintes physiques restent présentes

L’une des réussites les plus visibles de l’iPhone Duo réside dans son écran intérieur de 7,6 pouces. Apple utilise un nouveau matériau nano-texturé destiné à réduire les reflets et à rendre la pliure beaucoup moins perceptible.

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Johny Srouji avait expliqué lors de la présentation que l’objectif était d’obtenir une surface perçue comme pratiquement plane. Apple a également développé une architecture d’écran multicouche utilisant des adhésifs spécifiques, permettant aux différentes couches de glisser légèrement les unes par rapport aux autres lorsque l’appareil est plié.

Cette solution doit limiter les déformations répétées et empêcher la pliure de se creuser progressivement. Mais elle ne fait pas disparaître les contraintes mécaniques inhérentes à un écran flexible.

Contrairement à la dalle rigide d’un smartphone traditionnel, un écran pliable est constitué d’un empilement complexe de matériaux devant accepter des milliers de déformations. On y trouve notamment une couche de protection extérieure, du verre flexible, des adhésifs optiques, la dalle OLED elle-même et une structure métallique chargée de maintenir l’ensemble.

Chaque ouverture du smartphone impose des contraintes légèrement différentes à ces matériaux. Et c’est précisément à l’interface entre ces couches que certains fournisseurs identifieraient encore un risque à long terme.

Le film protecteur serait le principal point d’interrogation

D’après les informations rapportées par DigiTimes, les inquiétudes concernent principalement la couche anti-éclatement placée à la surface de l’écran. Cette protection est liée au substrat en verre flexible situé en dessous. Or, contrairement au verre rigide d’un smartphone classique, l’ensemble doit continuellement se déformer lorsque l’utilisateur ouvre et referme l’appareil.

À force de répétitions, cette couche supérieure pourrait commencer à se détacher localement, notamment autour de la zone de pliure. Il ne s’agit pas à ce stade d’un défaut constaté sur des iPhone Duo commercialisés, mais d’une inquiétude exprimée par des acteurs de la chaîne d’approvisionnement concernant son vieillissement potentiel.

La nuance est importante. Rien ne permet aujourd’hui d’affirmer que l’écran de l’iPhone Duo souffrira effectivement de décollements après quelques années. Apple affirme au contraire avoir consacré une partie importante du développement du produit à sa durabilité.

Mais le problème soulevé est crédible d’un point de vue structurel : même lorsqu’une charnière résiste parfaitement, les différentes couches de l’écran continuent de subir les contraintes mécaniques du pliage.

L’Apple Pencil ajoute une difficulté supplémentaire

La question devient encore plus intéressante avec la prise en charge annoncée de l’Apple Pencil, qui doit arriver plus tard cette année sur l’iPhone Duo. Le stylet exerce une pression directement sur la surface de l’écran, ce qui impose des exigences supplémentaires en matière de rigidité, d’uniformité et de stabilité des différentes couches.

Un éventuel décollement du film protecteur pourrait donc avoir des conséquences dépassant la simple apparence de l’écran. Selon les inquiétudes rapportées, une dégradation autour de la pliure pourrait notamment perturber la qualité de l’interaction avec l’Apple Pencil.

C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles Apple a particulièrement travaillé la sensation offerte par son écran intérieur. Le constructeur ne veut pas seulement rendre la pliure moins visible : il doit également obtenir une surface suffisamment homogène pour permettre l’écriture et le dessin sur une dalle qui reste, par définition, flexible.

Cette contrainte distingue aussi l’iPhone Duo de nombreux pliables concurrents. En voulant rapprocher son premier smartphone pliable de certains usages de l’iPad, Apple ajoute une nouvelle exigence technique à un écran déjà particulièrement complexe.

La charnière n’est plus le seul défi des smartphones pliables

La résistance mécanique des premiers smartphones pliables constituait autrefois l’une des principales sources d’inquiétude. Après plusieurs générations, les constructeurs ont considérablement amélioré leurs charnières et leurs procédures de validation. De nombreux modèles sont aujourd’hui conçus pour supporter entre 100 000 et 200 000 cycles de pliage, selon les certifications et les protocoles utilisés par les fabricants. La bataille technologique s’est donc progressivement déplacée.

Les adhésifs optiques, les films anti-éclatement et les traitements destinés à rendre la pliure moins visible sont devenus tout aussi importants que la charnière elle-même.

Apple a justement concentré une partie de ses efforts sur ces éléments. L’iPhone Duo utilise une charnière particulièrement complexe composée de plus d’une centaine de pièces, mais également une nouvelle structure d’écran et un matériau de surface développé spécifiquement pour le produit.

Le constructeur affirme que la couche nano-texturée repose sur un polymère personnalisé 40 % plus rigide que les solutions utilisées par ses concurrents. Cette affirmation provient d’Apple et devra naturellement être confrontée au vieillissement réel des appareils.

Car contrairement à une charnière, dont la résistance peut être relativement facilement testée à travers des milliers de cycles automatisés, l’évolution d’un adhésif ou d’un film protecteur sur plusieurs années dépend d’une multitude de facteurs : température, pression, poussière, humidité et habitudes d’utilisation.

Apple doit convaincre sur un premier produit à 2 339 euros

L’iPhone Duo arrive par ailleurs dans une situation particulière. Samsung et Huawei commercialisent des smartphones pliables depuis plusieurs années et ont eu le temps de corriger progressivement les faiblesses de leurs premières générations. Apple entre sur ce marché beaucoup plus tard, mais ce retard crée paradoxalement des attentes plus élevées.

Le constructeur a justement expliqué avoir pris son temps afin d’atteindre le niveau d’expérience et de fiabilité attendu pour un iPhone. L’iPhone Duo bénéficie d’une protection IP68, d’un châssis mêlant notamment titane et fibres céramiques, de Ceramic Shield et d’une charnière conçue pour supporter les contraintes quotidiennes.

Mais, le produit reste une première génération pour Apple. Et son tarif de départ de 2 339 euros laisse relativement peu de place à l’indulgence. Les premiers acheteurs d’un appareil expérimental acceptent généralement une part de compromis, mais un défaut apparaissant après quelques années serait beaucoup plus difficile à accepter sur un smartphone vendu deux fois le prix de nombreux modèles haut de gamme traditionnels.

La véritable épreuve commencera donc après la commercialisation. Les tests accélérés permettent de reproduire des milliers de pliages, mais ils ne remplacent pas totalement plusieurs années d’utilisation réelle.

La durabilité sera le véritable test de l’iPhone Duo

Les inquiétudes rapportées par les fournisseurs ne signifient pas qu’Apple a échoué à résoudre le problème. Elles rappellent surtout que les écrans pliables restent soumis à des contraintes physiques qu’aucun traitement logiciel ou design sophistiqué ne peut totalement supprimer.

Apple semble avoir attaqué le problème sur plusieurs fronts : charnière complexe, matériaux renforcés, nouvelles couches adhésives et surface nano-texturée. Le résultat permet déjà de rendre la pliure beaucoup moins visible, ce qui constitue l’une des principales différences mises en avant par le constructeur.

Reste désormais à savoir comment cette architecture vieillira.

C’est probablement sur ce point que se jouera une partie du succès de l’iPhone Duo. Si l’écran conserve son aspect, sa planéité et sa précision avec l’Apple Pencil après plusieurs années, Apple pourra justifier une grande partie des sept années qui séparent son arrivée de celle du premier Galaxy Fold. Dans le cas contraire, les acheteurs découvriront que même une charnière composée de plus de cent pièces ne suffit pas à contourner complètement les lois de la physique.

Pour l’iPhone Duo, le véritable exploit ne sera donc pas de faire disparaître la pliure le jour du déballage, mais de prouver qu’elle reste presque invisible après des milliers d’ouvertures.