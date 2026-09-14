Les précommandes des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont démarré, mais le scénario habituel ne semble pas se reproduire avec la même intensité. Alors que certaines configurations d’iPhone haut de gamme basculent traditionnellement très vite vers plusieurs semaines d’attente, la majorité des modèles restent encore annoncés pour une livraison dès le 18 septembre.

Ce constat ne permet pas encore de conclure à une baisse réelle de la demande. Apple peut avoir constitué davantage de stock cette année, tandis qu’une partie des acheteurs pourrait aussi patienter jusqu’aux précommandes de l’iPhone Duo, prévues le 16 octobre.

Des délais encore étonnamment courts pour l’iPhone 18 Pro

À ce stade, l’iPhone 18 Pro semble être le modèle le moins affecté par les reports de livraison. La majorité des configurations restent prévues pour le 18 septembre, date de commercialisation officielle. Les principales exceptions concernent certains modèles Bordeaux et Argent équipés de 256 ou 512 Go de stockage, désormais annoncés entre le 24 et le 29 septembre.

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Ce niveau de disponibilité contraste avec certaines années où les versions Pro les plus recherchées affichaient rapidement plusieurs semaines d’attente quelques heures après l’ouverture des commandes.

Il faut toutefois éviter de transformer ces délais en indicateur direct des ventes. La disponibilité dépend autant du nombre de commandes que du stock initial préparé par Apple pour chaque combinaison de couleur et de capacité. Une meilleure anticipation logistique pourrait donc produire exactement le même résultat qu’une demande plus faible : des délais de livraison relativement stables.

Le Pro Max semble attirer davantage d’acheteurs

La situation est un peu différente pour le Pro Max. Plusieurs configurations l’iPhone 18 Pro Max commencent déjà à glisser vers octobre, notamment le modèle Bordeaux. Les variantes 256 Go, 512 Go et 1 To sont désormais annoncées entre le 6 et le 13 octobre, alors que la version 2 To conserverait pour l’instant une livraison au 18 septembre. Cette différence peut s’expliquer simplement par le prix. L’iPhone 18 Pro Max 2 To atteint 3 129 euros, ce qui réduit naturellement son audience potentielle malgré l’attrait d’une capacité de stockage aussi élevée.

D’autres configurations connaissent également des délais plus longs. Les modèles Glacier 256 et 512 Go, Noir 256 Go ainsi que Argent 256 et 512 Go sont eux aussi repoussés au début ou au milieu du mois d’octobre. Les versions Noir 512 Go et Glacier 1 To restent un peu plus accessibles, avec des livraisons estimées entre le 24 et le 29 septembre.

La tendance suggère donc que le Pro Max bénéficie d’une demande plus soutenue que le Pro classique, mais sans atteindre pour l’instant un niveau de saturation généralisé.

L’iPhone Duo pourrait modifier le comportement des acheteurs

L’autre variable importante cette année est évidemment l’arrivée de l’iPhone Duo. Le premier iPhone pliable d’Apple ouvrira ses précommandes le 16 octobre, soit plus d’un mois après les iPhone 18 Pro. Son prix de départ de 2 339 euros le place très au-dessus des modèles classiques, mais il introduit aussi une nouvelle catégorie qui pourrait retenir une partie des acheteurs les plus dépensiers.

Pour certains utilisateurs habitués à choisir chaque année l’iPhone Pro Max le plus cher, le Duo représente probablement une alternative suffisamment différente pour justifier quelques semaines d’attente.

Cette situation est nouvelle pour Apple. Jusqu’ici, les modèles Pro constituaient quasiment automatiquement le sommet de la gamme iPhone au moment de leur lancement. Cette année, ils doivent partager l’attention avec un appareil encore plus premium, plus expérimental et beaucoup plus distinctif.

Il est donc possible qu’une partie de la demande ne soit pas réellement perdue, mais simplement décalée vers octobre.

Des prix plus élevés peuvent également ralentir les décisions

Le positionnement tarifaire joue probablement un rôle. L’iPhone 18 Pro débute à 1 479 euros pour 256 Go, puis passe à 1 729 euros en 512 Go, 2 229 euros en 1 To et 2 979 euros pour 2 To. Le Pro Max commence à 1 629 euros, avec 1 879 euros pour 512 Go, 2 379 euros pour 1 To et 3 129 euros pour la version 2 To.

Apple a donc relevé le ticket d’entrée de ses nouveaux modèles professionnels par rapport à la génération précédente. Cette hausse intervient alors que plusieurs anciens iPhone ont eux aussi vu leurs tarifs augmenter de 100 euros en France.

Même pour un public habitué aux prix élevés d’Apple, le seuil psychologique devient plus important. Entre un Pro Max bien équipé et un Duo à 2 339 euros, les écarts de prix se réduisent rapidement selon les capacités choisies.

Cela peut encourager davantage de consommateurs à comparer les options plutôt qu’à commander immédiatement dès l’ouverture des précommandes.

Il est encore trop tôt pour parler de faible demande

Les premiers délais donnent donc une image intéressante, mais encore très incomplète. Apple ne communique pas publiquement les volumes de précommandes par modèle, et les dates de livraison restent un indicateur indirect. Un délai court peut correspondre à une demande modérée, mais aussi à une production initiale plus importante que prévu.

À l’inverse, quelques configurations repoussées à octobre ne signifient pas nécessairement qu’elles se vendent massivement. Apple peut simplement avoir produit moins d’unités dans certaines couleurs ou capacités.

Le Bordeaux du Pro Max semble particulièrement demandé, mais il peut aussi s’agir d’un coloris dont les stocks initiaux étaient plus limités. Il faudra donc attendre davantage de données, notamment les premières estimations de ventes et l’évolution des délais au cours des prochains jours, avant de parler d’un véritable ralentissement.

Apple doit désormais gérer une gamme beaucoup plus complexe

Cette génération illustre surtout un changement structurel dans la stratégie iPhone. Apple ne lance plus seulement deux modèles Pro au sommet d’une gamme relativement simple. L’entreprise introduit maintenant un pliable à 1 999 dollars quelques semaines plus tard, tout en conservant plusieurs anciens modèles dont les prix ont été repositionnés.

Cette multiplication des références peut fragmenter la demande. L’iPhone 18 Pro reste le choix relativement compact, le Pro Max vise l’autonomie et le grand écran, tandis que le Duo cherche à séduire ceux qui veulent une expérience radicalement différente. Pour Apple, cette diversification est potentiellement très rentable, mais elle rend aussi les premiers indicateurs de précommande beaucoup plus difficiles à interpréter qu’autrefois.

Si les délais restent courts dans les prochains jours, la question ne sera donc pas seulement de savoir si les iPhone 18 Pro se vendent moins bien. Il faudra surtout déterminer si Apple a mieux anticipé la demande… ou si une partie de ses meilleurs clients garde simplement son budget pour l’iPhone Duo.