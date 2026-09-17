À quelques semaines de sa présentation, le Xiaomi 18 Pro se montre un peu plus concrètement. De nouvelles photos prises en conditions réelles et partagées par le leaker Digital Chat Station révèlent notamment une intégration plus discrète du bloc photo autour du second écran installé au dos du smartphone.

La partie photographique évoluerait également avec un système Leica couvrant des focales équivalentes de 17 à 75 mm, tandis que le téléobjectif périscopique passerait à un grossissement optique 3,2x. Xiaomi promet de son côté la plus importante évolution jamais réalisée entre deux générations de sa gamme numérotée, avec des progrès annoncés en photographie, performances, autonomie et intelligence artificielle.

Un bloc photo désormais aligné avec l’écran arrière

Les nouvelles images montrent un design qui reste immédiatement identifiable par rapport au Xiaomi 17 Pro, mais avec plusieurs ajustements destinés à mieux intégrer les différents composants.

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La principale différence concerne le module photographique. Les objectifs semblent désormais alignés avec la surface du second écran, ce qui donne à l’ensemble une apparence plus homogène. Xiaomi ne cherche donc pas à abandonner l’imposante zone supérieure introduite sur la génération précédente. L’entreprise semble plutôt vouloir transformer cette particularité en véritable signature esthétique de ses modèles Pro.

Cette intégration est importante car l’écran arrière impose des contraintes inhabituelles. Xiaomi doit réunir dans un espace relativement limité plusieurs grands modules photo, l’affichage secondaire et les composants nécessaires à leur fonctionnement, tout en évitant une protubérance excessive.

Les photos publiées suggèrent que la marque a travaillé sur cette transition entre les objectifs et l’écran afin que le module paraisse moins fragmenté. Il faudra néanmoins attendre les images officielles et la prise en main du produit définitif pour juger précisément son épaisseur et la manière dont le smartphone repose sur une surface plane.

Leica couvrirait désormais une plage de 17 à 75 mm

Digital Chat Station fournit également de nouvelles informations sur le système photographique. Le triple capteur Leica du Xiaomi 18 Pro couvrirait une plage focale équivalente allant de 17 à 75 mm. Cette amplitude permettrait au smartphone de passer d’un véritable ultra grand-angle à un téléobjectif adapté notamment aux portraits et aux sujets relativement éloignés.

Le changement le plus notable concernerait le périscope, qui proposerait désormais un zoom optique 3,2x.

Ce choix peut sembler relativement modeste face aux smartphones mettant en avant des grossissements 5x ou davantage, mais une focale intermédiaire peut être plus polyvalente au quotidien. Un téléobjectif autour de 70 à 80 mm est notamment bien adapté au portrait, tout en restant suffisamment long pour cadrer des sujets éloignés sans dépendre immédiatement d’un recadrage numérique important.

Xiaomi pourrait donc chercher davantage la continuité entre ses trois caméras qu’un chiffre de zoom particulièrement spectaculaire.

La véritable qualité dépendra évidemment des capteurs utilisés, de leur taille, de la stabilisation et du traitement logiciel. Ces éléments ne sont pas encore tous connus.

Une ouverture f/1,67 pour la caméra principale

Le leaker évoque également une ouverture f/1,67 pour la caméra principale, tandis que le téléobjectif serait associé à une ouverture f/2,4. Une ouverture relativement lumineuse sur le module principal peut permettre de récupérer davantage de lumière lorsque les conditions deviennent difficiles. En pratique, la qualité nocturne dépend toutefois d’un ensemble beaucoup plus large comprenant la surface du capteur, la stabilisation, le temps de pose et les algorithmes de traitement.

Xiaomi semble néanmoins vouloir conserver la photographie parmi les principaux arguments de sa gamme Pro.

Le partenariat avec Leica devrait une nouvelle fois jouer un rôle important, aussi bien dans le rendu des images que dans les différents profils colorimétriques et les fonctions photographiques proposées par l’application Camera. La plage 17–75 mm laisse surtout apparaître une stratégie cohérente : proposer trois focales réellement utilisables plutôt que concentrer toute la communication sur un zoom extrême.

Cette approche devra être confrontée aux caractéristiques définitives du Xiaomi 18 Pro Max, dont le système photo pourrait aller encore plus loin.

L’écran arrière devient une véritable plateforme logicielle

L’autre élément majeur du design reste évidemment le second écran placé au dos du smartphone. Xiaomi avait réintroduit ce concept avec la série Xiaomi 17 Pro, mais la génération Xiaomi 18 doit considérablement étendre ses possibilités.

La marque a récemment dévoilé sa fonction « Generating », permettant à l’intelligence artificielle de créer de petites applications directement destinées à cet écran arrière. L’utilisateur peut décrire un besoin et générer une mini-interface spécialisée, puis conserver les outils qu’il utilise régulièrement.

Xiaomi a montré plusieurs exemples : minuteur pour la cuisson d’un œuf, rappel pour boire de l’eau, chronomètre Pomodoro, apprentissage de vocabulaire ou encore recommandations de recettes. Le second écran passe ainsi progressivement du statut de gadget visuel à celui de surface programmable et contextuelle.

Les chiffres communiqués par Xiaomi montrent que la fonction dispose déjà d’un certain usage. La marque revendique plus de 4 millions d’interactions quotidiennes avec les cartes d’applications affichées au dos de ses smartphones, ainsi que plus de 3,5 millions de fonds d’écran ajoutés chaque jour.

Ces données sont celles de Xiaomi et devront donc être considérées comme des indicateurs communiqués par le constructeur. Elles montrent néanmoins que l’entreprise souhaite continuer à investir dans cette particularité plutôt que l’abandonner après une seule génération.

Le Xiaomi 18 Pro veut transformer une curiosité en signature

Cette continuité pourrait être l’un des éléments les plus importants de la série Xiaomi 18 Pro. L’industrie du smartphone regorge de fonctionnalités apparues pendant une génération avant de disparaître lorsque leur utilité n’était pas suffisamment évidente. Les écrans secondaires ont eux-mêmes connu plusieurs expérimentations au fil des années.

Xiaomi semble prendre la direction inverse en développant progressivement un écosystème autour de cette surface.

Le futur Versatile Back Screen doit notamment utiliser l’IA pour générer des expériences adaptées à des besoins très spécifiques. Au lieu de demander aux développeurs de créer des milliers d’applications dédiées à un petit écran inhabituel, Xiaomi tente de laisser l’intelligence artificielle produire des micro-interfaces à la demande.

Cette stratégie pourrait résoudre l’un des problèmes historiques des écrans secondaires : le manque de logiciels réellement conçus pour eux. Elle pose aussi de nouvelles questions. Il faudra comprendre jusqu’où ces applications générées peuvent interagir avec les données du téléphone, quelles permissions leur sont accordées et comment Xiaomi garantit leur stabilité.

Si ces obstacles sont maîtrisés, l’écran arrière pourrait devenir beaucoup plus intéressant qu’un simple affichage pour les notifications ou les selfies.

Xiaomi promet sa plus importante évolution générationnelle

Xiaomi a déjà confirmé que la série Xiaomi 18 Pro sera présentée au cours du mois de septembre. Le constructeur décrit cette génération comme la plus importante évolution de l’histoire de sa gamme numérique, une affirmation naturellement promotionnelle qui devra être confrontée au produit final.

Les axes choisis sont cependant déjà relativement clairs.

La photographie doit progresser avec un système Leica retravaillé, tandis que l’écran arrière gagne une dimension IA beaucoup plus importante. Les performances, la batterie et l’intelligence artificielle font également partie des domaines dans lesquels Xiaomi promet des améliorations significatives.

La marque cherche surtout à donner une identité plus forte à ses flagships. Sur un marché où les smartphones premium utilisent souvent les mêmes plateformes Qualcomm, des écrans OLED comparables et des architectures photographiques de plus en plus proches, les fabricants doivent trouver d’autres moyens de différencier leurs produits.

L’écran arrière représente précisément ce type de pari. Il est immédiatement identifiable, difficile à reproduire sans modifier profondément le design et peut devenir plus utile à mesure que les fonctions logicielles progressent. Les nouvelles photos montrent que Xiaomi ne cherche pas à repartir de zéro avec le 18 Pro. L’entreprise affine plutôt la formule de son prédécesseur : meilleure intégration du module photo, focales plus cohérentes et second écran davantage intégré à l’expérience logicielle.

Le Xiaomi 18 Pro devra encore prouver que son écran arrière dépasse le stade de la curiosité, mais une deuxième génération enrichie par des mini-applications IA pourrait justement transformer cette particularité esthétique en l’une des signatures les plus reconnaissables des smartphones premium de Xiaomi.