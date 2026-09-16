À peine officialisé, le MediaTek Dimensity 9600 Pro a déjà trouvé deux vitrines de choix. vivo et OPPO ont confirmé que leurs prochains smartphones premium, les vivo X500 Pro Max et OPPO Find X10 Pro Max, exploiteront le nouveau SoC 2 nm de MediaTek, avec des lancements programmés respectivement les 21 et 22 septembre.

Les deux constructeurs ne comptent toutefois pas utiliser la puce de la même manière. Vivo concentre ses optimisations sur l’écran, la photographie et la vidéo professionnelle, tandis que OPPO mise davantage sur l’orchestration des performances, l’IA locale et l’endurance. Une première démonstration de la manière dont un même SoC peut donner naissance à deux philosophies de flagship très différentes.

Le Dimensity 9600 Pro trouve immédiatement ses premiers flagships

MediaTek vient de présenter le Dimensity 9600 Pro, sa première puce mobile fabriquée avec le procédé 2 nm de TSMC. Elle repose sur les nouveaux cœurs ARM C2 et adopte une architecture entièrement composée de gros cœurs, avec deux C2-Ultra pouvant atteindre 4,55 GHz.

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Le constructeur annonce jusqu’à 17 % de performances supplémentaires en monocoeur et 15 % en multicoeurs par rapport au Dimensity 9500, avec des gains particulièrement importants sur la consommation. La plateforme inaugure également la prise en charge de la mémoire LPDDR6 et du stockage UFS 5.0, en plus d’une nouvelle architecture dédiée à l’intelligence artificielle locale.

Vivo et Oppo vont désormais permettre de mesurer ce que cette plateforme peut réellement apporter dans des smartphones commerciaux. Et plutôt que de simplement intégrer le SoC dans leurs appareils, les deux marques ont développé leurs propres technologies autour de celui-ci.

Cette approche est devenue essentielle sur le segment premium. À mesure que Qualcomm et MediaTek proposent des plateformes extrêmement complètes, la différence entre deux smartphones utilisant une puce comparable se joue de plus en plus dans les coprocesseurs, les algorithmes et la manière dont chaque fabricant répartit les ressources disponibles.

vivo X500 Pro Max : le Dimensity 9600 Pro au service de l’image

vivo a détaillé une partie du travail réalisé conjointement avec MediaTek autour du vivo X500 Pro Max. Le smartphone exploitera notamment une technologie appelée AP Demura 2.0, intégrée au niveau de la plateforme. Elle doit corriger les différences de luminosité susceptibles d’apparaître sur certaines zones de la dalle et améliorer ainsi l’uniformité de l’écran 2K déjà confirmé pour le X500 Pro Max.

MediaTek et vivo ont également travaillé sur une compensation multi-image du flou de mouvement au niveau de l’AP. L’objectif est de mieux gérer les sujets rapides en utilisant plusieurs images pour limiter les effets de traînée et améliorer la netteté.

La vidéo prend une place encore plus importante. Le Dimensity 9600 Pro permettra au vivo X500 de capturer de la 4K à 120 images par seconde en Log 10 bits directement depuis le smartphone, sans avoir besoin d’un enregistreur externe. Cette possibilité vise clairement les utilisateurs qui souhaitent conserver davantage de latitude pour l’étalonnage des couleurs en postproduction.

vivo associera également le SoC de MediaTek à son propre Blueprint Imaging Chip. Selon le constructeur, cette combinaison permettra notamment d’enregistrer de la vidéo portrait en 4K Dolby Vision, une fonction que Vivo présente comme une première dans l’industrie.

Une nouvelle technologie baptisée XDZ fera aussi son apparition pour améliorer les vidéos à fort niveau de grossissement grâce à un système d’upscaling. Les détails techniques restent encore limités, mais la fonction devrait chercher à préserver davantage de détails lorsque le zoom numérique devient important.

vivo veut transformer son SoC en véritable pipeline photo

L’intérêt de cette coopération dépasse donc les performances brutes du Dimensity 9600 Pro. vivo semble vouloir utiliser la plateforme MediaTek comme le premier étage d’une chaîne de traitement beaucoup plus large. L’ISP du SoC, les traitements multi-images et le Blueprint Imaging Chip peuvent chacun prendre en charge une partie différente du pipeline photographique.

Cette stratégie devient particulièrement importante avec l’augmentation de la définition des capteurs et l’arrivée de traitements vidéo plus lourds. Filmer en 4K 120 fps 10 bits, appliquer des corrections en temps réel et gérer simultanément stabilisation, HDR et traitement colorimétrique impose une charge considérable.

Le vivo X500 Pro Max devra évidemment démontrer que ces technologies améliorent réellement les résultats plutôt que de simplement enrichir sa fiche technique. Mais le positionnement est clair : vivo veut faire du Dimensity 9600 Pro une plateforme pour la photographie computationnelle et la vidéo professionnelle.

Le constructeur disposera d’ailleurs d’une courte exclusivité symbolique. vivo affirme que la série vivo X500 sera la première au monde équipée du nouveau SoC, avec une présentation prévue le 21 septembre.

OPPO Find X10 Pro Max : priorité à l’orchestration des performances

OPPO arrivera seulement un jour plus tard avec une approche sensiblement différente. Le Find X10 Pro Max utilisera lui aussi le Dimensity 9600 Pro, mais le constructeur met surtout en avant sa capacité à répartir intelligemment la puissance disponible entre plusieurs tâches exigeantes.

Une nouvelle génération du Tide Engine doit ainsi déplacer dynamiquement les ressources entre le jeu à fréquence élevée et les traitements d’intelligence artificielle exécutés directement sur l’appareil. OPPO ajoute également son Falcon Scheduler, chargé de coordonner les fonctions photo complexes avec les autres charges lourdes du système.

L’objectif est de limiter les situations dans lesquelles plusieurs traitements intensifs entrent en concurrence pour les mêmes ressources CPU, GPU, NPU ou mémoire.

Oppo affirme notamment que cette architecture permettra au Find X10 Pro Max de maintenir l’enregistrement vidéo 4K à 60 images par seconde pendant de longues périodes. Le constructeur annonce également jusqu’à huit heures de jeu à pleine fréquence d’images sur des titres exigeants.

Cette dernière promesse dépendra évidemment des conditions de test, de la luminosité de l’écran, du réseau et du jeu utilisé. Elle donne néanmoins une bonne indication de la priorité d’Oppo : exploiter les performances du Dimensity 9600 Pro sur la durée plutôt que seulement lors d’un benchmark court.

Une batterie de 8 000 mAh pour accompagner la puce 2 nm

Cette recherche d’endurance passe aussi par une batterie particulièrement imposante. Le Find X10 Pro Max embarquera une Glacier Battery de 8 000 mAh, avec une densité énergétique annoncée de 867 Wh/L. Oppo utilise pour cela sa propre technologie silicium-carbone à structure sphérique, destinée à augmenter la capacité sans faire exploser le volume occupé dans le châssis.

Le constructeur associe cette batterie à ses algorithmes de gestion de la santé et à ses technologies de recharge. Oppo affirme que l’accumulateur a été conçu pour conserver de bonnes performances pendant jusqu’à cinq années d’utilisation.

Cette approche est intéressante car l’augmentation rapide des capacités pose une nouvelle question aux constructeurs. Passer de batteries de 5 000 mAh à 7 000 ou 8 000 mAh améliore considérablement l’autonomie, mais l’intérêt diminue si la capacité utile se dégrade rapidement après quelques années.

L’association d’une batterie de 8 000 mAh et d’un SoC 2 nm potentiellement plus efficace pourrait donc devenir l’un des principaux arguments du Find X10 Pro Max, surtout si Oppo parvient à maintenir des performances élevées sans provoquer une hausse excessive des températures.

Un même Dimensity 9600 Pro, deux stratégies très différentes

Le duel entre les vivo X500 Pro Max et OPPO Find X10 Pro Max sera particulièrement intéressant parce qu’il illustrera les nouvelles règles du marché Android premium. Pendant longtemps, le SoC constituait presque à lui seul l’identité technique d’un flagship. Deux smartphones équipés de la même puce Qualcomm ou MediaTek pouvaient offrir des performances relativement proches, les différences venant principalement des caméras, de l’écran ou de la batterie.

Cette logique devient moins évidente avec l’IA et la photographie computationnelle. Les constructeurs ajoutent désormais leurs propres puces d’image, ordonnanceurs, moteurs logiciels et algorithmes afin de décider comment les ressources du SoC sont utilisées.

vivo mise ainsi sur un pipeline photographique combinant le Dimensity 9600 Pro et son Blueprint Imaging Chip, avec une attention particulière portée à la vidéo 4K 120 fps, au Log et au traitement du zoom. OPPO préfère construire une architecture capable d’équilibrer jeu, IA, photographie et consommation autour d’une batterie de très grande capacité.

Les deux appareils arriveront presque simultanément : vivo présentera la série vivo X500 le 21 septembre, avant OPPO et sa gamme Find X10 le 22 septembre.

Le Dimensity 9600 Pro sera donc immédiatement confronté à un test plus intéressant qu’un simple benchmark : démontrer qu’une puce 2 nm peut devenir la base de smartphones réellement différents. vivo veut en faire le cœur d’une caméra computationnelle, Oppo celui d’une machine capable de maintenir ses performances pendant des heures. À partir du même silicium, la véritable compétition commence désormais dans tout ce que les constructeurs construisent autour.